VGs nye politiske redaktør: – Jeg har aldri hatt noen karriereplan

---

Hvem: Frøy Gudbrandsen

Hva: Journalist, redaktør og statsviter med doktorgrad

Hvorfor: Ny politisk redaktør i VG etter Hanne Skartveit.

---

Gratulerer med ny stilling!

– Takk.

Hanne Skartveit er nummer 100 på lista over Norges mektigste kvinner. Hvordan føles det å ta over for henne?

– Jeg har enormt stor respekt for henne. Det er ganske nytt for meg også at jeg skal ha den jobben, så først skal jeg bli kjent med de folkene jeg skal være leder for og bli kjent med VG. Jeg må få litt mer tid til å sette meg inn i det.

Hvilket ansvar har man samfunnsmessig som politisk redaktør i Norges største avis? Og hvordan vil du håndtere det ansvaret?

– Det er jo åpenbart et stort ansvar. Det er også en utrolig viktig rolle, for kommentar- eller meningsjournalistikken spiller en veldig viktig rolle i norsk offentlighet. Jeg synes bare det er utrolig spennende å være med på å forme det og kjempe for at den journalistikken fortsatt blir bra.

Du trer inn i denne stillingen i en tid der det skjer enormt mye politisk. Hvordan blir det å takle og har du noen spådommer for det kommende året?

– Nei, det har jeg ikke. Men det har jo vært et dramatisk år – fortsatt krig i Ukraina, krigen i Gaza, veldig mange har fått dårligere råd her i Norge, mye har skjedd i politikken. Det er en utrolig spennende tid å få lov å bli kommentator i. Meningsjournalistikken har en viktig rolle i å forklare og analysere hva som skjer rundt oss.

Du ga et intervju til Khrono i 2019 der det står at din karriere er en lynkarriere. Du sier selv at dette er den mest spennende jobben innen meningsjournalistikken i Norge. Har du nådd toppen av karrieren nå?

– Det aner jeg virkelig ikke. Nå skal jeg bruke litt tid på å avslutte i Bergens Tidende og fokusere på den jobben jeg har akkurat nå.

Men det har jo gått fort i karrieren din. Hvordan har du fått det til?

– Jeg har aldri hatt noen karriereplan overhodet. Jeg trodde jeg skulle bli akademiker, men så gikk jeg tilbake til journalistikken og elsket de jobbene jeg har hatt. Jeg har bare gitt alt til de jobbene jeg har hatt, og så har det dukket opp spennende ting etter hvert. Jeg har aldri tenkt noe på hvor min karriere skal gå. Men jeg er veldig fokusert på den jobben jeg har, og kanskje det kan forklare det.

Flytter du til Oslo?

– Planen er å flytte til Oslo på sikt.

Hva kommer du til å savne ved Bergen?

– Jeg skal jo bo i Bergen en stund til fortsatt. Akkurat nå tenker jeg på at jeg kommer til å savne menneskene i BT, og det kjenner jeg gjør litt vondt.

Hva har du lært av Bergens Tidende?

– Å, det er et stort spørsmål. Det viktigste, tror jeg, er at hvis man skal få til noe bra, må man gjøre det sammen. Ingen får til noe virkelig, virkelig bra aleine. Man må være et lag, og når man jobber veldig godt sammen og innser at man er et lag, kan man få til mye mer enn det man kan forestille seg.

Da tar vi noen faste spørsmål! Hvem ville du helst sitte fast i en heis med?

– Da må jeg si Hanne Skartveit. Jeg har ganske mye å snakke med henne om.

Få litt råd kanskje?

– Ja, haha.

Hvem er din barndomshelt?

– Nei, altså, jeg har aldri vært så god på å ha helter. Jeg tror kanskje jeg svarte Robin Hood før, og så var jeg veldig stor fan av Bjøro Håland da jeg var liten. Ellers må det være Jesus. Jeg gikk i kristen barnehage og det var en viktig del av min oppvekst.

Har du en helt nå?

– Nei.

Er det noe du kunne tenkt deg å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det er ikke min sjanger, det er ikke mitt format.

Hva er så ditt format?

– Det er jo skrivingen, da. Skrive og snakke andre steder.

Hva gjør deg lykkelig?

– Barna mine er det aller viktigste i livet mitt. Det tror jeg bare jeg må si.

Er det noe du angrer på?

– Jeg er nok litt sånn en person som går videre og ikke ser meg tilbake. Det er nok litt småting som jeg angrer på, men jeg går videre og prøver å lære av feil jeg gjør. Jeg går ikke rundt og angrer.

Det høres jo fint ut, det. Å ikke gå rundt og angre. Hva gjør du så når du skeier ut?

– Enten så kjøper jeg smågodt på butikken eller også tar jeg et glass vin for mye.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen