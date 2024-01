Vil gjenreise tillit etter habilitetsskandalene

Tirsdag skal det voteres i Stortinget over et forslag fra Rødt om å «gjenreise tillit til demokratiet» etter alle habilitetsskandalene i 2023. Det er presidentskapet som har behandlet saken, og et flertall går inn for å oppdatere og stramme inn regelverket for aksjehandel. De nye reglene skal etter planen tre i kraft fra 1. mars i år og vil gjelde for folkevalgte politikere i Stortinget.

– Etter alle sakene om habilitet og aksjehandel er det viktig at Stortinget tar ansvaret for å rydde opp, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i en e-post til Dagsavisen.

Vil gjenreise tilliten

Det er Martinussen og hennes Rødt-kollega Seher Aydar som står bak dette forslaget i Stortinget, som har tittelen: «Representantforslag om å styrke habilitetsreglene og gjenreise tillit til demokratiet».

– Framover skal alle aksjehandler registreres, med antall aksjer og verdi på transaksjonstidspunktet, det skal legges om til en mer løpende registrering og publisering, historikken blir offentlig tilgjengelig, og på sikt søkbar, sier Martinussen, som er spesielt glad for at de nye reglene, hvis de blir vedtatt, vil kunne legge føringer også for regjeringsmedlemmer.

– Før jul fikk Rødt gjennomslag for at kravene for regjeringa til enhver tid skal være minst like strenge som for stortingsrepresentanter. Dette betyr at de folkevalgte beholder kontrollen, og at disse innstramningene også vil gjelde for regjeringa, skriver Rødt-lederen.

– Åpenhet

Da presidentskapet kom med sin innstilling før jul, uttalte en fornøyd stortingspresident Masud Gharahkhani ifølge NTB at «dette blir det mest åpne registeret i Norden», med tanke på det nye, oppdaterte aksjeregisteret.

– Det er bra at presidentskapet tar til orde for åpenhet om kontrollen med Stortingets register, kommenterer Martinussen, som samtidig mener det trengs ordninger for å sanksjonere brudd på reglementet, som er proporsjonale og minst mulig byråkratiske.

– Rødt foreslår derfor som et minimum at dette skal kunngjøres i stortingsmøter eller gjøres enkelt tilgjengelig på Stortingets nettsider, slik at det merkes når representanter ikke har oppfylt registreringsplikten slik vi skal, sier hun.

Ektefeller og samboere

Det er knyttet en viss spenning til om et tilleggsforslag fra Rødt får flertall. Det blir lagt fram under behandlingen i stortingssalen tirsdag. Det lyder slik: «Stortinget ber presidentskapet legge fram forslag for Stortinget som sikrer at det registreres selskapsinteresser (aksjer, andeler m.m.) og andre interesser som har berettiget interesse for allmennheten for medlemmer av husholdningen, herunder ektefelle/samboer». Som kjent dreide både Anniken Huitfeldt (Ap) og Erna Solbergs (H) skandaler seg om deres ektefellers aksjehandler.

– Presidentskapet tar også til orde for åpenhet om særskilte eierinteresser og verv for nærstående. Rødt mener at Stortinget allerede nå bør vedta at det skal være åpenhet rundt aksjeeierskap og aksjehandler særlig for ektefeller og samboere, og kommer til å foreslå det i tirsdagens behandling, sier Martinussen, og legger til:

– Når det kommer til regjeringsmedlemmer og medlemmer av deres husstand, må det være strengere regler. Derfor går Rødt inn for å forby kjøp og salg av aksjer etter tiltredelse. Dette kommer til behandling i Stortinget senere.

