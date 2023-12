Valgte å selvmedisinere seg før han kjørte

Mannen i 50-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

30 september i år, omkring klokken 21.35 kjørte han bil på Madla til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 22.03 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,84 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,68.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Mannen forklarte i retten at han var i en vanskelig livssituasjon på det aktuelle tidspunktet, at han valgte å selvmedisinere seg med alkohol og at han drakk en flaske vin før han kjørte.

Mannen forklarte også at han ikke forstår hvorfor han handlet slik han gjorde og at det ikke er i overensstemmelse med hans person å kjøre i påvirket tilstand. Med det som bakgrunn kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

«Allmennpreventive hensyn gjør seg tungt gjeldende grunnet de farer som er forbundet med kjøring i påvirket tilstand. Hensynet til likebehandling gjør seg også tilsvarende tungt gjeldende ved denne typen masseforgåelser. Det skal tungtveiende grunner til for å fravike utgangspunktet om ubetinget fengsel. Retten kan ikke se at det foreligger noen forhold av en slik karakter at hovedregelen kan fravikes», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på mannens uforbeholdne tilståelse. Straffen ble ubetinget fengsel i 26 dager, og på grunn av en betydelig inntekt ble han også dømt til å betale 180.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år, regnet fra den 30. september i år, og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.