Reagerer på bussreklame: – Stereotypisk

BERGEN (Dagsavisen): Meningene er delte om den nye informasjonsfilmen som vises i bussene og på Bybanen i Bergen disse dager.

Filmen fra det fylkeskommunale kollektivselskapet Skyss skal opplyse passasjerer om at enkelte kan ha allergi eller være høysensitive mot parfyme, og at man som medpassasjer bør ha det i tankene før man sprayer seg med godlukt etter morgendusjen.

Budskapet illustreres med en animasjonsfilm der en mann med mørkt hår og skjegg, iført gullkjede rundt halsen, sprayer seg med store mengder parfyme før han entrer bussen omgitt av en sky med parfyme. Andre passasjerer reagerer med å hoste og harke, før filmen avsluttes med teksten «Mange blir plaget av mye parfymelukt. Takk for at du viser hensyn».

Seere sier figuren gir assosiasjoner til en utenlandsk mann. (Skyss)

– Støtende

Nå går diskusjonen på Facebook-gruppen Bergen Expats om den mannlige «hovedrollen» skal forestille en utenlandsk mann, og om denne karakteren ble valgt på bakgrunn av stereotyper om utenlandske menn og sterk parfymelukt.

– Er det andre som synes den nye reklamen er støtende? spørres det i innlegget.

– Jeg merket meg det samme. De valgte et utseende som er veldig annerledes enn en typisk norsk mann, svarer en.

– Jeg synes ikke det var støtende, men jeg tenkte akkurat det samme. Uansett, bra budskap, svarer en annen.

Men noen synes det tolkes for mye inn i karakteren.

– Ser ut som en vanlig fyr, skriver en.

– Jeg skjønner at man kan mene at dette fremstår som en midtøsten-mann som bruker mye parfyme, sier daglig leder i Antirasistisk Senter. (Skyss)

Andre fortsetter med tolkninger av mannen som «hipster», «motebevisst ungdom» eller «nabomannen».

Midtøsten-mann med for mye parfyme

Men flere mener altså at utseendevalget ikke var tilfeldig, og at både Skyss og reklamebyrået kunne gjort dette bedre.

Daglig leder i Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, har sett animasjonsfilmen på oppfordring fra Dagsavisen. Han forstår assosiasjonene.

– Jeg skjønner at man kan mene at dette fremstår som en midtøsten-mann som bruker mye parfyme. Det spilles på faktorer som barbert øyenbryn, gullkjede, etnisitet og kanskje også på klasse. Det er uheldig, særlig når det er en offentlig etat som står bak. Her burde man tenke seg om hvordan man presenterer stereotyper i slike filmer, sier Mansour.

Kul og trendy

Ifølge Skyss var det nettopp stereotyper de forsøkte å unngå da filmen skulle produseres. Derfor gikk de for en mann i stedet for en kvinne.

– Vi ønsket at karakteren skulle ha en kul «street-stil» som gjorde at han fremsto som en trendy, ung mann som var opptatt av å se bra ut, skriver pressekontakt Karoline Rage i en e-post til Dagsavisen.

– Når vi produserer kampanjene våre, er vi alltid opptatt av å sørge for en bred representasjon av befolkningen, fortsetter hun og vedgår at «noen ganger får vi det til, andre ganger bommer vi litt».

De har fått med seg at det finnes ulike tolkninger av den parfymedusjende mannen.

– Vi skjønner at det er flere som har reagert på hvordan denne mannen er fremstilt. Det har ikke vært vår intensjon å sette noen mennesketyper i en boks. I dette tilfellet har vi tydeligvis bommet noe, og det beklager vi.

Klager ikke

Ben Mansour synes det er dumt om fordommene for en etnisitet trekkes frem på denne måten, men understreker samtidig at han ikke ser på denne filmen som en alvorlig sak.

Hatem Ben Mansour synes ikke kampanjen er en alvorlig sak, men håper Skyss vil tenke seg om i fremtiden. (Privat)

– Nei, dette er ikke noe vi vil sende inn klage på. At det får oppmerksomhet i media er godt nok i seg selv. Det er en blindsone som Skyss bør gjøres oppmerksom på, og som de kan ha i tankene når de skal lage slike kampanjer i fremtiden.

