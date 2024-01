Ut på byen i helgen? Tenk deg godt om

Første uke tilbake på jobb eller skole er endelig overstått, og helgen viser sitt milde ansikt.

Det betyr fort en pils. Eller flere? I helgen kan gradestokken krype ned mot en ny kulderekord. Og selv om det kan være fristende å kose seg i barens lune lokaler og merke alkoholen sende sine varmer stråler helt ut i fingerspissene, kan det faktisk være en ganske farlig aktivitet.

– Det er jo folk som blir funnet ihjelfrosset fordi de har sovnet. Kulden fører til at man blir sløv. Det er en kuldeeffekt, og den kan bli forsterket ved inntak av alkohol, sier Jørgen G. Bramness, seniorforsker og professor dr.med. ved Folkehelseinstituttet, til Dagsavisen.

Man blir ikke varmere

– Alkohol, og spesielt sterkere alkohol, oppleves som en varme på grunn av irritasjon som alkoholen gir slimhinnen ned over mage- og tarmsystemet. Det kan kjennes som at man blir varm, og da kan man tro at alkohol hjelper mot kulden. Men det gjør den ikke. Man blir ikke varmere, tvert imot er det farlig, forklarer Bramness.

Jørgen G. Bramness. (Jørgen G. Bramness)

Når man er beruset blir man altså dårligere til å bedømme situasjonen og merke at man er kald.

– Det er fare for å forfryse, både på ekstremitetene (armer og bein, red.anm.), nese og ansikt, altså alt som er utsatt for den kalde luften. Når man inntar alkohol blir man dårligere til å bedømme fare for forfrysninger.

I 2010, da temperaturen også var nede i 20 minusgrader, sa Natteravnenes daglige leder til Nettavisen at mange unge mennesker er dårlig kledd ute på byen.

Kulde er en direkte aktivering av smertereseptorer i kroppen. Men etter hvert som promillen økes, kan det likevel være fristende å ta seg en snartur ut.

– Folk tar seg ofte en sigarett samtidig som de drikker alkohol. Nikotin fører til at blodårene i ekstremitetene trekker seg sammen, så man får dårligere sirkulasjon, poengterer Bramness.

Dårligere til å bedømme

Det er ingen spesifikk grense for hvor mange enheter som er «trygt» å drikke i et uværet som venter oss.

– Virkningen av alkohol begynner på 0. Det er veldig individuelt hvor mye som påvirker at man blir dårligere til å bedømme. Noen blir dårligere etter lite, noen etter mange enheter, sier Bramness.

– Man må være oppmerksom for å forhindre forfrysninger, og den oppmerksomheten blir utfordret når man drikker alkohol. Så det er fint å være sammen med en som kan ta vare på deg, hvis du skal drikke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen