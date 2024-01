Utmeldt etter 53 år: – Ap gjør ikke annet enn å administrere høyrepolitikk

ASKIM (Dagsavisen): Kjeserud er skuffet over hvordan Arbeiderpartiet har utviklet seg over tid.

– Utfordringene med skyhøye strømpriser, sykehus og rentehevinger. Partiet lider av handlingslammelse, tordner den tidligere hovedkassereren i HK og Ap-medlemmet.

– For mange broilere

Tore Armand Kjeserud ble med i arbeiderbevegelsen da ikonet Haakon Lie var aktiv i Arbeiderpartiet. Etter over 50 år i politikken er Kjeserud fortsatt aktiv, men opptatt av å ikke bli oppfattet som en gammel grinebiter.

– Saken rundt Nav-ofrene ble dråpen som fikk begeret til å flyte over. Det er jo helt utrolig at dette kunne skje. Nav – en institusjon som skal være til hjelp for folk. Da feilen ble oppdaget, så jeg heller ikke her en helhjertet innsats fra partiet for å rette opp feilen. Nok er nok, tenkte jeg og meldte meg ut, sier han til Dagsavisen.

Arbeidslivet startet på Viking-Askim gummivarefabrikk, deretter et langt yrkesliv i Handel og kontor. Som distriktssekretær, organisasjonsleder og hovedkasserer. Kjeserud mener dagens politikere mangler både kontakt med – og kjennskap til – vanlige folks utfordringer.

– Vi har for mange broilere i politikken, uten arbeidslivserfaring, konkluderer han og legger til:

– Enkeltindividet må få størst plass og fokus i politikken. Jeg forstår at færre velger å stemme når hver enkelt av oss blir glemt og oversett. Folkestyret har et stort problem, det bekymrer meg mest av alt.

[ «Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg ]

Ingen politisk styring

Tore Armand Kjeserud er ikke nådig i karakteristikken av landets sentrale politikere.

– Politikerne må våge å løfte røsten mot byråkratiet. Ta diskusjonene og oppgjøret. Nå skal alt utredes av «eksperter» før avgjørelser fattes. Da blir det for meg spesialiststyring og ikke politisk styring. Politikerne har gitt fra seg for mye makt og mangler ryggrad – kan hende med unntak av Mímir Kristjánsson i Rødt.

– Utfordringene i Arbeiderpartiet er ikke Jonas Gahr Støre sin feil. Men nå må partiet ta noen åpne diskusjoner om retningen, ellers vil det forbli et tjueprosentparti, mener HK og Ap-veteran, Tore Armand Kjeserud. (Tomm Pentz Pedersen)

Handlingslammelse er ordet som ofte går igjen når Tore Kjeserud omtaler Arbeiderpartiet sentralt.

– De drøyde og drøyde når det gjaldt innføring av strømstøtte. Prinsippene rundt sykehusdriften er jo også helt på trynet. Det hjelper ikke å bygge nye sykehusbygg når tilbudene blir dårligere og dårligere. Når det gjelder rentehevingene er det selvfølgelig mulig å gi nye direktiver til Norges Bank, mener han.

– Arbeiderpartiet gjør ikke annet enn å administrere høyrepolitikk, det gjør høyresiden best selv, legger han til.

[ Kommentar: Verden vil trenge en tydelig venstreside de neste årene ]

Hjelp samfunnets utsatte grupper

– Hva bør Arbeiderpartiet og venstresiden gjøre for å vinne tillit?

– Det er mange som kritiserer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), det er ikke hans skyld, men en negativ utvikling i partiet over tid. Slutt å styre på høyresidens premisser. Ta tydelige valg som bidrar til å hjelpe samfunnets utsatte grupper. Prioriter skole, eldre, helse og omsorg. Fellesskaps-tanken må sterkere tilbake i politikken, svarer Tore Kjeserud.

Selv valgte Kjeserud å bidra i lokalpartiet Folkets stemme i Indre Østfold.

– Lederen av partiet, Frank Finstad, er et friskt pust som tør å tale Roma midt imot. I hjertet kommer jeg alltid til å være sosialdemokrat, men lokalt er dette partiet som tør å løfte kampen for samfunnets svakeste. Jeg siterer gjerne salige Haakon Lie da han en gang i tiden definerte eget parti: «Ap er faen ikke noen søndagsskole». Det var også styrken. De gode løsningene kommer når meninger brytes, avslutter han.

Fikk du med deg denne?: Skandale-ekspert: – Solberg har håndtert saken utmerket

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Dette får du ikke vite om du leser VG ]