– Styrketrening er din beste ungdomskilde

«Jeg er Elizabeth født 1960, og skal bevise for deg og meg at Bingo, vondter, parkert sexliv og lav energi ikke gjelder for oss som vil leve helt og herlig uansett alder! Det er så digg å kjenne at du lever, med en kropp og energi til å gjøre akkurat det du vil.»

På Instagram og bloggen sin er Elizabeth S. Lingjærde best kjent som «Supermygg»: personlig trener og kostholdsveileder med utdannelse fra AFPT (Akademiet For Personlig Trening) og Norges idrettshøgskole. På bloggen skriver hun om kosthold og trening og legger gjerne ut bilder som viser mye hud.

Mottoet er at bikiniselfies ikke er forbeholdt ungdommen, og at fordelene ved å trene og leve sunt er altfor viktige temaer til at de bør overlates kun til yngre.

– Det er aldri for sent å begynne å trene og få progresjon, sier Elizabeth Lingjærde, personlig trener og kostholdsekspert. (Sissel Hoffengh)

Motivert

Lingjærde utdannet seg til personlig trener (PT) som godt voksen, men det var ikke først og fremst personlige rekorder som motiverte henne til å sette i gang. Hun ville beholde helsen og se bra ut naken.

– Da jeg var i slutten av 40-årene følte jeg at jeg mistet litt grepet, at jeg ble mer og mer usynlig. «Nå har jeg mistet draget» , tenkte jeg. «Nå er det slutt, Elizabeth.» Knapt halvveis i livet skulle alt det som gjorde at jeg følte meg lekker være borte, liksom. Så jeg ble litt lei meg og smådeprimert faktisk.

Da jeg var i slutten av 40-årene følte jeg at jeg mistet litt grepet, at jeg ble mer og mer usynlig. — Elizabeth S. Lingjærde

Samtidig motiverte det henne til å begynne å trene.

– Nå har jeg skjønt at psyken henger nøye sammen med din fysiske velvære. Jeg har alltid vært en veldig fysisk person, og likt å bruke kroppen til alt som er gøy, spesielt i barsk natur. Dessuten vil jeg bli en gammel dame som ser flott ut, som Wenche Foss! Så jeg var på ingen måte klar for å parkere kroppen, smiler hun.

Å si at du trener for å bli sunn og sterk er mer stuerent enn å si at man vil ta seg godt ut i bikini. Det gir Elizabeth Lingjærde ganske blaffen i. Bloggen og instagram-feeden hennes er full av bilder der hun viser mye hud, og hun har stilt opp i utallige intervjuer med tilhørende bikinibilder. Hun innrømmer at hun er litt ekshibisjonist, og tror mange har godt av å se bilder som knuser myten om kroppen til en 60-åring.

– Jeg er sterkere og raskere enn gjennomsnittskvinnen på 20–24 år. Når jeg går Birken på ski, tar jeg merket med god margin i min gruppe, kvinner 55–65. Hvis jeg hadde stilt i kvinneklasse 20–24 år, så hadde jeg gått raskere enn over halvparten, sier hun.

Elizabeth S. Lingjærde har funnet ungdomskilden i styrketrening og riktig kosthold. (Privat)

– I markløft løfter jeg 1,9 ganger min egen kroppsvekt, og det skal egentlig ingen på min alder klare. For min vekt og høyde ligger jeg på avansert- eller elitenivå. Måler jeg meg med 23-åringer ligger jeg på intermediate, altså over gjennomsnittet, sier hun og legger til at styrketrening er noe av det nyttigste vi kan drive med og en kilde til et friskt, ungdommelig utseende.

– Alle kan trene styrke, uansett alder. Styrketrening er din beste ungdomskilde. Når huden blir slapp og rynkete vil det å fylle den opp fra innsiden med muskler være det beste og eneste som gjør deg yngre. Spenst, balanse og en sterk kroppsholdning oser mer ungdom enn hva kosmetiske triks kan gi deg.

Aldri for sent

I boka «Sunn og sterk uansett alder» gir hun sin oppskrift på hva som skal til for å holde seg sunn og frisk – og ikke minst ung – lenger. Spesielt viktig er fokus på styrketrening. Elizabeth tror ikke på hurtige dietter eller lettvinte løsninger. Moter og trender kommer og går,- men det som står igjen er markløft & gulrøtter. Men det handler om det å kunne endre seg, og blåse i bagateller, aldri slutte å vokse og finne sin måte og ha ett bedre liv på. Den positive nyheten er: det er aldri for sent.

