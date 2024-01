NHO-sjefen: – Kan jeg stå fast i heisen i et helt år?

---

Hvem: Ole Erik Almlid

Hva: Sjef for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Hvorfor: Leder den årlige NHO-konferansen som starter 9. januar, der samfunnstopper fra næringsliv og politikk samles.

Nå åpner snart årets NHO-konferanse. Hva er hovedtema i år?

– Vi har kalt konferansen «Lederskap og løsninger», og det handler om at det er mange utfordringer i verden akkurat nå. Klimakrisen kommer tettere og tettere på oss, det er store utfordringer når det gjelder sikkerhetspolitikk og det er krig i Europa. Det er akkurat i slik tider politikere og næringsliv må ta lederskap og vise den yngre generasjonen at det finnes løsninger, muligheter og håp. Det er det vi ønsker med årskonferansen denne gangen.

Nå høres du litt ut som statsminister Jonas Gahr Støres nyttårstale, «vi må hegne om håpet»?

– Jeg er glad for at flere snakker om dette nå. Men jeg tror nok likevel at 2024 kan bli et utfordrende år for norsk næringsliv, noe annet vil jo være gærent å si. Bedriftene våre ser litt mørkt på det neste halvåret, men jeg tror vi må peke litt utover 2024 og si at det vi kan gjøre noe med, det må vi gjøre. Vi må tørre å skape håp, selv om vi ikke kan ikke legge skjul på det som går dårlig.

Hvilke hovedutfordringer ser du for norsk næringsliv i 2024?

– Her det ikke noe entydig svar. De råvarebaserte næringene gjør det veldig bra, fordi det etterspørres mye olje, gass og fisk ute i Europa. Kronekursen gjør at de eksportretta næringene gjør det godt, mens andre næringer gjør det betydelig dårligere, som byggebransjen. De kommer til å gå et halvår i møte nå som blir veldig tøft.

Hva med den store NHO-middagen? Spiser dere fortsatt eksotiske luksusretter av krokodille – i det vi går inn i et år som ellers kaller på nøysomhet?

– Krokodille, du mener kanskje antilope? Altså, de der antilope-greiene er jo veldig lenge siden nå. Jeg har vært i NHO i over ti år og har verken spist krokodille eller antilope. I år blir det buffé med norsk mat; det blir kjøtt, fisk og grønnsaker. Vi er jo opptatt av å snakke opp norsk matproduksjon. Det blir nøkternt, og det har det vært i mange, mange år nå.

Hva er det ellers som gjør en NHO-sjef lykkelig? At norsk næringsliv går så det suser?

– Altså, jeg er jo så glad i det jeg gjør at det selvsagt betyr noe for meg hvordan det går med norsk næringsliv. Men det som virkelig gjør meg lykkelig, er å være sammen med familien min, kona og de to barna mine.

Hvem var din helt når du selv var barn?

– Det var faren min. Altså, begge foreldrene mine har vært helter for meg, men særlig pappa var veldig interessert i mye av det samme som meg: Politikk, samfunn og næringsliv.

Hva misliker du mest med deg selv?

– Jeg skulle virkelig ønske at jeg trente mer. Men dette skal jeg bli bedre på, det lover jeg. Nå har jeg sagt det i avisa også, så nå må jeg gjøre det.

Hva gjør en NHO-sjef når han skeier ut?

– For noen år siden kjøpte jeg meg en kabriolet, en sånn liten, åpen bil uten tak. Nå selger jeg den, men da følte jeg at jeg skeiet ut. Det gjør jeg også når jeg tar en Inderøy-akevitt. Men det er veldig sjelden. Uff, jeg skulle ønske jeg hadde noen kulere svar å komme med her. Men jeg er i det minste ærlig!

Er det noe NHO-sjefer er villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Dette høres kanskje pompøst ut, men jeg begynner å bli alvorlig bekymret for demokratiet, og den polariserte tonen i ordskiftet. Man kan ikke ta demokratiet for gitt, og det er mange viktige valg i verden i år, ikke minst i USA. Blir det stang ut i noen av disse valgene, så er det skummelt. Jeg kan gjerne gå i tog for demokratiet og mot polarisering.

Hva med tonen mellom deg og LO-leder Peggy Hessen Følsvik, den kan jo bli ganske polarisert under lønnsoppgjøret?

– Jeg og Peggy snakker godt sammen, vi. Av og til kan det bli litt tøffe toner, men jeg mener vi alltid har respekt for hverandre.

Og nå til denne spaltens signaturspørsmål: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Dette spørsmålet har jeg tenkt en del på. Kan jeg stå fast i heisen i et helt år?

Hvis du absolutt vil det, så?

– Ja, jeg vil helst stå fast i heisen et helt år, sammen med Donald Trump. For da får han ikke deltatt i valget.

Du tenker å holde Trump som gissel i den heisen?

– Ja, jeg tenkte det. For meg ble det kanskje ikke et spesielt hyggelig år, men jeg er villig til å ta en for laget.

