Jailhouse rock i Indre Østfold fengsel

MYSEN (Dagsavisen): Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling, er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. For menn. Det er grundige undersøkelser før Dagsavisens journalist får tillatelse til å være med innenfor murene. Ved ankomst: sjekk av ID-kort og kroppsskanning. Nøkler og mobil låses inn. Dører låses opp og igjen, vandring i korridorer.

Spiller på alle strenger

På «musikkrommet» står et bord og tre stoler midt på gulvet. Gitarlærer José Leguina tar fram kassegitaren, to innsatte skal delta i gitaropplæring denne dagen. Vidar Aleksander Looney Norås og medfange «Kristian». Sistnevnte anonymiseres.

Vidar Aleksander Looney Norås liker best å spille melodisk på sin gitar. Gitarkurset i fengselet gir motivasjon og mestring. (Tomm Pentz Pedersen)

I forrige gitartime hadde alle deltakere fått utlevert en ny stemmetuner, bortsett fra Vidar. Det er han som bryter isen, med smil og latter og setter stemningen for resten av timen.

– Jeg fikk ikke ny tuner fordi jeg hadde en fra tidligere, sier Vidar.

– Trenger du en ny? responderer gitarlærer José.

– Ja, den er dårlig. Hvorfor? Fordi den er stjålet, gliser Vidar ironisk.

Gir mestring

Vidar Aleksander Looney Norås (42) har tilbrakt de to siste årene i Eidsbergavdelingen av Indre Østfold fengsel. Om et halvt år håper han å få åpen soning, og ferdig med soningen i 2027. «Kristian» har en dom på to års soning, og har ett år igjen.

Wow, pappa. Jeg trodde du hadde lært deg å spille litt, men du kan jo spille gitar nå! — Innsatte «Kristian» forteller om sønnens reaksjon da han fikk høre farens gitarspill for første gang

I regi av Kulturdråpen og Østfold Musikkråd har det i fem år blitt arrangert gitarkurs i fengselet.

Gitarlærer Leguina er stolt av tiltaket, og resultatene:

– Mitt mål er å så et musikalsk frø. De fleste som starter på kurset, har som utgangspunkt at de ikke kan noen ting om gitarspilling. Liten tro på at de kommer til å lykkes. Etter første time kan du spille litt, sier jeg – og slik blir det, forteller han og legger til:

– Det varmet et musikerhjerte da en innsatt fortalte meg at han etter første gitartime hadde sluttet å bruke sovemedisin. Da har vi virkelig oppnådd noe.

Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg. (Tomm Pentz Pedersen)

Vidar Norås er enig med sin læremester.

– Gitarspilling gir meg mestring, og jeg synes mestringen kom fort. Det er mange gitarister som har imponert meg voldsomt opp gjennom årene. Men når du selv får kunnskap blir forståelsen helt annerledes, og du innser at dette kan jo jeg også lære meg.

– Det som er litt rart er at noen ganger kan jeg sitte for meg selv, slå an én tone – og få godfølelsen, legger han til.

[ Anniken fra Petter uteligger: – Raskt endret tilværelsen seg fra å ha kontroll, til å ikke ha kontroll ]

Imponerte sønnen

«Kristian» har aldri spilt gitar før han startet på timene hos Leguina, men lært seg å spille trommer i fengselet.

– Som Vidar sier synes jeg mestringen kom mye raskere enn jeg selv hadde forventet. Viktig å få lære noe nytt, det er et bra tidsfordriv – på noe som er kult å sitte igjen med etter soningen. Jeg liker læringsprosessen – komme videre, bli bedre og bedre. Uten tvil blir det innkjøp av gitar når jeg blir en fri mann. Da jeg startet trodde jeg at dette var umulig, nå vet jeg det er mulig.

