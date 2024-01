Bitende kulde rammer de firbeinte

Sibirkulda beveger seg ned over landet. I Oslo vil vi kunne se – og kjenne – rekordlave temperaturer helt ned mot -24 grader, mens Sørlandet står med snø til halsen.

Dyr kan ikke forberede seg på denne sprengkulden og i Norge er det flere titalls tusen hjemløse dyr. Både viltlevende og husdyr kan bli hardt rammet av kulden, og hvis du finner eller oppdager et åpenbart sykt, skadet eller hjelpeløst dyr, har du hjelpe- og varslingsplikt.

Åshild Roaldset. (Dyrebeskyttelsen Norge )

– Hvis man kjenner eieren, har man plikt til å kontakte dem, og ellers må man kontakte Mattilsynet. Mattilsynet skal dekke kostnader ved nødhjelp til dyr, som er forfrosne og trenger mat og stell, sier Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Katter uten hjem

De tamme dyrene er ifølge Roaldset stort sett ikke tilpasset det norske klimaet.

I 2022 var det om lag 87 prosent av de hjemløse dyrene som fikk hjelp av Dyrebeskyttelsen Norge, katter.

– Mange av de hjemløse kattene kommer til å dø, altså fryse eller sulte i hjel. Man antar at dødeligheten blant hjemløse katter ligger på rundt 80 prosent i løpet av et år, og flest på vinteren, sier hun.

I tillegg til å hjelpe og varsle, kan det generelt være lurt å sjekke under bilen før du kjører.

Cat,Chirping,Or,Chattering.,Cute,Kitty,Sitting,On,Windowsill,While Selv katter som er vant til å være ute, og har fått «vinterpels» vil fryse når temperaturen blir lav nok. (NTB Tema)

– Både katter og andre dyr liker å varme seg på biler, så de sitter kanskje i motorrommet eller ved hjulene. Derfor skal man også være litt forsiktig når man kjører. Sjekk under bilen, ha bilen stående litt på tomgang eller bank på den før du kjører, sier Roaldset.

NOAH oppfordrer videre til at man kontakter organisasjoner og frivillige, dersom man kjenner til et område hvor hjemløse katter gjerne oppholder seg. I mellomtiden kan man gi mat, frostfritt vann og varmekasser til kattene.

Sko og frakk

Det er ikke bare katten, som jo er et ørkendyr, som blir utfordret av sprengkulden.

– Alle kan få frostskader, til og med hunder som man tenker vanligvis er ganske robuste. De kan ha godt av å ha på seg både sko og frakk. På hunder er ører og kjønnsorganer mest utsatte, og hos katter er det ørene. Vi får inn katter med så store frostskader at ørene faller av.

– Vanligvis kan katten selv få bestemme om den vil ut eller inn. Men er det for kaldt, må man bare bestemme at nå skal den være inne, og så eventuelt lufte katten i bånd før og etter man drar på jobb, oppfordrer Roaldset.

Veisalt kan tørke ut hundens poter som gjør at det lett kan danne seg sprekker. (Emma Huisman Moskvil)

Det kan bli lange dager innendørs for både hunder og katter.

– Det er viktig at de blir litt aktivisert. En hund eller en katt trenger fortsatt mosjon og stimuli selv om den er inne. Så gjør litt trening med hunden og lek litt med katten.

Ville dyr

De ville dyrene lever med vinteren hver eneste år, men sliter imidlertid også i kulden.

– Spesielt hjortevilt sliter veldig i den dype snøen som er i store deler av landet. Kombinasjonen av høy snø, som gjør det vanskelig å komme seg fram sammen med mindre tilgang på mat er veldig dårlig, sier Roaldset.

For å hjelpe hjortevilt kan det ifølge Roaldset være en idé å rydde skogsveier.

Roe,Deer,Family,In,Winter,On,Snow Rådyr har spredd seg over hele Norge på cirka 120 år. (WildMedia/NTB Tema)

– Så har de et sted å være uten at de trekker ned til bilvei, så det er fint hvis man har anledning til det. Det går også an å søke Mattilsynet om å få lov å fôre hjortevilt, det vil nok kunne redde en del. Ellers bør man sørge for ikke å forstyrre, hvis de får panikk og sjokk sliter de seg selv helt ut og kan dø av det. Kommunen har innført båndtvang, men det er fortsatt viktig å holde hunden unna.

Hjelp småfuglene

Fugler klarer seg til gjengjeld ofte veldig godt, så lenge de har tilgang til nok mat og har gode steder å gjemme seg.

– Å legge litt mat ut på fuglebrettet kan hjelpe småfuglene gjennom den verste kulden. Mange fuglearter er utrydningstruet, så det er også fint å holde kattene inne når de jakter mest, ved soloppgang og solnedgang. Vi må sørge for at vi innretter oss litt, så det ikke går ut over dyrene og forstyrrer de ville dyrene, sier Roaldset.

Fugl Blåmeisene er små fugler som lever nær sultegrensen vinterstid. (Paul Kleiven/NTB)

Noen dyr klarer seg utmerket i kulden, men Roaldset tror likevel de færreste setter pris på det.

– Sel og isbjørn kan storkose seg i sterk kulde, for disse dyrene har et tykt spekklag, men jeg vil tro at de fleste dyr synes det blir litt for kaldt og at det er litt for liten tilgang til mat.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen