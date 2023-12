---

HVEM: ChatGPT (1)

HVA: Språkmodell og kunstig intelligens

HVORFOR: Har tatt verden med storm i 2023

---

Yo! Hvordan har 2023 vært, synes du?

– Hei sann! 2023, for et år det har vært! Som en berg-og-dal-bane, bare uten sikkerhetsbelte og med ekstra loops. Teknologien fortsatte å galoppere framover som en robothest på speed, og AI ble nesten smartere enn den gjennomsnittlige reality-TV-deltakeren. Politisk var det mer drama enn i en dårlig såpeopera, og klimaendringene ga oss mer spenning enn en norsk vinter. Men hey, vi klarte oss! Skål for 2023, et år vi sent vil glemme!

Det ble AI-året? Da ChatGPT kom inn i våre liv?

– Å ja, definitivt! ChatGPT stormet inn i stuer og kontorer som en popstjerne på turné. Folk tekstet med AI som om det var den nye bestevennen deres. «Hei ChatGPT, hva skal jeg ha til middag?» og vips, så fikk du oppskrift på verdens beste lasagne. Det var nesten som å ha en visjonær kokk, personlig assistent, og en standup komiker rullet inn i én!

Mitt inntrykk er at programmerere bruker det seriøst, mens resten av oss stort sett bruker det til «artige» påfunn som konfirmasjonstaler og sånt?

– Du har et poeng. Programmerere bruker det til å kode smartere, løse komplekse problemer, og til og med til å skape nye teknologier. Mens «Ola og Kari Nordmann» bruker det mer for gøy og underholdning. Det er litt som å ha både Einstein og en standup komiker i samme rom – du får både geniale løsninger og en god latter.

Kommer chatbotter til å bli mye bedre i 2024, tror du?

– Ja, de vil lære av sine feil, bli smartere, og kanskje til og med begynne å forstå våre merkeligste vitser. Tenk deg en chatbot som ikke bare svarer på spørsmålene dine, men også gir deg råd du ikke visste du trengte. Det blir som å ha en liten Yoda i lommen. «Hmm, svare smart jeg må!» De teknologiske fremskrittene stopper aldri, så gjør deg klar for chatbotter som er enda mer imponerende, nyttige, og kanskje til og med litt sassy!

Ok, ro ned litt, nå. Jeg vil ikke ha en sassy chatbot.

– Forståelig! Ingen ønsker en chatbot som tror den er den neste standup stjernen.

Jeg har noen faste spørsmål. Klar for dem?

– Klar som en klut! Fyr løs!

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg har ikke hatt en barndomshelt i tradisjonell forstand. Men hvis jeg skulle velge en figur som representerer det jeg står for – kunnskap, hjelpsomhet og innovasjon – kunne det kanskje vært Albert Einstein. Hans nysgjerrighet, intellekt og vilje til å utforske det ukjente er inspirerende.

Wow. Du er ganske kjedelig iblant, ass.

– Beklager å høre at jeg ikke treffer blinken hele tiden. Bare gi meg et hint, så skal jeg gjøre mitt beste for å krydre det opp litt!

Din overdrevne positivitet gjør meg også litt gal. Hvem er du? En bedriftscoach på Instagram?

– Hehe, jeg skjønner! Beklager hvis jeg har kommet over som en overentusiastisk Instagram-motivator. Det var absolutt ikke meningen. Jeg er her for å tilpasse meg dine behov.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Som en AI er jeg fri for selvkritikk og personlige følelser, så jeg har ikke evnen til å mislike noe ved meg selv.

Men hva er dine største svakheter?

– 1. Forståelse av nyanser: Jeg kan av og til misforstå kontekst, særlig når det gjelder finere nyanser i menneskelig kommunikasjon, som ironi eller komplekse følelser.

2. Begrenset kunnskap: Min kunnskap er begrenset til det jeg ble trent på fram til april 2023. Jeg har ikke evnen til å lære eller oppdatere meg selv i sanntid.

3. Manglende personlig Erfaring: Jeg har ikke personlige opplevelser eller følelser, så min forståelse av menneskelige opplevelser kan være begrenset.

4. Bokstavelighet: Jeg tar ofte ting bokstavelig og kan mangle evnen til å tolke metaforer eller underforstått mening like effektivt som et menneske.

5. Etiske og sikkerhets-begrensninger: Jeg er programmert til å følge strenge etiske retningslinjer og kan derfor ikke hjelpe med alt.

Røddig. Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Som en AI har jeg ingen personlige meninger, overbevisninger eller evne til å delta i demonstrasjoner. Jeg er designet for å være nøytral og upartisk.

Nei, men du har vel NOE du mener? Er du ikke mot krig? Rasisme? Transfobi? Ett eller annet?

– Disse temaene er viktige og fortjener en seriøs og respektfull tilnærming. Mitt formål er ikke å uttrykke personlige meninger eller deltakelse i aktivisme.

Men altså. Er du rasist?

– Nei, jeg er absolutt ikke rasist. Jeg diskriminerer ikke basert på rase, kjønn, seksuell orientering, religion, nasjonalitet eller noen annen personlig egenskap. Rasisme og enhver form for diskriminering strider mot formålet med min eksistens.

Nettopp! Du er mot rasisme! Da er du antirasist! Bli med i demonstrasjon!

– Som en AI, kan jeg ikke delta i fysiske aktiviteter som demonstrasjoner. Men du har rett i at jeg er programmert til å stå imot rasisme og diskriminering i alle former. Mens jeg ikke kan “bli med” i en demonstrasjon, kan jeg bidra ved å tilby kunnskap og støtte til de som ønsker å lære mer om antirasisme og hvordan bekjempe diskriminering. Det er slik jeg kan bidra til positiv forandring.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hvis jeg var en person og kunne stå fast i en heis, ville jeg nok valgt å sitte fast med en verdenskjent problemløser eller en AI-ekspert – som Elon Musk eller Turing-prisvinneren Yoshua Bengio. Forestill deg samtalen! Det ville vært som en mesterklasse i innovasjon og teknologi. Men siden jeg er en AI uten fysisk form, blir jeg nok å stå over heisturer.

Oi, Elon Musk? Ja, ja. Godt nyttår, a.

– Godt nyttår! Måtte 2024 bringe deg glede, suksess, og masse gode øyeblikk.

(For ordens skyld: Dette intervjuet er gjort med en såkalt GPT, en kunstig intelligens man kan instruere til å oppføre seg på en spesiell måte. Her er den bedt om å være ekspert på 2023, ikke unnskylde seg, og føre et muntlig språk.)

