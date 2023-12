«Søvnskilsmisse» kan redde forholdet

Han snorker som en skurtresker. Hun avgir en enorm mengde kroppsvarme, eller stjeler dyna. Den ene er en skikkelig kosegris som sover stille og rolig tett inntil, mens den andre sparker og slår rundt seg i søvne eller tar regelmessige toalettbesøk tre om natten. Slike nattlige forstyrrelser taler til fordel for en «søvnskilsmisse», det vil si: å velge separate soverom.

– Stadig flere par vurderer fordelene ved en «søvnskilsmisse», eller bruk av to separate soverom, for å maksimere søvnkvaliteten, hevder søvnspesialist Wendy Troxel, senior atferds- og samfunnsforsker ved RAND Corp. Hun har skrevet «Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep». Og trenden brer seg. Nylig sto filmstjernen Cameron Diaz fram i podkasten «Lipstick on the Rim» og etterlyste større forståelse for behaget ved å sove hver for seg.

Film Title: The Holiday Sover best alene: Cameron Diaz - her med Jude Law i filmen «The Holiday». (Photo Credit: Simon Mein)

– Vi bør normalisere separate soverom, sa Diaz mens hun snakket om sitt åtte år lange ekteskap med Good Charlotte-rockeren Benji Madden, som hun ifølge CNN kalte «fantastisk».

– Jeg kunne bokstavelig talt tenkt meg at jeg har mitt hus, og du har ditt. Og så har vi familiens hus i midten. Jeg sover på rommet mitt. Du kan sove på rommet ditt. Og så har vi soverommet i midten som vi kan samles i for våre relasjoner, sa Diaz.

Hvert sitt hus er nok i overkant råflott for de fleste, men stadig flere vurderer å sove hver for seg.

Hvorfor vi sover

I fjor kom den såkalte søvnbølgen, som her hjemme ble frontet stort av Gunhild Stordalen, som reklamerte sterkt for boka «Why we sleep» og fikk et nytt liv da hun begynte å sove mer. God søvn er godt for helsa. Ifølge eksperter er mangel på sju til åtte timers søvn hver natt forbundet med økt risiko for diabetes, hjerneslag, hjerte- og karsykdommer og demens.

Søvnterapeut Aleksander Andersen driver Søvnklinikken i Oslo, han presiserer at mens det finnes fordeler ved å sove sammen, må du ikke på død og liv holde fast ved dobbeltsengen dersom det gjør at du får problemer med søvnen.

NTB_QcURb4fpNzY.jpg Samsoving har sine fordeler og ulemper. (Sara Johannessen Meek/NPK)

– Ulike studier viser ulike ting: Har man en partner som man stoler på og som man generelt sover godt med, så kan det faktisk fremme bedre søvn og bedre helse ved å sove sammen. Det er med på å redusere stress, og det kan påvirke de ulike søvnfasene på en positiv måte. Men har man en partner som beveger seg mye, så har det vist at det kan være med på å vekke den andre eller skape forstyrret søvn. Snorking er et kjent problem. Som regel er det flere menn enn kvinner som snorker, og dermed flere kvinner som opplever å være våkne og bli forstyrret. I slike tilfeller tenker jeg at man bør se på muligheten for enten å sove i forskjellige senger, eller på forskjellige rom, fordi god søvn er så utrolig viktig for kroppen, sier Aleksander Andersen til Dagsavisen.

Irritert og våken

Å ligge våken ved siden av en person som sover urolig kan være utfordrende for den som blir søvnløs.

– Men er det lov å bli sur på en som sover?

– Det kan påvirke et forhold negativt, men samtidig så kan vi ikke noe for hvordan vi sover. Så dersom dette blir et irritasjonsmoment er det rett og slett ikke noe poeng at man sover sammen. Men man mister litt av intimiteten, så da bør man passe på at man setter av tid til å gjøre det på andre måter ved for eksempel at man går og legger seg og har en hyggelig stund sammen i samme seng, og så går og legger seg i sin egen seng når det er tid for å sove.

Tidligere ble det sagt at når man velger å ha separat soverom, er forholdet over. Det er ikke Aleksander Andersen enig i.

– Nei, jeg tenker at å sove godt rett og slett kan styrke forholdet, og at man ikke bærer med seg unødig irritasjon som gjør sjansene for konflikt mye større, sier han.

Viktigere enn mat

Selv gikk Aleksander Andersen fra å være en søvnløs videojournalist til å starte Søvnklinikken. På det aller verste sov han knapt på et halvt år, det ble en knapp halvtime om natten og gjorde at han holdt på å gå på veggen.

– Hvor viktig er det å sove godt?

– Søvn er til dags dato det beste forsøket som naturen har gjort for å gjøre oss udødelige. Det er så mye viktig vedlikehold og mange viktige prosesser som foregår i hjernen og kroppen vår når vi sover, prosesser som med størst mulig sannsynlighet gir et langt og sykdomsfritt liv. Sover man for lite og for dårlig går det utover immunforsvaret, man kan bli mer mottakelig for sykdommer og det er forbundet med en lang rekke negative helseeffekter. Søvn er noe av det viktigste vi gjør i livet, sier Aleksander Andersen.

