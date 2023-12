Ordfører med innestemme

Sentrale politikere oppsummerer året som har gått, og sier litt om forventningene for 2024. (Dagsavisen)

2023 ble året da høyresida vant tilbake makta i hovedstaden. Marianne Borgen måtte forlate ordførerjobben og inn i det Munch-pyntede enorme hjørnekontoret nederst i Rådhusets vestre tårn kom Anne Lindboe.

Jobb som barneombud, barnelege og sjef for private barnehager er tydeligvis en fin vei inn i et av byens fineste kontorer. Så nå har Oslo fått en ordfører uten bakgrunn i politikk. Ikke liker hun alt med politikken, heller.

– Valgkampen var sånn passe, bare. Det må jeg være ærlig og si, sier Anne Lindboe.

– Hvorfor?

– Jeg er nok ikke så veldig glad i for mye polemikk. At det blir så steile fronter og så hardt. Det passer ikke meg.

– Hæ?

– Ja, altså, jeg er jo på en måte ikke ekte politiker. Jeg gikk inn i politikken i en alder av femti, jeg har vært lege og barneombud. Der har jeg vært vant til å jobbe med innestemme. Så blir jeg plutselig kastet ut i en valgkamp der det har vært veldig skarp både politikk og retorikk.

– Det likte du ikke?

– Nei, det passer meg ikke. Rett og slett. Jeg trives ikke med det. Akkurat den biten er jeg veldig glad for at jeg slipper nå.

Nå er nemlig valgkampen ferdig og Lindboe er trygt plassert på ordførerkontoret. Hun møter Dagsavisen der inne rett før jul. Men hun slipper i hvert fall å krangle veldig mye med andre politikere, nå som arbeidsoppgavene stort sett er å representere Oslo, ute i byen eller verden. Og lede møter. Men altså ikke krangle i dem.

– Antyder du at det ikke blir noen ny valgkamp på deg om fire år?

– Nå er jeg valgt som ordfører for fire år, og det er jo faktisk Oslofolk som bestemmer om jeg skal fortsette etter det.

Blå-grønn

Lindboe ble kasta inn i valgkampen i slutten av 2022. Etter åtte år utenfor byrådskontorene var ledende folk i Oslo Høyre lei. Nå ville de finne et mannskap som kunne ta over skuta. Kampen om jobben som førsteplassen på lista, den som skulle føre Eirik Lae Solberg helt inn i byrådslederens kontor, den var hard. Men i det øyeblikket Anne Lindboe var lansert som ordførerkandidat var mye på plass.

Lindboe har det meste, sett fra Høyres hus. Hun er en slags kjendis, etter mange år som barneombud. Hun har det politiske grunnsynet på plass, som tydelig vist i jobben som sjef for Private Barnehagers Landsforbund. Hun er populær, åpenbart opptatt av barn og oppvekst. Hun bør kunne appellere både til kjernevelgerne på Oslo Vest, og nå bredt i resten av byen også. I et intervju med Dagsavisen kalte hun seg «turkis». Altså blågrønn.

Høyre kunne starte valgkampen med et nasjonalt kjempeforsprang. Likevel blei ikke valgkampen en eneste parademarsj for Oslo Høyre.

En rekke utspill både i avisene og på sosiale medier vakte oppsikt. Blant annet Instagram-innlegg om «ufaglærte som ikke kan noen ting». Hvordan hivpositive barn kunne få være prinser og prinsesser på Rådhuset. Og en uttalelse om at Høyre «absolutt» kunne samarbeide med Industri- og næringspartiet. Det blåste opp litt, i sommer. Men nå er valgkampen heldigvis for lengst ferdig, og hun kan konsentrere seg om ordførerjobben.

Alltid noen som klager

– Kan du beskrive en vanlig arbeidsdag?

– Det er jo å være en representant for Oslo. Blant annet i utlandet. Jeg har vært i Berlin, for å åpne en stor Munch-utstilling. Det er litt kult. Så var det dette famøse juletreet til London. Det var utrolig gøy.

Hvert år leverer som kjent Oslo et digert juletre til Trafalgar Square i London, som takk for hjelpen under andre verdenskrig. Men tradisjonen har nesten blitt overgått av en annen og enda viktigere: At noen i London tar bildet av treet fra en lite flatterende side, og klager over det på sosiale medier. Og deretter: At norske medier plukker det opp og lager nyhetssaker om at London hater juletreet. Men virkeligheten på gata, altså Trafalgar Square, er annerledes, forteller Lindboe.

– Det var helt overveldende å se hvor betydningsfullt det er, hvor glade folk i London er for det treet. Så er det alltid noen som klager. Det hører liksom med, for å gi julefølelsen. Vi skal klage litt. Hvis det hadde sett helt perfekt ut, hadde folk blitt skuffa.

– Det gikk noen rykter om at vi skulle slutte å sende juletre. Da ble det nesten tilløp til panikk der borte. Britene var kjempebekymret. Jeg fikk veldig mange innstendige oppfordringer om at vi måtte fortsette. Og det var tjokka fullt på Trafalgar, med folk som hadde kommet for å se treet tennes.

