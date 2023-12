Line Khateeb i Palestinakomiteen oppfordrer til Israel-boikott

Mange store bedrifter har de siste månedene merket større press, etter at flere land i Midtøsten de siste månedene har gjennomført boikottaksjoner mot store vestlige selskaper som McDonalds, Starbucks, Coca-Cola også videre. Det melder The Telegraph.

Leder Line Khateeb i Palestinakomiteen sier at 25 prosent av Israels økonomi består av handel med Europa, og at en boikott som hadde medført stans i den handelen hadde kraftig svekket Israels økonomi.

– Israel bryter internasjonal lov uten at det får konsekvenser eller blir møtt med reaksjoner med tiltak som sanksjoner fra vestlige land. Og da når ledere ikke vil gjøre noe må vi innbyggere begynne der vi kan, som er å boikotte, sier Khateeb til Dagsavisen.

Line Khateeb er leder i Palestinakomiteen. (Aslak Borgersrud)

– Hvordan finner man ut hva man skal boikotte?

– Det er viktig at man boikotter effektivt, hvordan man gjør det er ved å boikotte israelske varer og i koordinerte kampanjer mot selskaper som bidrar til okkupasjonen, som HP eller Puma.

Videre sier Khateeb at det må være en samkjørt kampanje for at det skal være effektivt.

– Som for eksempel Puma, som akkurat har sluttet å sponse israelske fotballklubber som er basert i koloniene på okkupert område.

Større effekt jo flere som boikotter

Frode Steen er professor i samfunnsøkonomi ved NHH, og tror ikke de samme bedriftene vil merke noe særlig til boikotten her hjemme. Han sier også at det skal mye til for at en boikott i Norge vil ha innvirkning på den israelske krigføringen.

– Hvorvidt de globale store kjedene vil merke det eller ikke, avhenger av om boikotten skjer nasjonalt eller globalt. Lille Norge har dessverre ikke har så stor betydning globalt, sier Steen til Dagsavisen og fortsetter:

– Er det bare vi i Norge som boikotter en større global bedrift, kommer ikke denne bedriften til merke det så mye, men om for eksempel hele Europa boikotter er det mye mer sannsynlig at dette endrer noe, forteller NHH-professoren.

Frode Steen professor i markedsøkonomi ved NHH (Hallvard Lyssand)

Steen tror heller ikke at en Israel-boikott vil få like stor oppslutning, på grunn av de mange ulike meningene rundt krigen.

– Mitt inntrykk er at boikotter i konflikter der det er global samstemthet kan ha effekt da de fort blir mye mer omfattende, men at det er vanskeligere i denne krigen fordi folks meninger er så forskjellige.

Å boikotte sier noe om hva du mener og tenker, påpeker han.

– Jeg tror at jo mer folk er enige om at det som skjer nå er galt, jo flere som endrer handlevarer, jo mer vil bedriftene merke det på etterspørselen og bunnlinjen, sier Steen.

Bevisstgjøring

Khateeb i Palestinakomiteen mener boikotting er viktig selv om det kanskje ikke alltid har en direkte innvirkning på krigføringen til Israel.

– Det er viktig fordi det er en handling som enkelt kan gjøre noe med selv, og det er en måte å bevisstgjøre om det som nå skjer i Palestina hos folk i samfunnet.

– Vi må begynne et sted, og bygge stein for stein. Det vil ha en effekt om flere og flere boikotter Israel, sier Khateeb.

