Feminin ekstravaganza: Nå har girlsa tatt over

Hadde du en «hot girl summer» med «hot girl walks», og kjøpte du din «clean girl»-hudpleie på tilbud, så det ifølge «girl math» faktisk var gratis? Eller hadde du en «feral girl summer» der du spiste «girl dinner» med dine «girly pops»?

Sliter du med å henge med? For å gjøre det enda vanskeligere har ulike typer av «girls», som «tomato girl», også oppstått på sosiale medier gjennom året. Poenget er at vi ikke kan få nok av det ordet.

Dette har flere bitt seg merke i. «Taylor Swift and the Era of the Girl» er tittelen på en tekst i The Atlantic, hvor det slås fast at dette er Taylor Swifts sesong, og at jentekulturen er på sin høyde. Dagen før kåret tidsskriftet Time «Årets person», og valget falt på Swift, som kalte sommeren for «feminin ekstravaganza».

Mote er en viktig del av "Barbie"-filmen, dens pressetur og dukkens historie. (JAM STA ROSA/AFP)

I de varme månedene var utpreget rosa antrekk ikke et uvanlig syn i bybildet, og det var heller ikke vanskelig å legge to og to sammen – de rosakledde skulle vel inn og se «Barbie».

YE Top Photos Entertainment 2023 Taylor Swift ankommer verdenspremieren på konsertfilmen «Taylor Swift: The Eras Tour». (Chris Pizzello/AP)

Girl!

«Girl culture» eller jentekultur, er ifølge den britiske professoren Elizabeth Scala kunst og medier som verdsetter og kommuniserer jenters perspektiver, skriver The Atlantic. Ordet «girl» kan være et substantiv, et verb, et adjektiv eller et utrop.

---

Eksempler på faste «girl»-uttrykk

Hot girl summer kommer fra rapperen Megan Thee Stallion og handler om å ha det gøy og se bra ut mens du gjør det.

kommer fra rapperen Megan Thee Stallion og handler om å ha det gøy og se bra ut mens du gjør det. Girl dinner er typisk en snack-tallerken som til sammen utgjør et måltid. Det fjerner forventninger til estetiske måltider, som kvinner tradisjonelt laget til hele familien.

er typisk en snack-tallerken som til sammen utgjør et måltid. Det fjerner forventninger til estetiske måltider, som kvinner tradisjonelt laget til hele familien. Hot girl walk er å gå en lang tur mens du lytter til en motiverende podkast eller spilleliste for din mentale helse.

er å gå en lang tur mens du lytter til en motiverende podkast eller spilleliste for din mentale helse. Girl math beskriver det unike og noen ganger ulogiske matematiske resonnementet som brukes av unge kvinner når noe skal kjøpes.

---

Den bestemte ideen om det som på engelsk kalles «girlhood», (kanskje jentehet på norsk? journ. anmrk) er sprudlende og hyperfeminin, leken og uskyldig – og derfor nesten alltid hvit, skriver Vanity Fair.

Som mange andre amerikanske daglige uttrykk som «slay», har «girl» en historie i svarte, trans- og homomiljøer, der ordet blant annet brukes til å anerkjenne en felles opplevelse. Men ifølge Scala har «girlhood» sivet inn i mainstreamkulturen gjennom Swifts «Eras»-turné, Beyonces «Renaissance» og Greta Gerwigs «Barbie».

EU Music Beyonce Beyonce tar imot prisen for beste danse-/elektroniske musikkalbum for «Renaissance» ved den 65. årlige Grammy Awards 5. februar 2023 i Los Angeles. (Chris Pizzello/AP)

Beyoncés album «Renaissance» spiller ifølge amerikanske NPR på generasjoner av svart og skeiv dansemusikk. Verdensturneen av samme navn startet i Stockholm i mai og billettene ble utsolgt etter et høyt billettpress.

Både «Renaissance» og Taylor Swifts «Eras»-turne er også blitt filmatisert.

Definert av menn

– Jeg har blitt heist opp og ned på opinionens flaggstang så mange ganger de siste 20 årene, sier Swift til Time.

Kanskje alt du tenkte om Taylor Swift før det herrens år 2023, var at hun deitet menn for deretter å skrive triste låter om et mislykket forhold.

«Det virker som at uansett hva Swift synger, gjør, sier eller har på seg, blir hun kritisert for det» lød et innlegg fra 2018 i magasinet Study Breaks.

Den samme betraktningen ble gjort i en kommentar fra oktober i The Independent, der skribenten sier at kritikere i årevis fokuserte på kjærlighetslivet til Swift fram for musikken hennes.

«Hun er en kvinne som altfor lenge har vært definert av mennene i livet sitt».