– Nei, det er det som er så fint og jeg ser det tydelig på de jeg coacher og trener. Det er ingen som ikke får progresjon når de følger treningsprogrammet og kostholdsplanen vi gir dem. Absolutt alle blir sprekere og sterkere.

For alle som ønsker å gjøre en livsstilsendring som gir resultater er Lingjærdes stikkord prioritering og kontroll.

– Du må sette av tid og justere kostholdet. Og være innstilt på at treningen vil koste krefter, sier hun. Hun synes ikke vi skal være redde dersom treningen gjør litt vondt og understreker at motstand er musklenes ungdomskilde.

Skal det skje noe med muskulaturen din må du tvinge deg til å tåle noe som gjør sånn 20 prosent vondt. — Elizabeth S. Lingjærde

– Forskjellen på trening og mosjon er at trening er å bryte en grense, mens mosjon er vedlikehold innenfor komfortsonen, litt koselig og moro, som å drive med lett yoga eller gå tur. Skal det skje noe med muskulaturen din må du tvinge deg til å tåle noe som gjør sånn 20 prosent vondt. Det er når du sliter og kjenner at dette får jeg ikke helt til at du bygger styrke.

Såkalt monkey-walk i friluft, er bra styrketrening for armene i følge Elizabeth Lingjærde. (Sissel Hoffengh)

Mange er redde for smerte, men Lingjærde mener det må til med litt blodsmak.

– Det er tøft, men det er da du trenger en PT som heier på deg. For det er nettopp dette som må til.

Å se endringer gir motivasjon. Noen gir dessverre opp før de kommer så langt. Lingjærde mener tre måneder er et minimumsmål du må holde ut for å se resultater. Og anbefaler alle å måle seg med et målebånd framfor å gå på vekta.

– Mål er viktigere enn vekt. Plutselig en dag får du på deg ett par jeans som har vært for trange, eller så sitter klærne bedre, og det kan være veldig motiverende for mange.

Kosthold

Hva du spiser og hvordan du spiser har mye å si for effekten av trening og hvordan vi ser ut.

– Jeg er kroppspositiv og liker mangfold. Og tror ikke nødvendigvis du er usunn om du har noen kilo ekstra. Men jeg syns vi har gått for langt i å hylle overvekt. Fedme er vårt største helseproblem, og en kjemperisiko for å utvikle kroniske sykdommer. Og her må vi ikke skylde på folk, dette handler om matindustrien. Folk har jo doktorgrad i å lure deg når du kommer inn i butikken. Og jeg har gått den skolen, og kjenner triksene. Vet hvorfor de usunne matvarene er plassert lettest tilgjengelig i butikken, sier Elizabeth Lingjærde, som er utdannet siviløkonom, og i mange år jobbet med salg og markedsføring men sluttet fordi hun følte at hun kom på kant med sin egen samvittighet.

– Jeg er født idealist og opptatt av sannhet, og det siste jeg ønsker er at folk skal bli lurt av markedskreftene. Som selger satt jeg på møter der vi skulle lære å prakke på folk ting de egentlig ikke trenger. Det gikk bare ikke, jeg mener det er helt idiotisk å lure folk med masse bullshit. Til slutt sa hjertet mitt rett og slett nei. Jeg måtte gjøre det motsatte, jobbe journalistisk med formidling. Det er jeg stolt av.

Spesielt når det gjelder kosthold er det så mange ting å bli lurt av, fra offisielle kostholdsråd, til tips, råd og trender.

«Supermyggens» oppskrift er enkel: – Du må sette av tid til å trene, og trene hardt. Og så må du styre unna godteri og fast food, Elizabeth S. Lingjærde. (Privat)

– Den givende regelen for enhver økonom er å kutte kostnader, øke profitten, og selge mest mulig. Og den beste måten å selge på er å appellere til folks frykt og følelser. Makter du det kan du selge hva som helst. Men det som er best for deg er ikke nødvendigvis det industrien tjener penger på. Derfor er det all grunn til å være skeptisk når du går inn i butikken for å handle, sier Elizabeth S. Lingjærde.