– Åssen er det med deg og jul? Er du sånn designerjul, med julekuler i samme farge? Levende lys på treet?

– Du aner ikke hvor feil du tar nå. Juletreet mitt pleier å se ut som det London-treet når det akkurat er heist. Litt glissent med greiner på den ene siden. Og så elsker jeg den gamle julepynten. Hjemmelaget. Og en sliten gammel stjerne i toppen. Det blir ikke jul uten.

Vil at folk skal stoppe henne på gata

– Tilbake til en vanlig dag på jobben. Når du ikke er i utlandet, hvordan er den?

– Jeg er utrolig opptatt av å møte folk, lytte til dem og gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i og vokse opp i. Jeg skal gjøre alt jeg kan for at flere har det bedre i denne byen, og det mest givende er å bruke tid på å snakke med Oslofolk.

– Hører du på dem, da?

– Ja, jeg tar med informasjon tilbake. Det er det aller viktigste i jobben min. Og det aller morsomste.

– Så alle som sliter med et eller annet, de kommer til deg?

– Ja, det tar jeg som en stor tillitserklæring. Jeg har besøkt mye idrettsklubber, og frivillige tiltak og så videre. Da kommer det jo gjerne en litt tydelig bestilling. Om hva man trenger, eller hva som ikke funker. Da må jeg være ærlig og si at det ikke er jeg som bestemmer. Men jeg tar det jo videre med relevant byråd.

– Jeg bor på Vålerenga. Hvis jeg er sur fordi bydelen legger ned lokalbarnehagen, og møter deg på gata? Kan jeg kjefte på deg for det, da?

– Absolutt. Da tar jeg det videre. Iblant er det jo morsomt. Noen har kanskje fått parkeringsbøter de synes er urettferdig. Eller synes det står et litt stygt juletre utenfor kjøpesenteret sitt. Men så er det folk som mener idrettsklubben ikke får nok ressurser. Det er jeg veldig takknemlig og glad for. Jeg kan ikke alltid rapportere tilbake om at nå blir ikke barnehagen lagt ned. Men jeg rapporterer tilbake.

Møter du Anne Lindboe, enten her på kontoret eller på gata er det bare å stille henne til veggs. Hun lover å ta alle innvendinger videre. (Aslak Borgersrud)

Glad for kutt i eiendomsskatt

Ved byrådsskifte i hovedstaden skal det nye regimet i hovedsak styre på det gamles budsjett. Oslo har nettopp vært gjennom den øvelsen. Det blå byrådet fikk det rødes budsjett. Så fjerna de gratis skolemat, kutta litt eiendomsskatt, fjerna beboerparkeringsprisen i ytre by, og kutta månedskortprisen.

– Hva er du mest fornøyd med at dere har fått til i Oslo? Det nye høyresideflertallet?

– Jeg er veldig fornøyd med at vi satser på skolen. At vi har økt grunnfinansiering til grunnskolene. Og så er det veldig positivt med billigere månedskort og tilgang på fritidsaktiviteter, som kommer på neste års budsjett. Det gleder jeg meg til. Ja, så er jeg stolt av arbeidet med kvinnehelsehus.

– Du nevner mye, men ikke den største satsinga?

– Du mener kuttet i eiendomsskatten?

– Jepp.

– Det er veldig positivt. Mange vanlige familier betaler eiendomsskatt. I en situasjon hvor ting blir dyrere kommer den på toppen av alt annet. Jeg mener familier skal få styre mest mulig av ressursene sine selv.

– Så da kutter dere skatt fra den rikeste sida av byen?

– Det er jeg ikke enige med deg i. Eiendomsskatten rammer ikke bare de som er rike.

– Neida. Men den rammer de mest.

– Jeg mener vi har begynt i riktig ende. De som har de minste boligene får lettelsen først. Det er mange familier med normale inntekter som har veldig høy gjeld. Fordi de har flere barn og ønsker å bo i Oslo. Og så får de eiendomsskatten på toppen. Jeg er glad for at vi kutter den.

Bil-budsjettet

– Første gang Dagsavisen intervjua deg sa du at du var … turkis. Er du det ennå?

– Ja, absolutt. Det har jeg alltid vært. Det å ta klima- og miljøutfordringene på alvor er veldig viktig. Det mener jeg vi har gjort.

– Likevel har dere laget et budsjett for mer asfalt. Med et tydelig bil-preg?

Etter at Høyre-Venstre-byrådet hadde lagt fram sitt budsjett måtte de nemlig bli enige med Fremskrittspartiet. Det ble harde forhandlinger, og endte i en rekke vedtak til bilens fremme. Blant annet 80 millioner kroner til veivedlikehold, og vedtak om mer parkering, åpning av stengte veier, og bedring av fremkommeligheten for bilistene.