Taylor Swift appears on the cover of Time Magazine's 2023 "Person of the Year" Popsuperstjernen ble kåret til Time Magazines 2023 "Person of the Year", og slo Barbie og King Charles III. (INEZ AND VINOODH FOR TIME/Reuters)

Men plutselig er Swift årets person i Time Magazine og har i 2023 innkassert over 1 milliard dollar, knappe 11 milliarder norske kroner, gjennom verdensturneen sin, som er anslått til å være den største gjennom tidene. Hun er i tillegg blitt pensum på flere amerikanske universiteter, skriver Aftenposten.

Analytikere har snakket om «Taylor-effekten», da politikere fra Thailand, Ungarn og Chile ba henne om å spille i deres land. Hver gang hun kom til et nytt sted, var det en liten økonomisk boom da hoteller og restauranter så en bølge av besøkende. På prisutdelingen Billboard Music Awards tok sangeren med seg ti priser hjem, blant annet for beste artist. Hun er også den mest strømmede artisten på Spotify i 2023.

– Det føles som et gjennombruddsøyeblikk i karrieren min, som skjer når jeg er 33, sier artisten til Time.

Smakshierarki

Vilde Schanke Sundet er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet. Hun forsker på endringer i mediebransjen, mediepolitikk og publikum/fans. Hun forklarer til Dagsavisen at det finnes et smakshierarki.

Noen sjangre eller noen interessefelter blir ifølge Sundet tillagt høyere verdi enn andre. Samfunnet og til dels oss selv er bevisst på hvor man er i det hierarkiet og på hva som er akseptabelt.

– Det eksisterer overalt. Vi snakker om det i forbindelse med film, litteratur og musikk, men det er ganske tilstedeværende i fankulturen, internt og eksternt. Det er veldig få som gjør narr av en som er fan av et fotballag, men det er veldig lett å gjøre narr av en ung jente, som er fan av noe musikk eller en dramaserie.

Argentina Taylor Swift Siden 1927 har Time valgt en Årets person, redaksjonens vurdering av den personen som mest formet overskriftene de siste 12 månedene, på godt og vondt. (Natacha Pisarenko/AP)

Videre forklarer hun hvordan jenter og kvinnelige fans historisk ofte har blitt redusert til en stereotypisk fortelling om å være hysterisk.

– Det var også snakk om en smitteeffekt, og hvis du var på rett sted på rett tid, kunne du bli fanget opp i en fankultur. Fans kunne bli sett som å være noen, som ukritisk gikk inn i noe.

Og så er det begreper som fangirl – en jente eller kvinne som er en ekstremt eller altfor entusiastisk fan av noen eller noe – eller groupie – person, oftest jente eller ung kvinne, som søker kontakt med og er seksuelt tilgjengelig for berømte personer.

– Det er jo egentlig ganske nedsettende og den begrepsbruken er ikke like fremtredende når vi snakker om menn som er fans. For eksempel kaller vi ikke en som heier på et fotballag for en fanboy.

Kontroll over eget liv

Både Taylor Swift og «Barbie» driver ifølge Sundet en fascinerende balansegang mellom det kunstneriske og kreative og det ekstremt kommersielle.

– Budskapet i «Barbie» handler om å ta kontroll over eget liv, og det er ingen tvil om at Swift og «Barbie» er merkevarer med økonomisk gevinst. De gjør en fascinerende øvelse der de skaper noe høyverdi, som likevel er innen for det ekstremt popkulturelle, sier Sundet.

Margot Robbie, som er medprodusent og spiller Barbie, avslørte nylig at en av produsentene for filmen «Oppenheimer» spurte henne om å skyve premieredatoen til «Barbie», så de to filmene ikke skulle ha premiere samme dag. Det nektet hun, og sa ifølge bransjemagasinet Variety:

– Vi flytter ikke datoen vår. Hvis du er redd, så flytter du datoen din.

YE-Pop Culture Moments Barbie-filmen samlet inn mer enn 500 millioner dollar i globalt salg den første uken. (Scott Garfitt/AP)

I 2019 tok også Swift kontrollen tilbake, da hun avslørte at hun ville spille inn de første seks studioalbumene sine på nytt, for å få total eierskap. Dette var etter at plateselskapet hennes solgte rettighetene til hennes innspillinger til musikkmogulen Scooter Braun, uten å gi henne mulighet til selv å kjøpe sitt livsverk. Dette betydde at alle som ønsket å lisensiere noen av Swifts gamle sanger for en film eller TV-serie, måtte få Brauns tillatelse og betale ham et gebyr.

Det er de nye versjonene av albumene, hun har med seg på «Eras»-turneen, som altså tar publikum gjennom alle hennes musikalske æraer.

