Eksplosjonsulykke eller sabotasje?

18. desember 1943 la det tyske ammunisjonsskipet Selma til ved Filipstadkaia. 19. desember ble ammunisjonen losset og brakt til et lagerskur tjue meter unna. I tillegg til mannskapet var flere bryggesjauere beordret til den upopulære jobben. Det var farlig, og ammunisjonen skulle til det tyske krigsmaskineriet.

Klokka 14.28 eksploderte lageret, kun en halvtime før vaktskiftet. Så fulgte eksplosjoner i serier utover dagen. Det største smellet kom 16.30. Flere tusen tonn ammunisjon eksploderte. Fire kranførere så ned over et inferno av ødeleggelser før kranene knakk og raste over båten. Kranfører i kran F-2, Henrik Meedom, satt med den åtte år gamle sønnen på fanget som hadde kommet til pappa med matpakke. De klarte å redde seg ned, og i sikkerhet i et tilfluktsrom i Munkedamsveien.

Det ryker fra ruinene av en ødelagt bygård etter eksplosjonen på Filipstad 19. desember 1943. (NTB /NTB)

Tjue år etter mintes den andre overlevende kranføreren, Harry Christiansen: «Mange ganger blir jeg sittende og fundere over at jeg er i live i det hele tatt. Jeg var oppe i kranen da det smalt. Det begynte i søndre vareskur. En voldsom ildsøyle steg til værs. Taket lettet som et helikopter, rett til værs, bare veggene sto igjen. Fra mitt høye stade kunne jeg se rett ned i ildmørja». Sammen med flere andre ble han liggende bak betong med dongeri rullet rundt hodet for å skjerme de mørbankede kroppene: «Det rareste av alt var at jeg for min del hadde følelsen av at jeg ikke eksisterte, at jeg virkelig var død og borte. Jeg så på hendene mine, men jeg kjente dem ikke igjen».

historiskebilder Knuste ruter i byggene rundt Rådhuset. Til sammen 1196 bygårder fikk glass-skader og andre lettere ødeleggelser. (NTB /NTB)

Folk søkte desperat tilflukt i tunnelene på Nationaltheatret og Majorstua stasjon. Brannene varte fram til 17.00. Et areal på ca. 80 mål i Filipstadområdet var rasert eller sterkt skadet. 1600 granater ble spredt utover byen og flere eksploderte. De glødende splintene kom så langt som til Sørkedalen. I Karlstad klirret glassene tre ganger av det som først ble tolket som et jordskjelv. Taket fra Filipstadbrygga seilte over Vestbanehallen.

Røyken sprer seg over byen. Hvis eksplosjonen av flere tusen tonn ammunisjon hadde skjedd i et smell og ikke i flere omganger, hadde katastrofen vært total. (NTB /NTB)

Oslo brannvesen gikk med dødsforakt på oppgaven med brannbåten Sjøsprøyt. Reservemannskap var ikke nok, så de ga beskjed til den tyske kommandoen om at det måtte gå flyalarm for å kalle inn sivile brannmannskaper og sanitetspersonell. Alarmen gikk 16.43. Under slokningsarbeidet kom nye eksplosjoner, og granatene drepte fem brannmenn og såret seksten. Til sammen døde 38 nordmenn og 72 tyskere. 400 ble skadet. Dårlig vær en søndag i desember gjorde ikke flere ble drept. Hadde all ammunisjonen eksplodert på en gang, hadde hele Oslo blitt rammet. Klokka 21.45 kom signalet om at faren var over, men eksplosjoner kunne høres et helt døgn fra det første smellet.

Store ødeleggelser i Munkedamsveien, fotografert 22. desember, få dager etter Filipstadeksplosjonen. (Kihle Aage/Aage Kihle/NTB)

Brannen var den verste siden katastrofebrannen i 1861. Seksten leiegårder ble ødelagt, ni totalskadd. Parkveien 80 raste sammen. Hele loftsetasjen på Parkveien 78 ble brent av. Munkedamsveien 70, 72, 74, 76, 78, 80 og 82b ble totalskadd. Det samme ble pensjonatet i Munkedamsveien 55b. 400 mennesker mistet hjemmene sine. I tillegg ble 405 bygninger delvis skadet og 1196 bygninger fikk glass-skader.

Snøen har lagt seg over det raserte området på Skillebekk noen dager etter eksplosjonen. Foto: Ole M. Engelsen, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Ole M. Engelsen/Arbeiderbevegelsens arkiv og bib)

Nazistenes mistenkte at det var sabotasje, den kunne komme fra egne rekker eller britiske agenter. Leif B. Lillegaard skrev i 1983 om et møte med en tysker i Kiel, som hevdet han hadde stått bak eksplosjonen: «Norske sabotører fikk skylda, og så var det bare meg, ha-ha-ha! Brølte tyskeren og tømte seidelen». Var det fylleprat, eller var det sant at blant de tyske sjøfolkene var det antinazistiske sabotører som hadde startet eksplosjonen med noen gamle vekkerur og en kilo dynamitt som de la igjen i skipet i Gdansk? Det var ikke tillatt å røyke på jobben, og de tyske vaktene hadde filt over støvlene for å hindre gnister. Likevel er den vanligste forklaringen uforsiktig håndtering av sprengstoffet.

Store skader på boligområdene rundt Filipstad. Bildet viser Skillebekk. Foto: Ole M. Engelsen, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Ole M. Engelsen/Arbeiderbevegelsens arkiv og bib)

