– Det er altfor stor forskjell på kommunenes evne til å tilby tjenester

Eldrebølgen skaper bekymring for avdelingsdirektør Espen Nedland Hansen i Østfold fylkeskommune. Torsdag besøkte Arbeiderpartiets medlemmer i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget fylkeshuset i Sarpsborg. Bakgrunnen var gjennomgangen av kommunenes og fylkeskommunenes inntekter de fritt kan disponere.

Over 30 kommuner har gått sammen om en felles protest mot skjevfordelingen i kommunenes inntektssystem. En slunken økonomi gjør at flere kommuner frykter at de står på randen av kollaps, ifølge NRK. Halden-, Fredrikstad- og Sarpsborg kommuner er ifølge samme kilde med i kommuneopprøret mot «kommunefattigdom».

Lav sysselsetting, utdanning og dårlig helse

Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Lene Vågslid, Rune Støstad, Siri Staalesen og Terje Sørvik fikk harde fakta presentert av fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap), avdelingsdirektør Espen Nedland Hansen og økonomisjef Hans Jørgen Gade i nye Østfold fylkeskommune.

– Sett mot landsgjennomsnittet er Østfold i bunn per innbygger når det gjelder midler vi fritt kan disponere uten andre føringer fra staten, sa Hans Jørgen Gade.

Østfold, som ble eget fylke igjen fra 1. januar, har over 309.000 innbyggere, og den laveste sysselsettingsgraden blant fylkene I Norge. Ni av fylkets tolv kommuner har flere lavinntektsfamilier enn nasjonal medianinntekt. Fylket skårer dårlig på de fleste helsemål, har en befolkning med lavere utdanning enn andre fylker og en høy andel uføre sammenlignet med landet for øvrig.

Avdelingsdirektør Espen Nedland Hansen beskrev hvordan befolkningen er satt sammen, og hvordan dette påvirker tjenester som etterspørres – og nivået som blir nødvendig i tjenesteproduksjonen – både i fylket og kommunene. Også den kraftige økningen i eldre aldersgrupper.

– Vi får en veldig stor andel eldre som hviler på smalere og smalere skuldre til yngre generasjoner, sa Hansen.

Østfold fylkeskommune har ansvaret for elleve videregående skoler. Stortingsrepresentantene fikk også presentert pilotprosjektet og tilbudet om et studiespesialiserende utdanningsprogram for ukrainske flyktninger. På Greåker videregående skole. (Tomm Pentz Pedersen)

Økonomien i Østfold fylke er en stor utfordring, fortalte økonomisjef Hans Jørgen Gade.

– Det blir en krevende periode vi går inn i. Viken ga noen stordriftsfordeler, men vi fortsetter samarbeidet med Akershus og Buskerud blant annet innen IT og veiteknologi. Hadde Østfold fylke hatt skatteinntekter etter inntektsutjevning på nivå med landssnittet hadde vi fått ca. 45 millioner ekstra, sa han og la til:

– Dårligere økonomi betyr innstramming for fylkets elleve videregående skoler, et smalere fagtilbud og færre yrkesfaglige programmer. Det samme gjelder innen samferdsel og veivedlikehold.

Før Sindre Martinsen-Evje (Ap) satte seg i fylkesordførerstolen var han i 12 år ordfører i Sarpsborg. Økende sosiale forskjeller har gitt bekymring.

– Fylket har utfordringer, men jeg kjenner også godt til de kommunale. Forskjellene blir større og større. Skillene øker. Ser vi på boligsituasjonen i den gamle industribyen Sarpsborg har den blitt et Oslo i «miniatyr». Øst og vest, boområder hvor en gate kan ha skyhøye eiendomspriser på den ene siden og lite attraktivitet på den andre.

Fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap), tidligere ordfører i Sarpsborg. (Tomm Pentz Pedersen)

For store forskjeller i Kommune-Norge

Rune Støstad (Ap), nestleder i Stortingets kommunalkomité, forteller at kommunenes inntektssystem i utgangspunktet baseres på antallet innbyggere, men beregnes ut fra tre hoveddeler.

– Det er utgifter kommunen har, eksempelvis innenfor barnehage, skole og eldreomsorg. Skatteinntekter og regionalpolitiske tilskudd. Sarpsborg og Fredrikstad som vi besøker i dag er skattesvake kommuner, den skjevheten skal vi forsøke å rette opp. Få et nytt og mer rettferdig system, sier han.

Partifelle Lene Vågslid, som leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, forteller at den gjennomgangen de nå gjør av kommunenes inntektssystem, er planlagt lagt fram i mars/april.

– Det er et stort arbeid, hvor vi har brukt mye tid. Utfordringene i Østfold har hatt et spesielt fokus også ved tidligere gjennomganger. Nå er vi i gang med en helt annen jobb, siden vi går gjennom hele det kommunale inntektssystemet. Levekårsutsatte, folkerike og skattesvake kommuner er «langt fremme i pannebrasken» vår. Målet må være å løfte skattesvake kommuner, fortsetter hun.

– Bør inntektssystemet til kommunene fortsatt baseres på befolkning og alder?

– Det er mange flere faktorer enn det. Systemet er bygd opp av objektive kostnadsnøkler som skal sikre at kommunene får betalt for utgiftene de har, og at alle skal levere likeverdige tjenester, svarer Vågslid.

– Realiteten er noen annet. Hvorfor leveres det ikke likeverdige tjenester over hele landet?

– Ja, det er for store forskjeller mellom inntektssterke og inntektsvake kommuner. For Arbeiderpartiet er fokuset å vite hva vi kan gjøre for at alle i større grad kan levere likeverdige tjenester. En ting er kostnadsnøklene, men vi skal også se på skattepolitikken – hva som må gjøres på inntektssiden. Men det er riktig, det er i dag altfor stor forskjell på kommunenes evne til å tilby tjenester, sier Lene Vågslid (Ap).

Arbeiderpartiets Rune Støstad og Lene Vågslid, henholdsvis nestleder og leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. (Tomm Pentz Pedersen)

– Inntektssystemet løser ikke alt

Rådgiver i KS Konsulent, Håvard Moe, sier til Dagsavisen at Kommune-Norge nå opplever den første, store eldrebølgen skylle inn over landet.

– Moe mener at kommunene lever i en faktafornektelse. Har han rett?

– Nei, det er jeg ikke enig i. Men at kommunepolitikerne synes dette er krevende er det ingen tvil om. Vi har stor forståelse for frustrasjonen i kommuner som opplever å ikke kunne levere tjenester som andre kommuner kan. Når det er sagt er inntektssystemet og kommunenes frie midler et vanskelig og komplisert system. Et nullsumspill, hvor systemet skal basere seg på faglige kriterier, med mål om likeverdige tjenester over hele landet, svarer Vågslid.

Arbeiderpartiets Rune Støstad følger heller ikke KS-konsulentens syn på lokalpolitikerne.

– Jeg opplever det motsatte. Vi har besøkt mange kommuner og har stor respekt for jobben de folkevalgte står i. En stor utfordring, men mange er flinke til å prioritere. Når det er sagt liker jeg ikke ordet eldrebølge. Eldre er først og fremst en stor ressurs, og en suksesshistorie for velferdsstaten at vi lever lengre. Men selvfølgelig, det må en omstilling til. Inntektssystemet et viktig verktøy i dette arbeidet, sier han.

– Sant nok, men det kommer ikke til å løse alt, avslutter Lene Vågslid (Ap), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