Hun anbefaler alle som vil leve et sunnere liv til å se på matindustrien som en mulig fiende, og planlegge innkjøpene dine nøye. Da blir du flinkere til å ta gode valg, ikke falle for fristelser.

– Når jeg går inn på super’n går jeg inn i fiendens verden: da tar jeg på meg skylapper sånn at jeg ikke ser 80 prosent av det som finnes i butikken. Går først rett til frukt og grønt, så meieriprodukter, så til hylla med bønner og linser, og kobler ut alt annet på vei til kassa. De fire reolene med ferdigmat, øl, brus og chips og sånn eksisterer ikke. Jeg anbefaler folk å lage et kart med no-go-soner i butikken, det samme kan du gjøre hjemme. Fjern alle boller med smågodt og chips og lat som de ikke finnes. Fast-food og veikroer er også no-go for meg. Både av hensyn til egen helse, og miljøet.

Gullfisk i Nordsjøen

På bloggen skriver hun at alle som har rundet 50 vet at det er vanvittig mye tull i markedet når det gjelder tips for å bremse aldringsprosessen, og at å ta imot anti-aging råd fra 30-åringer er som å spørre gullfisk om livet i Nordsjøen.

– 75 prosent av følgerne mine er kvinner, resten menn. De fleste er 10–20 år yngre enn meg og det som er ekstra hyggelig er at mange av dem sier at de ikke lenger er redde for å bli gamle, når de ser hva som er mulig. Mange av dem påvirker også sine foreldre, som er på samme alder som meg. De er ikke like ofte i sosiale medier, fordi de ikke finner relevante folk der. Det er dette bildet jeg gjerne vil endre på, sier Elizabeth S. Lingjærde.

---

Elizabeth «Supermygg» Lingjærde

Har gitt ut boka «Sunn og sterk uansett alder».

Født i desember 1960

Utdannet siviløkonom ved BI

Også utdannet kostholdsveileder og personlig trener ved AFPT (Akademiet For Personlig Trening) og Norges idrettshøgskole

Har jobbet som frilansjournalist i mange år, blant annet i TV2, Allergruppen, ABC Nyheter og DN Aktiv

Opptatt av biohacking – å bremse den fysiske aldringsprosessen

Forfatter av en rekke bøker, blant annet «Supermat» (2006), «5:2 dietten» (2014), «RIK – personlig økonomi for et godt liv» (2016), barneboka «The Tale of Tellus» (2007) og medforfatter på «Power to the people».

Jobber nå som PT på Fresh Fitness og Online coach og kostholdsveileder for StrongBody.no

Blogg: Supermygg.no og matbloggen Gullimunn.com

---

Representasjon er viktig, det samme gjelder variasjon som kan bidra til å knuse fordommer om kvinners aldring.

– Førtiåringene er fortsatt toneangivende på en del områder i markedsføring og næringsliv. Når de får øynene opp for at det faktisk finnes en kjøpesterk målgruppe som består av kvinner på 60+ vil vi også se endringer innenfor det som tilbys av fashion, fysisk aktivitet, whatever. Så når jeg for eksempel kan løpe rundt i en park og gjøre monkeywalk og legge det ut i sosiale medier så håper jeg flere vil våkne og se at dette faktisk går an.

Biohacking, å lure genene

Elizabeth Lingjærde er opptatt av alt som vi kan gjøre for å bremse aldringsprosessen, og hevder nøklene til et langt og sprekt liv der kroppen og psyken er i balanse handler om mengde, kontinuitet og variasjon. Og hun suger til seg forskning som gjøres innen biohacking.

– Biohacking handler om å lure genene, vri dem litt, skru de av og på og ikke gi dem det som kalles sarkopeni, altså muskelsvinn. Du kan for eksempel ha genetisk disposisjon for å legge på deg. Du kan ha genetisk disposisjon for å bli deprimert. Det er budsjettet til kroppen. Men et regnskap kan vise noe helt annet, måten du disponerer de ressursene du har. Når du ser at budsjettet ser mørkt ut, må du legge inn et støt her og der så regnskapet blir bedre enn budsjettet. Sånn er det med genene.

– I teorien kan man dermed leve evig?

– Teoretisk, ja. De driver jo å forsker på det. Forskerne mener at å bli 120 år ikke lenger er urealistisk i dag.