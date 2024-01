Kommer det flere hjemløse enn det er plass til, blir det loddtrekning: – Hjerteskjærende

BERGEN (Dagsavisen): På det laveste var det minus åtte grader i Bergen natt til fredag. Hos Frelsesarmeens akuttovernatting for rusmiddelavhengige var det fullt.

Kvelden før stilte sju hjemløse fra rusmiljøet seg utenfor i kø for å sikre seg en varm seng for natten.

– Om jeg ikke hadde fått overnatting her, måtte jeg bladd opp og funnet en annen løsning hos venner og bekjente. Akkurat nå har familien min en akutt helsesituasjon som gjør at jeg ikke vil forstyrre dem. De har nok å tenke på, sier 48 år gamle Thomas.

I køen

Dagsavisen møter han torsdag kveld utenfor overnattingstilbudet i Bakkegaten, der det er førstemann til mølla som gjelder. Klokken 18.00 åpner registreringen for dem som ønsker en av de sju plassene, en stor digitalklokke i vinduet viser at det ennå er noen minutter til luken åpner.

To andre menn venter sammen med Thomas, så sjansene er gode for at han får plass denne natten. Med mindre det skulle dukke opp fem personer til. For er det flere i køen enn det natthjemmet har plass til, blir det loddtrekning. Da skrives navnene på lapper, som legges i en haug. Derfra trekkes det hvem som får overnatte, og hvem som ikke får det.

– Ja, det er jo hjerteskjærende, medgir enhetsleder i Frelsesarmeen Rusomsorg Bakkegaten, Hilde Øyen Tkaczyk.

[ Oslo S åpner for overnatting i sprengkulda ]

På kald asfalt

Nesten hver kveld er det noen som slukøret må finne seg andre steder å sove. Fra oktober til desember ble det i snitt avvist 1,4 personer hver kveld. Noen av dem ender trolig opp med å sove utendørs.

– Jeg har aldri sovet ute, men jeg ville nok ikke hatt store problemer med det, selv nå når det er beinkaldt som nå. Jeg har bakgrunn fra militæret og kan en del triks for å klare meg, sier Thomas.

Thomas har bodd på akuttovernattingen i Bakkegaten et par ganger tidligere. Denne gangen er det en plan som gikk i vasken som gjør at han står her, forteller han. (Birthe Steen Hansen)

Han bekymrer seg mer for dem som er ferske i gamet. Og særlig dem som ikke kjenner Bergen så godt.

– Kommer du utenbys fra og ikke er kjent med klimaet her, så er det en dårlig idé å legge seg på bakken og sovne, særlig om man ruser seg. Den kombinasjonen er regelrett farlig, sier han mens han tripper i kulden utenfor Frelsesarmeen.

Han har pakket på seg godt med klær, i tilfelle han taper kveldens kamp om en sengeplass. En annen i køen er iført termodress.

[ Her gjør Kenneth (44) seg klar til å sove ute i kulden ]

Sårbart system

Idet registreringsluken åpnes, stimler de seg sammen og skriver seg på listen før de haster ned gaten igjen. De må vente to timer til før de får komme inn på enerommene de får tildelt. I mellomtiden er det flere som kommer for å be om husly.

Denne natten var det heldigvis plass til alle.

– Ingen ble registrert som «avvist» i natt, og alle de sju sengene var opptatt, sier Tkaczyk.

Hun mener behovet for akuttplasser er langt større enn de sju de kan tilby.

– Bergen har rundt 300 bostedsløse, hvor halvparten er fra rusmiljøet, så det burde absolutt være flere plasser. Før sommeren holdt kommunen en anbudsrunde, og jeg var overrasket over at de ikke ba om flere plasser i anbudsbeskrivelsen. For det er sårbart at det kun er oss som har akuttovernatting, sier enhetslederen.

De siste fem årene har det i snitt blitt funnet én person utendørs årlig som har dødd av kulde i Bergen, viser tall fra Gades institutt. Både kommunen og frivillige organisasjoner har fast botilbud for hjemløse. Men bare Frelsesarmeen tilbyr en sengeplass i siste liten.

[ Frelsesarmeen åpner sovesal i kulda ]

Mistenker mørketall

Bygningen deres i Bakkegaten har til sammen 30 rom, der 23 er forbeholdt personer med fast plass. Det er ikke mulig å utvide bygget. Men til våren vil et eget senter for kvinner åpne rett over gaten. Det vil imidlertid gi lite avlastning for dagens tilbud, fordi det stort sett bare er menn som benytter seg av det.

Tkaczyk tror også det kan være store mørketall.

– De fleste vet at vi bare har sju plasser, og snur når de ser at køen utenfor er lang. Da blir de jo ikke registrert som «avvist» hos oss. Vi antar også at noen av de mest hardføre velger å sove på sin faste plass på gaten, fremfor å gamble på å miste den ved å stille seg i køen her. I tillegg mistenker vi det kan være et slags rangsystem i rusmiljøet, der de som står lavest aldri møter opp her.

Thomas er oppgitt over at det ikke er rom for alle som trenger det.

– Det er kun her i Bakkegaten det er mulig å få seg en seng, alt annet er nedlagt. Men det er vel slik det er i politikken – det er lettest å spare der det er minst motstand. Folk i rusmiljøet er de som bryr seg minst om politikk, selv om det i aller høyeste grad angår dem.

Den lysende digitalklokken i vinduet forteller de ventende hvor lang tid det er igjen til dørene åpnes. (Birthe Steen Hansen)

Bryter loven

Før jul lovet den ferske sosialbyråden Charlotte Spurkeland (H) at politikerne var på saken.

– Dette er et akutt behov, og mitt mål er at flere plasser skal være på plass så snart som mulig. Når disse eventuelt kan åpne må jeg komme tilbake til, skrev hun i en e-post til Dagsavisen.

Kort tid før fikk kommunen refs fra Statsforvalteren etter et tilsyn med Bergens tilbud til bostedsløse. Konklusjonen var at kommunen bryter loven, ifølge TV 2.

Spurkeland tok den nedslående rapporten svært alvorlig, uttalte hun til Dagsavisen.

– Jeg har derfor bedt om at det settes i gang tiltak umiddelbart. I tillegg peker rapporten på at personer bor for lenge i midlertidige botilbud, slik at vi må gjøre mer for å hjelpe disse personene inn i faste boliger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen