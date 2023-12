Audun har samlet på twistpapir siden han var sju år

Audun Dolsvåg Giske har et samleprosjekt litt utenom det vanlige. Han samler nemlig på twistpapiret til twisten Cocos.

– Det startet da jeg var sju år, og var glad i sjokolade og spesielt twist. Noen samla på frimerker, noen samlet på andre ting, mens jeg ville samle på noe annet. Jeg fikk det da for meg å samle på Cocos-papir, for det er favoritten, sier han til Dagsavisen.

Selv om Cocos-twisten har en spesiell plass i hjertet hos Audun, er det kanskje ikke så rart at han har gått litt lei.

– Jeg liker andre bedre nå, som Daim og Toffee. Jeg har blitt litt lei av å spise Cocos etter så mange år.

Da Audun fylte 22 år, hadde han spart på Cocos-papiret i 15 år, og opparbeidet seg en samling på 1.000 stykker.

Her har Audun nådd 1000 cocospapir. Det er nummer 1000 han holder i hånda. (Privat)

– Etter papir nr. 1.000 la jeg ut et innlegg på Facebook der jeg delte samlingen min med venner og bekjente.

Her skulle egentlig samlingen ta slutt.

– Da jeg la ut bildet var responsen så stor at jeg ikke kunne slutte. Venner og ikke så gode venner begynte å samle for meg, og sendte det til meg i posten. Nå spiser alle vennene mine Cocos-twist.

Snart over 4.000

Audun har nå 3.892 Cocos-papir, og planen er ikke å slutte med det første.

– Jeg har satt 10.000 som et mål, og må sikkert holde på til siste slutt, ler han.

Videre sier han at han er glad for at de ikke tar så mye plass.

– Det gjør det litt lettere å samle på det. Nå oppbevarer jeg de i åtte små bokser, de flyter ikke rundt i leiligheten.

Nå som jula er rett rundt hjørnet, får Audun flere muligheter til å få med seg litt twistpapir hjem.

– Jeg har såpass sosial kompetanse at jeg klarer å styre meg litt når jeg er på middagsselskap, men det hender at jeg går løs på papiret, sier han.

Venner og familie vet om det litt spesielle samlingsobjektet til Audun, og har ofte Twist på bordet når han kommer på besøk.

Hans kone Mathilde Dolsvåg Giske syntes først samlingen var litt rar, men har ved årene fått forståelse for det.

Audun og Mathilde Dolsvåg Giske (Privat)

– Hehe, nei det er jo spesielt, men alle har jo noe man sparte på, og han har bare fortsatt med det. Han kan ikke slutte nå når folk engasjerer seg, sier hun til Dagsavisen.

Da Audun studerte i Trondheim hendte det at han gikk løs på steder som tilbød twist. (Privat)

– Hva tenkte du da du fant ut av det?

– Nei, jeg tenkte at dette var veldig rart, men ikke så overrasket, for han er litt rar. Jeg tenkte at jeg ikke kommer til å kjede meg i dette forholdet.

Men det er ikke bare Cocos-papir Audun samler på. Han samler også på selfier med kommuneskilt i Norge.

– Vi hadde en sommer i hele Nordland fylke, kun for å kjøre rundt for å ta selfie med kommuneskiltene.

Kjøper ikke Twist selv

Å kjøpe en pose med Twist kun for Cocos ser Audun på som juks.

– Det har vært et mål å aldri kjøpe det selv. Jeg vet at de selger det i løsvekt på Karl Johan, og jeg har tidligere fått det i julegave, men jeg synes det er litt juks.

Audun skriver nummer i rekka, datoen han fikk papiret og hvem han fikk det av. Nå har han 3892 stykker! (Privat)

Audun synes det morsomste med samlingen er det store engasjementet hos venner, familie og bekjente.

– Jeg har en kompis av en kompis som hadde samlet på Cocos-papir i over ett år, for å gi det til meg. Han hadde over 100 stykker.

Heldigvis for Audun er Cocos-twisten noe som ofte blir igjen i skålen.

– Cocos og banan er de som er igjen, og det passer meg utmerket. Da klarer jeg å bevare anstendigheten, men det hender at jeg ber om papiret fra noen som spiser Twisten.