«Kristian» stopper opp i et sekund:

– Jeg fortalte sønnen min at jeg hadde begynt på gitarkurs. Da han kom på besøk, ble jeg jo nødt til å vise hva jeg hadde lært. Hvorpå han utbrøt: «Wow, pappa. Jeg trodde du hadde lært deg å spille litt, men du kan jo spille gitar nå.»

José Leguina er folk singer, songwriter og gitarist fra Fredrikstad. Målet med å si ja til oppdraget i fengselet er oppnådd: – Jeg er her for å så et musikalsk frø. Det har vi lykkes med. (Tomm Pentz Pedersen)

Leguina vil dra med seg gutta på countrylåta «Folsom prison blues».

– Hey, gitarene våre er ikke samstemte! avbryter Vidar umiddelbart.

José Leguina nikker og justerer stemmeskruene på sin gitar – Johnny Cash i tekst og toner fyller deretter raskt øvingsrommet – «When I hear that whistle blowin’, I hang my head and cry». Akkompagnert av tre kassegitarer og taktfaste føtter.

[ Hest på «blå resept» ble redningen for tidligere rusmisbruker Anita ]

Øver hver dag

I siste halvdel av 2022 hadde Kulturdråpen et musikk- og skrivekurs for innsatte i Indre Østfold fengsel. Vidar Aleksander Looney Norås deltok også på dette tilbudet. Selv om han selv ikke oppfattet skrivekurset vellykket for egen del, skapte det en kreativ tanke han gjerne uttrykker: «Musikk er dikt med melodi».

– Jeg har så vidt klimpret på en gitar som guttunge, nå har jeg fått blod på tann. Øver på cella nesten hver dag, får betjentene til å skrive ut sanger jeg har lyst til å lære meg, hører på låta og starter deretter øvingen, sier Vidar Norås som liker å spille melodisk på sin kassegitar.

– Jeg kan gjerne sette av enda mer tid til øving – men hvor dumt det sikkert høres ut – våre seks timer til egentid er likevel ganske stramt tidsstyrte, mener han.

[ «Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg ]

Vil varme opp for Alex Rosén

Vidar Aleksander Looney Norås er klar på én ting, gitarspillet bak murene skal bli noe mer enn klimpring for seg selv. Han har et hårete mål. Opp bak gitteret skal bandet «Eidsberg Rockers» reise seg – planen for første oppdrag klar: Oppvarmingsband for Go-Go Gorilla.

Vidar gliser:

– Alex Rosén var innom her for å være med i Røverradioen. Jeg fortalte han om planen min. I kjent stil sier Alex: «Gønn på. Speller dere feil midt i låta, drit i det, kjør på videre.»

Vidar Norås øver ofte på cella. Helst med rockebandet Go-Go Gorilla, og Alex Rosén i spissen, på play. (Tomm Pentz Pedersen)

Gitartimene går mot slutten. José drar fram det han kaller guttas glansnummer. Med mange akkordskifter.

– Denne er vanskelig, men «Kristian» og Vidar mestrer det utrolig bra, skryter José Leguina.

– Jepp, listen to the song: «Hotell Eidsberg», gliser Vidar igjen og blir med på refrenget:

«Welcome to the Hotel California – Such a lovely place (such a lovely place) – Such a lovely face – Plenty of room at the Hotel California – Any time of year (any time of year) – You can find it here»

---

KULTURDRÅPEN I FENGSEL

Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg. (Tomm Pentz Pedersen)

Kulturdråpen er et fylkesdekkende prosjekt som tilbyr og tilrettelegger for et kontinuerlig kulturtilbud for mennesker under opphold på rusinstitusjoner, i fengsler, dagsenter og ettervern. Ordningen ble etablert i Østfold av Monica Leander og ble i løpet av 2023 også utvidet til å gjelde nye Buskerud og Akershus.

Kulturdråpen ønsker å gi mennesker verdighet, selvtillit og mulighet for gode opplevelser, utjevne sosiale forskjeller og styrke følelsen av tilhørighet. Kulturdråpen drives også med prosjektstøtte fra Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen