Snø skaper buss og tog-problemer

Snøværet har begynt å lette på Østlandet. Til tross for bekymring for morgenrushet, har trafikken gått fint, opplyser Vegtrafikksentralen øst.

– Hovedveinettet er stort sett bart eller bart i sporet. På mindre veier er det litt mer variert, men fint vinterføre, sa trafikkoperatør Christofa Kei-Nilsen til NTB i nitiden.

Utover dagen vil snøen avta de fleste stedene på Østlandet. Likevel kan det være glatt enkelte steder, som i rundkjøringer og veikryss.

– For noen kan det være utfordrende å kjøre på vinterføre, og følger du deg ikke komfortabel med det, så bør du kanskje la bilen stå hjemme eller sitte på med noen, sier Kei-Nilsen.

Utfordring på skinnene

Pressevakt hos Vy, Kaja Rynning Moen, sier til Dagsavisen tirsdag formiddag at de har en del utfordringer med togtrafikken denne første hverdagen i 2024.

– Vestfoldbanen er fortsatt stengt mellom Tønsberg og Holmestrand. Her kjører vi skytteltrafikk med busser, sier pressevakten.

– Utfordringen er Skoppum stasjon, som er helt nedsnødd. Her jobber Bane NOR på spreng for å få bort snøen, og åpnet for trafikk igjen, sier hun.

I morgentimene tirsdag var det stengt mellom Lysaker og Stabekk, noe som skyldtes mye snø i sporvekslene, slik at disse ikke virker som normalt.

– Det været vi har hatt de siste dagene har vært helt ekstremt, og snøen har pakket seg på flere togsett over natten, slik at vi ikke kan bruke dem før snøen er tatt bort, sier hun.

Hun regner med at problemene vil avta utover dagen.

– Men man må fortsatt regne med innstillinger og forsinkelser, sier hun.

Innstillinger og forsinkelser

1. nyttårsdag var kjøreforholdene så ille, at Ruter vurderte å stanse alle trafikk.

– Så ille er det heldigvis ikke i dag, sier Cathrine Myhren-Haugen, kommunikasjonssjef og pressevakt i Ruter, til Dagsavisen.

Selv om det blir brøytet på de mindre veiene, og bedre kjøreforhold, vil nok problemene vedvare ut dagen. — Cathrine Myhren-Haugen, kommunikasjonssjef og pressevakt i Ruter

– Men fortsatt er det innstillinger og forsinkelser. Det er fortsatt utfordrende kjøreforhold flere steder. Blant annet så har rutene 100 og 101 (fra Romerike til Oslo) omkjøring på deler av strekningen på grunn av kjøreforholdene på småveier, sier hun.

Hun sier det primært er mye forsinkelser, og oppfordre de som skal ut og reise å bruke god tid, og sjekke Ruter-appen eller Ruter.no for oppdatert informasjon om sin avgang.

– Selv om det blir brøytet på de mindre veiene, og bedre kjøreforhold, vil nok problemene vedvare ut dagen, sier hun.

