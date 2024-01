– Det er jo aldri ledig plass, klaget bileieren. Men bot slapp han

BERGEN (Dagsavisen): En skulle tro at den freidige parkeringen midt oppi borettslagets gresslagte bed i fjor sommer ville føre til parkeringsbot. Og det gjorde det også.

For da parkeringsvaktene fra Vest Park kom til Liakroken i Åsane i Bergen, var de raskt fremme med gebyrblokken. På boten går det frem at Tesla-eieren hadde parkert «i strid med bestemmelsene for oppstilling», og det ble henvist til paragraf 24 i parkeringsforskriften.

Fant ikke noe ledig

Men bileieren aksepterte ikke boten på 660 kroner, og klagde til Vest Park. Da klagen ble avvist, gikk saken videre til Parkeringsklagenemnda, som nylig hadde den til behandling.

Der forklarte bileieren om bakgrunnen for den uvanlige plasseringen. Han hadde i utgangspunktet parkeringstillatelse i et annet borettslaget i nærheten, men der hadde han alltid uflaks i jakt på ledig plass.

– Borettslaget har kun tre parkeringsplasser, og alle hadde vært opptatt hele sommeren, hevdet han.

Samtidig var det blitt innført parkeringsforbud langs bilveien. Ifølge ham var eneste alternativ da å parkere oppi det aktuelle bedet.

Feil paragraf

Vest Park mente på sin side å ha en god sak da de viste til at skiltene på stedet tydelig opplyste at parkering måtte skje i tråd med oppmerking. Teslaen i gresset var jo åpenbart ikke henstilt på oppmerket plass.

Skiltene på stedet forteller hvor man kan parkere på den private parkeringsplassen. (Privat)

Men Parkeringsklagenemnda bet seg merke i en viktig detalj på både boten og parkeringsskiltene. For paragraf 24 som Vest Park viste til gjelder ikke for privat eiendom med reserverte plasser. I stedet gjelder den kun for avgiftsparkering på plasser som er åpne for alle.

«(...) Et minstekrav til parkeringsvirksomhetene må være at de er innforstått med hvilket type område de håndhever på og hvilke hjemmelsgrunnlag som gjelder på slike områder. (...) Det er viktig at kontrollsanksjonens rettslige grunnlag er korrekt.» uttaler nemnda.

Konklusjonen ble at boten var ugyldig.

«Dette selv om det er tydelig at kjøretøyet står på et sted som ikke er ment for parkering.» skriver nemda.