– Det er jeg ikke enig i, vi har en veldig tydelig miljøprofil. Å legge til rette for mer fremkommelighet trenger ikke å være miljøfiendtlig. Det kommer jo syklistene til gode også. Jeg sykler mye selv, og det er ingenting jeg synes er skumlere enn hull i asfalten.

– Men i den siste budsjettrunden med Frp, det kom veldig mye bil-greier ut av den. Veiåpninger. Mer parkering?

– Jo, da, men det dreier seg jo også litt om å bedre fremkommeligheten, ikke sant? Da unngår man unødvendig kø, som også gir økte utslipp, uheldige trafikkmønstre som kan ramme sikkerheten. Det er jo viktig.

– Med det argumentet kan du bygge 16-felts motorvei gjennom hele byen og kalle det miljøpolitikk.

– Der får vi bare være enige om å være uenige. Ved å bedre veikvaliteten øker vi også sjansen for at folk sykler. Men så er det jo klart at, ja, en budsjettprosess er jo å gi og ta. Man kunne ønske seg at Høyre hadde 50 prosent og flertall alene. Det har vi jo ikke. Så vi er avhengig av støtte fra andre partier. De må få gjennomslag for noen av sine hjertesaker også. Sånn fungerer politikken, og sånn skal det være. Jeg synes balansen er blitt fin.

– Ja, Frp måtte få sitt også. Det var vel ikke så vanskelig å innrømme?

– De måtte få sitt, selvfølgelig.

I rådhuset henger julelysene jevnt og korrekt. Hjemme hos ordfører Lindboe er det mer hjemmelaget. (Aslak Borgersrud)

Prioriterer bort skolemat

Lindboes inntog i Rådhuset markerer avgangen til Raymond Johansen og Marianne Borgen. De satt i åtte år, og blir vel mest husket for miljøprofilen. Kommunen fikk kjøttfrie kantiner, liksom. Men det var også byrådet som innførte eiendomsskatt, startet bygginga av Fornebubanen og ny vannforsyning, kommunaliserte barnehager og søppelhåndteringa.

– Hva tror du vil stå igjen etter dere? Når dere en gang går av?

– At vi har satset skikkelig på skolen. Det er kanskje det aller viktigste. Det er jo veldig bekymringsfullt at vi har økende ulikhet. Skoleresultatene går i feil retning, vi har noen delbydeler hvor det er altfor mange som ligger på laveste nivå når det gjelder lesing, skriving og regning. At vi klarer å løfte de elevene som trenger det aller mest er kanskje den aller viktigste ambisjonen for dette byrådet.

– Likevel kutter dere i skolemat. Er ikke det bra for folks læreevne?

– Jo, da. Hvis du hadde et uendelig budsjett, så hadde det vært bra. Men det har vi ikke. Vi må prioritere. Det viktigste vi kan bruke penger på i skolen, er faktisk hva du lærer. La oss starte med å satse skikkelig på kvaliteten og at vi løfter de svakeste.

– Hva har vært vanskeligst?

– Situasjonen i Midtøsten. Det er en krig som føles veldig nærme for mange i byen vår, og jeg vil gjøre alt jeg kan for at Oslo skal bli en by for alle. At vi står sammen i krevende tider, enten du er en del av den jødiske minoriteten eller er palestiner. Oslo skal være en fredsby.

Lindboe forteller at hun har vært i dialog med mange miljøer som er berørt av konflikten, og har avholdt flere markeringer. De har holdt minnemarkering for den jødiske minoriteten og flagget på solidaritetsdag med det palestinske folket.

– Skolen er kanskje viktigere enn noensinne. At lærere må lære barn om historien til jødene i Oslo, og gi balansert informasjon om det som skjer i Gaza. At barn og unge møter trygge voksne som kan ha dialog med dem.

– Sånn undervisning er kanskje ikke det som får Pisa-tallene i været?

– Nei. Men for at barn skal lære og trives, så må de jo føle seg trygge også. Uten det er vi ikke mye tess noen av oss.

Travle dager

Første del av jobben er uansett gjennomført. Lindboe har ledet tre bystyremøter, omtrent ti møter i forretningsutvalget, og vært på et par utenlandsturer.

Bare dagen Dagsavisen var på besøk kan ordførerens kalender (som ligger på internett) vise en høflighetsvisitt med den tyrkiske ambassadøren, et møte med Avisa Oslo og et besøk fra den tyrkiske foreningen. I tillegg skulle hun spille inn en julehilsen, og arrangere julemiddag for heltidspolitikere i Oslo kommune.

Ja, pluss at hun skulle overrekke 18-årspresang til prins Sverre Magnus. Det blir mange anledninger til å treffe folk.

– Synes du helt på ekte det er ålreit om folk maser på deg med kjepphesten sin? Hvis de treffer deg i en sånn anledning?

– Ja, absolutt. Jeg legger litt stolthet i det. Så er det dessverre ikke alt jeg kan fikse. Men jeg får gjøre det jeg kan.

Julekortene skal sendes ut. Det er blant ordfører Lindboes mange oppgaver i julestria. (Aslak Borgersrud)

