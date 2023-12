Solgte sjelden maske for 1.700 kroner. Så fant de ut hvor mye den egentlig var verdt

Et par i 80-årene solgte en sjelden tremaske i september 2021 til en bruktvareforhandler. Da solgte paret masket for 150 euro – tilsvarende 1.700 kroner. Senere, i mars 2022 ble den samme masken solgt for 4,2 millioner euro, som tilsier omtrent 48 millioner kroner, skriver The Guardian.

Etter slaget i 2022 gikk paret til retten med et ønske om å kansellere salget, og hevdet at det hadde vært en vesentlig feil ved salget siden de ikke visste om maskens verdi. Ifølge The Guardian hevdet de også at den de solgte masken til i 2021 kjente til maskens egentlige verdi.

Dette avviste retten, som slo fast at paret ikke hadde krav på noe penger.

– Enda sjeldnere enn da Vinci-maleri

Masken som ble solgt ble beskrevet som en ekstremt sjelden maske fra 1800-tallet. Den tilhører en etnisk bantugruppe i Gabon, Fang-folket, og man anslår at det kun er rundt ti slike gjenstander igjen i verden.

Bantu er en fellesbetegnelse på folkegruppene som utgjør flertallet av befolkningen sør for ekvator i Afrika.

Etter dette tilhørte gjenstanden en guvernør i kolonitiden i Afrika, og paret mente den var av liten verdi.

– Denne typen maske er enda sjeldnere enn et Leonardo da Vinci-maleri, sa en som jobbet i auksjonshuset som auksjonerte bort masken til fransk TV.

Forslag om å returnere masken til regjeringen i Gabon

Retten kom også fram til et forslag om å kansellere salget og returnere den til det sentralafrikanske landet Gabon, skriver The Guardian.

– I dag handler denne rettssaken om barnebarna til guvernøren i kolonitiden versus en brukthandler. Men ingen av dem er legitime når det gjelder denne masken. Det vi ønsker er å få tilbake denne masken til Gabon, sa Solange Bizeau, fra Collectif Gabon Occitanie, tidligere i år til den britiske avisen.

– Denne masken har en sjel, den ble brukt til å etablere rettferdighet i landsbyene våre. Diskusjonen i retten har handlet om moral, men hva med moralen ved spolering av kunstverk og vår verdighet? Hvor er moralen i det?

