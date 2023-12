– Urettferdig at uføre med deltidsjobb får mindre penger

– Vi har et mål om at enda flere uføre skal kombinere jobb og uføretrygd, og at de som allerede gjør det skal gjøre det i større grad, sier Tonje Brenna til Dagsavisen.

Arbeids- og inkluderingsminister Brenna vil nå se om fribeløpet burde økes, reduseres eller forbli på samme nivå. Om dagens regler står i veien for uføre å jobbe, må det gjøres noe, mener Brenna.

Arbeiderpartiet sin strategikonferanse – Vi er helt avhengig av å inkludere flere i arbeid, sier Tonje Brenna. (Frederik Ringnes/NTB)

Uføretrygd er det som skal sikre deg inntekt hvis inntektsevnen din er varig redusert på grunn av sykdom eller skade. Det er en grense for hvor mye inntekt du som ufør kan ha før utbetalingen av uføretrygden blir justert ned. Dette kalles fribeløp. Grensen på fribeløpet er i dag 47.448 kroner.

– Med ny kunnskap kan vi bedre vurdere hva som skal til for at flere kan jobbe litt, litt mer, eller kommer helt ut i jobb, sier Brenna.

Det skal nemlig lønne seg å jobbe, fordi summen av uføretrygd og inntekt er høyere enn uføretrygd alene. Men ikke alle er enige i dette.

– Urettferdig

Mímir Kristjánsson, arbeidspolitisk talsperson for Rødt, mener at det ikke lønner seg for uføre å jobbe med dagens fribeløpsgrense. Han mener fribeløpet bør økes.

– Det er urettferdig at uføre med deltidsjobb der de tjener mer enn 0,4 G får mindre penger til egen lomme fordi de tjener over fribeløpet. Med en gang det å ta bussen blir en stor kostnad du kjenner på, er det skjørt. Det er riktig at mange tjener bitte litt, men tror det er mange som opplever at de taper.

Hvorfor noen er ufør er individuelt, sier Kristjánsson videre.

– Om vi har et romslig fribeløp kan disse selv velge hvor mye de klarer å jobbe, istedenfor at de må følge reglene til staten der det følger med papirarbeid.

– Mange av de som er uføre har dårlig råd. En måte å sørge for at de ikke trenger å søke mer hjelp, er ved å øke fribeløpet, som kan øke inntekten deres med noen tusen, fortsetter Kristjánsson.

Flere partier på Stortinget ønsker å heve fribeløpet. Rødt og SV vil øke fribeløpet til 1 G, som det var før solbergregjeringen reduserte den til 0,4 G – altså dagens nivå på 47.448 kroner.

G står for grunnbeløpet i folketrygden, og tilsvarer 118.620 kroner.

[ Oljefondet selger seg ikke ut av Tesla. Da må vi få tydeligere retningslinjer, mener Rødt ]

Viktig for den enkelte, viktig for samfunnet

– Vi er helt avhengig av å inkludere flere i arbeid, både fordi aldringen vil føre til større behov for arbeidskraft og fordi det er arbeid som finansierer velferdsstaten. Da må vi også få med de som har mulighet til å jobbe litt, sier Brenna.

Videre sier hun at regjeringen er opptatt av at de som kan og har mulighet, skal få mulighet til å jobbe.

– Det gjelder også de som mottar uføretrygd. Arbeid er kilde til sosial tilhørighet og personlig utvikling. Gjennom arbeid får den enkelte mulighet til å bidra til fellesskapet, oppleve mestring og skape en meningsfull tilværelse.

Utredningen skal legges fram for Arbeids- og inkluderingsdepartementet i mai 2024. Videre vil regjeringen vurdere eventuelle endringer i sitt forslag til statsbudsjett for 2025. Med andre ord kan fribeløpets skjebne bli klar i 2025.

[ Bare her fikk «Janne» hjelp. Nå legges tilbudet ned etter elleve måneder ]

[ Feminin ekstravaganza: Nå har girlsa tatt over ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen