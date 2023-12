Julegaver til kjæledyr - trenden som tar helt av

FREDRIKSTAD (Dagsavisen): Det er hektisk førjulsstemning på Østfoldhallen og pose etter pose med innpakkede gaver forlater de ulike butikkene. Inne på Pets Zoo er innehaver Richard Johannessen travelt opptatt med å fylle på varer.

– Vi ser helt klart en økning i salget av julegaver til kjæledyr, og har vært nødt til å etterbestille tre ganger ekstra med spesielt leker, julegodteri og julekalendere. Vi solgte 200 adventskalendere på én dag! Til både hund og katt. Så det går unna!

– Hvorfor tror du vi kjøper mer og mer til dyra våre?

– Mange ser på dyra som et familiemedlem. Og vi ser at når noen skal på besøk til folk som har dyr, så liker å ha med noe til dyret. Det er ekstra stas, og noe vi ser mye til. Også kjøper folk gaver til dyreeiere.

Noe for alle

På Pets Zoo ser de en tydelig trend i forhold til hva kundene ser seg ut i julegave til de firbeinte.

– Det går mye i julegodt. Til hund er det gjerne tyggebein og ting som er sunt med tanke på at man ikke skal gi vanlig mat til hundene. Noen folk gir jo dyra vanlig julemat fordi det er jul, og veterinærer har stor pågang i jula fra hunder som har fått menneskemat og blitt forgiftet, sier Johannessen.

Også belønningsgodis og aktiveringsleker der det ligger godteri inni, som de kan kose seg med mens folk spiser julemiddagen, er populært.

– Også går det mye i griseører, hale, snuter, muskler, struper – alt dette er snadder som hunden kan få. Det blir helt tomt i hyllene.

– Hvor mye penger bruker folk på gaver?

– Nei, snittet er vel alt fra 300 kroner opptil tusenlappen. En leke og et godteri blir gjerne 200–300 kroner, bare det. Dyra er viktig for oss, så dyra skal i hvert fall ha.

Dyra føler seg inkludert

Johannessen tror flere og flere har fokus på god dyrevelferd, og ser på dyra som et viktig familiemedlem.

– Vi selger en del godteri til hund som er formet slik at det skal se delikat ut for oss mennesker. Tyggebein som ser ut som croissant eller smørbrød, men er laget av ting beregnet til hund. Og taco, formet som taco med kjøtt inni. Da gir de det, i stedet for menneskemat. Også er det moro at det ser litt ordentlig ut. Jo, og juleøl til hund! Det er en “øl” med smak, enten kylling-, lever- eller biffsmak.

– Tror du kjæledyr forstår gavekonseptet?

– Jeg kjøper julegaver til mine egne hunder, og de skjønner hva pakka er når den ligger under treet. Da er de ute og snuser og er nysgjerrige. Og jeg må passe på at de ikke åpner dem opp for tidlig, når de er borte og roter og snoker, sier Johannessen, som har to whippet og en italiensk mynde.

– Jeg tror at når vi sitter i et fellesskap og deler en interesse, så har hunden lyst til å føle seg inkludert. Men det kommer jo an på oppdragelse også, hva hunden er vant med. Noen er vant med å gå bort og legge seg, mens andre er mer inkludert.

Johannessen ser at flere anskaffer seg hund.

– Og det er folk som sørger mer over hunden når den dør, enn et familiemedlem. Folk blir utrolig glade i dyra sine. De er her på godt og vondt hele tida, og fortjener en julegave. Eller mange!

– Tror du vi gir dem gaver for vår egen skyld?

– Ja, vi synes det er godt å gi, da føler man seg vel. Også inkluderer man dyra i en koselig feiring. Som når vi ser på TV om morgenen, det er fyr i peisen og hundene ligger ved siden av oss og blir klødd eller tygger bein. Både de og vi roer ned og koser oss. De stundene er gull verd.

Omsetter for 25 millioner i desember

Også i Oslo går det unna i dyrebutikkene i adventstiden.

– Ifølge våre tall omsetter dyrebutikkene i Oslo for cirka 230 millioner kroner årlig, forteller administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening, Bjørn Næss, til Dagsavisen.

Han har registrert at bransjen har hatt en formidabel vekst de siste årene, spesielt i pandemiårene.

– I våre prognoser omsetter dyrebutikkene i Oslo for cirka 20 millioner i november og for cirka 25 millioner kroner i desember.

Økningen i omsetning på 5 millioner i desember kan man ikke med sikkerhet slå fast at kun dreier seg om julegavehandel.

– I disse tallene ligger det jo omsetning av dyremat, dyreutstyr og lignende. Så hvor mye av dette som er julegaver til kjæledyr, er umulig for meg å anslå, sier Næss.

Lørdagsportrett Silje Sandmæl. Forbrukerøkonom. (Mimsy Møller)

Kan føle på utenforskap

Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB og kjent fra blant andre TV-seriene Luksusfellen og I lomma på Silje. Hun sier at fra et økonomisk perspektiv, er det opp til folk hva de ønsker å bruke pengene sine på.

– Jeg ser ikke noe galt i at man ønsker å kjøpe en gave til et kjæledyr, det er et valg man selv må ta, sier hun.

– Men når det kommer til julegaver generelt, er ikke folk like gode til å sette de økonomiske grensene vi bør og mange sitter igjen med en økonomisk hodepine i januar. Vi ser at kredittkortbruken har økt denne jula og pengebruken har økt til tross for at folk har dårligere råd.

Hun peker til IPSOS sin juleundersøkelse som gjøres for DNB hvert år.

– Det er paradoksalt, for i år har vi dårligere råd og skal bruke i snitt 10.817 kroner på jula, sammenlignet med 10.770 kroner i fjor. Det er på jula generelt. Ser vi spesifikt på gaver, er det 6.671 kroner i år mot 6.277 kroner i fjor. Vi tenker jo at økte utgifter vil begrense feiringen i år, men samtidig bruker vi mer penger. Sju av ti sier de opplever at kjøpepresset stort, og én av fire sier de er avhengig av kreditt for å dekke kostnader i jula.

Dette viser seg i statistikken.

– Tallenes tale er at flertallet ville gjort ting annerledes, men ingen tør å ta det opp. Det handler om å heve stemmen, man må si høyt at man vil ha brukt, eller at du ikke vil ha gave. I undersøkelsen sier seks av ti at brukte gaver er like fint, men bare tre av ti har sagt det til sine nærmeste. Det er de i alderen 18 til 33 som sier at de i større grad gir brukte gaver til jul.

– Ifølge tallene fra handelsstanden, er det en økende trend å gi gaver til dyra også. Legger det et ekstra kjøpepress på folk?

– Man kan tenke at det ikke gjør det, for dyret har ingen meninger. Men kjøpepresset føler vi fordi vi sammenligner oss med andre. Hvis vi sitter der på julaften og de andre to dyrene der har fått gave, så føler man seg utenfor. Derfor gjør vi som alle andre. Fordi vi ikke ønsker å føle på den utenforskapsfølelsen, går vi den samme runddansen hvert år når det kommer til jula. Vi gjør det vi tror alle andre ønsker og forventer.

