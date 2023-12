Luftangrep i iskald ukrainsk vinter går ut over barna

Mens angrep på infrastrukturen i Ukraina øker, stuper temperaturene. Det truer sikkerheten og overlevelsen til Ukrainas barn, som mister vedvarende tilgang til vann og oppvarming, advarer Unicef.

Den siste måneden har antall luftangrep over hele Ukraina økt, spesielt øst og sør i landet. Flere enn 900 luftangrep ble registrert i løpet av en uke. Det inkluderer omfattende målrettede angrep på Kyivs infrastruktur.

– Disse angrepene har forårsaket skader blant barn, sendt en forsterket bølge av frykt og redsel gjennom allerede dypt nødlidende lokalsamfunn, og etterlatt millioner av barn over hele Ukraina uten vedvarende tilgang til elektrisitet, oppvarming og vann, sier Regina De Dominicis, Unicefs regiondirektør for Europa og Sentral-Asia, i en uttalelse.

Mest utsatt

Rundt 1800 barn har blitt rapportert drept eller skadet siden eskaleringen av krigen i Ukraina. Det faktiske antallet er sannsynligvis høyere, og ifølge Unicef vil enda flere barn bli drept og skadd hvis målrettede angrep på sivile områder og infrastruktur fortsetter.

– Barn og familier som er mest utsatt, er de som allerede har minst tilgang til grunnleggende, livsnødvendige ressurser til å begynne med. Disse barna og deres familier har ingenting å falle tilbake på, lyder uttalelsen.

I vintermånedene går temperaturene jevnlig ned til 20 kuldegrader, med bitter sterk vind som gjør at det føles enda kaldere. Barn tåler rett og slett ikke disse forholdene uten elektrisitet, og et «allerede skjørt» utdanningssystem utfordres, fortsetter FN-fondet.

I tillegg blir det vanskeligere for helseinstitusjoner å tilby kritiske tjenester når det er blackouts og strømbrudd. Dette skjer samtidig som det er influensasesong, samt en økning i antall tilfeller av lungebetennelse og vannbårne sykdommer blant barn over hele Ukraina.

– Nesten alle aspekter av det offentlige liv, fra utdanning og helsevesen til økonomi og sosial samhørighet, har blitt negativt påvirket av krigen, og har påført langsiktig skade på Ukrainas sosiale, økonomiske og politiske struktur, sier Danielle Bell, leder for Ukraina-misjonen i FNs høykommissærs kontor for menneskerettigheter.

Vinter som våpen

I slutten november sa Nato at Russland bruker vinteren som et våpen i Ukraina-krigen. Det samme sa USAs president Joe Biden. I fjor vinter bombet Russland sivil infrastruktur, særlig kraftverk og varmeanlegg. Russiske angrep på sivil infrastruktur, særlig strøm, er krigsforbrytelser, sa EU-kommisjonens president.

– Det er kaldt og det er bombeangrep. Det er veldig kaldt. Jeg sover i klærne mine i leiligheten vår, sa en ni år gammel gutt til nyhetsbyrået AP i 2022.

Sammenlignet med samme periode i fjor har sivile tap totalt sett redusert på grunn av evakuering av sivile fra frontlinjeområder og Ukrainas effektive luftvernsystemer. Men menneskerettighetssituasjonen blir ikke bedre, skriver FN.

Krigsforbrytelser

FNs menneskerettighetssjef, Volker Turk, sier at det har vært en «omfattende svikt» fra Russlands side i å beskytte sivile i Ukraina. Videre er det indikasjoner på at russiske styrker har begått krigsforbrytelser, skriver The Guardian.

– Den russiske føderasjon har i omfattende grad unnlatt å iverksette tilstrekkelige tiltak for å beskytte sivile og sivile gjenstander mot konsekvensene av deres angrep, sa Turk ved Menneskerettighetsrådet i Genève, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

EU-rådet har nylig vedtatt en 12. pakke med sanksjoner mot Russland. Denne pakken fokuserer på å innføre ytterligere import- og eksportforbud mot Russland, bekjempe omgåelse av sanksjoner og tette smutthull, heter det.