Alt er kommersielt

«Barbie» ble utgitt 21. juli etter måneder med internettspenning og en omfattende markedsføringskampanje. Mange av filmens positive anmeldelser pekte på dens feministiske vinkling som et høydepunkt, skriver Forbes.

Både suksessen til «Barbie» og henne selv, beskriver Swift som et vendepunkt.

I samtale med Time-journalisten forklarer hun hvordan kvinner har blitt matet budskapet om at det som kvinner stereotypisk trekker mot ikke er like seriøse som tingene menn stereotypisk gjør.

«Girlhood, følelser, kjærlighet, samlivsbrudd, glitter, paljetter!» sier sangerinnen.

YE-Pop Culture Moments Stjernens karriereomspennende turné solgte over 4,3 millioner billetter i år og anslås å tjene ytterligere 1 milliard dollar i 2024-salget (Natacha Pisarenko/AP)

– «Barbie» og Swift er to interessante eksempler, for på den ene siden er poenget å ta kontroll over seg selv, men på den annen side gjør de alt dette innenfor den kommersielle logikken. Barbiedukker selger som aldri før og Swift tjener milliarder på sine sanger og sin turne. Hadde det vært empowerment, hvis ikke det hadde vært kommersielt? spør Sundet.

Men Swift selv uttaler at det kommersielle aspektet bare kan fordre mer kvinnelig kunst.

– Hva har eksistert siden tidenes morgen? Et patriarkalsk samfunn. Hva driver et patriarkalsk samfunn? Penger, inntektsflyt, økonomi. Så faktisk, hvis vi skal se på dette på en mest mulig kynisk måte, betyr det faktum at feminine ideer blir lukrative, at mer kvinnelig kunst vil bli laget. Det er ekstremt oppmuntrende, sier hun til Time.

God smak

Smakshierarkiet, som Sundet forklarte, kan ha flyttet seg litt i året som gikk.

– Jeg har lest artiklene som går på «The girl era» og nå ble Swift også Times «Person of the year». Det har jo åpenbart skjedd noe, men samtidig er jeg redd for at de dyptgående strukturene fortsatt vil reflektere en kjønnet forskjell. Hvor mye av dette som går ut over de enkelte fenomenene, er jeg usikker på. De to tingene som står ut, sier også litt, for det er ikke mange kvinner som har gjort det før fra populærkulturen.

Hun påpeker videre at penger er makt. Det er hva man opererer med innen for det kommersielle.

– Så er spørsmålet hva man bruker makten sin til og hvordan man forvalter det, sier hun.

Taylor Swift-fans utveksler hjemmelagde pyntegjenstander som refererer til tekster og memer. (EMILIANO LASALVIA/AFP)

Taylor Swift som både person og kjendis oppleves ifølge Sunde som troverdig og autentisk.

– Vi tror på henne og lyrikken hennes passer godt med hennes prosjekt. Hun gjør også alt riktig fanmessig og har for eksempel dialog med fans på sosiale medier. Det er mange unike ting med henne, som ikke hadde vært så lett for alle å kopiere. Akkurat nå er hun veldig lett å like. Hun er ikke kontroversiell og klarer å samle ulike folk og ulike generasjoner. I en veldig fragmentert verden er det mange som kan enes om henne, og det er ikke bare kommersielt.

Hva med klimaet?

Swift kommer seg imidlertid ikke helt unna kontroverser.

Verdensturneen hennes inkluderer 131 show på fem kontinenter. Og det er svære show. New York Times rapporterte at en konsert i Seattle ristet bakken så hardt at det på et nærliggende seismometer ble registrert signaler som omtrent tilsvarte et jordskjelv med styrke 2,3. Det er akkurat under hva man kan kjenne på.

MTV Video Music Awards - SHOW En perlebutikk i Seattle løp tør for perler, da Swift spilte i byen, fordi fans kjøpte dem for å lage armbånd til konserten. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

En ting er folk tar reisen gjennom skyene for å delta i konsertene. Ifølge Forbes måtte Air New Zealand legge til 14 ekstra flyginger for å romme 3000 flere mennesker, som skal se Swift opptre i Australia til februar.

Og Yard, som sporer kjendisers private flybruk, har konkludert at hennes totale flyutslipp kom inn på nesten 8.300 tonn i 2022.

«Taylor Swift kan være dagens popprinsesse, men Yards forskning fant at Miss Swift er årets største CO2-forurenser for kjendiser så langt.» skriver de.

Dette ble kommentert av en talsperson for Swift, som ifølge The Guardian sa at Swifts privatfly jevnlig ble lånt ut til andre.

Swifts jetfly hadde bare i august tatt til sammen 103 flyginger – 86 av disse har funnet sted siden den massive Eras-turneen startet i mars, skrev Insider.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen