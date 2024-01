Finn.no oppdatert: Nå kan du søke på de nye fylkene

Fra 1. januar 2024 var det 15 fylker i Norge, etter at Stortinget vedtok 14. juni 2022 at Viken skulle deles i tre nye fylker: Østfold, Akershus og Buskerud, Vestfold og Telemark deles i to separate fylker, og det samme med Troms og Finnmark.

Men på nettjenesten Finn.no var det fram til utpå ettermiddagen torsdag 11. januar, fortsatt gammel fylkesinndeling i deres søkemotor.

Pressekontakt og kommunikasjonsrådgiver i Finn.no, Linda Glomlien. (Caroline Roka)

Mange oppgaver

På spørsmål om hvorfor det har tatt tid å oppdatere tjenesten, svarer Glomlien at de har mye å gjøre.

– Det er mange oppgaver som må løses på FINN-plattformen hver uke hva kommer til tekniske oppdateringer og forbedringer, forklarer pressekontakt og kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien i Finn.no.

– Men i dag var fokuset på å få flytte alle annonser over til riktig fylkesinndeling, forklarer Glomlien.

– Det har blitt gjort en konvertering av alle annonser i dag, der de gradvis ble flyttet fra gamle til nye fylker. Dette skal være korrekt nå.

Ingen klager

Til tross for at konverteringen tok en drøy uke, er det ifølge pressekontakten ingen som har klaget på at de ikke kunne søke på «sine» fylker.

– Vi har ikke fått noen klager på at dette ikke ble løst tidligere og dette og nå skal alle Finn-brukere kunne huke av for riktig fylke, sier hun.

Finn.no er Norges største plattform for kjøp og salg av varer og tjenester. Finn-torget hadde om lag 10 millioner besøk og rundt 300 000 nye annonser på markedsplassen hver uke i 2023.

Antall annonser og antall besøk på annonsene, har økt for hvert år og hadde i 2023 en økning på 4 prosent i antall besøk fra i fjor. Hvert år bruker hver nordmann i snitt over 40 timer på tjenesten sine markedsplasser.

