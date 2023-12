Kjære bedriftsleder: Hvor human er du i oppsigelsesprosesser?

Å følge arbeidsmiljøloven til punkt og prikke er en selvfølge. Altfor ofte stopper det der. Bli ferdig, gå videre med dem som er igjen. Mangel på profesjonell støtte i jobbsøkprosessen er en katastrofe for mange. Forskning på livskriser og sorgprosessene i regi av psykiater Elizabeth Kûbler Ross, viser at ved livskriser vil depresjon inntreffe allerede etter 6 uker dersom det ikke er noe løfterikt i sikte. Gi din medarbeider noe løfterikt på vei ut døren! Det er også good for business.

Hemmelig arbeidsmarked

Din oppsagte medarbeider møter et arbeidsmarked der kun ca. 20 % av jobbene lyses ut. (Kilde: NAV bedriftsundersøkelse 2019) Selskapers hjemmesider, Linkedin og eget nettverk er de mest brukte kildene til å finne nye medarbeidere. Allikevel tror de fleste fortsatt at «alle» ledige jobber ligger på finn.no. Kunnskap om dette samt hjelp til å endre tankesett fra jobbsøker til kompetanseselger er en avgjørende suksessfaktor for raskt å skaffe ny jobb. Ved å legge inn et karriereendringsprogram og mentorstøtte i sluttavtalen, bidrar du til at den oppsagte kommer raskere i ny jobb. Og du reduserer støyen omkring oppsigelsesprosessen.

Kun en brøkdel av ledige stillinger lyses ut. (Handout)

Tips til hvordan du går fram når du søker jobb: Les stillingsannonser enda smartere! – Dagsavisen

[ Vi må belage oss på å jobbe lenger i framtiden. Og det må være helt greit. ]

Ikke overvurder NAVs rolle

«NAV har arbeidsmarkedstiltak for folk uten jobb så det behøver ikke vi tenke på» er utsagn som går igjen når jeg påpeker arbeidsgiveres moralske ansvar for å bistå medarbeidere på vei ut døren. Som mangeårig leverandør av arbeidsmarkedstiltak til NAV har jeg fått innblikk i en del skrevne og uskrevne rutiner som møter folk som mister jobben, bl.a.:

-Friske folk med utdanning og uten definerte utfordringer, antas i de fleste kommuner å kunne klare seg selv som jobbsøker minst et halvt år. Arbeidsmarkedstiltak anses som et knapphetsgode og det er knallharde prioriteringer i forhold til hvem som får tiltak. Mangel på profesjonell støtte i jobbsøkprosessen er en katastrofe for mange, ref kunnskap om Kûbler Ross-kurven som viser at ved livskriser vil depresjon inntreffer allerede etter 6 uker dersom det ikke er noe løfterikt i sikte.

-Størrelsen på dagpenger kommer som et sjokk på mange. Uansett hvor mye du har tjent, er maksbeløp for dagpenger for tiden 62,4 % av 6 G. Når 1 G er ca. kr 118 000, er altså taket for dagpenger kr 461 000.- For de aller fleste skaper dette store økonomiske problemer for en hel familie. Eksempel:

· Har du tjent kr 450 000.- får du kr 280 000.- i dagpenger

· Har du tjent kr 650 000.- får du kr 405 000.- i dagpenger

· Har du tjent kr 1 000 000.- får du kr 461 000.- i dagpenger

Ikke bare mister man jobben, men økonomien i familien blir drastisk forverret

Dette står på Regjeringens hjemmesider om dagpenger:

Dagpengene har et todelt formål: De skal midlertidig sikre inntekt til personer som har mistet jobben, men skal samtidig være innrettet slik at de motiverer til aktiv arbeidssøking.

Man kan diskutere om økonomiske problemer gir stor motivasjon i jobbsøkprosessen. Mitt poeng er: prosessen på vei til nytt arbeid må startes umiddelbart ved tap av jobb. Folk må lære å gjøre de riktige tingene. Arbeidsgivere må være seg sitt ansvar bevisst omkring dette i oppsigelsesprosesser.

[ Får ikke en krone ekstra før til sommeren ]

Det handler om mer enn CV

Når jeg holder foredrag for studenter og andre grupper på jobbjakt, spør jeg gjerne innledningsvis: «Hvor mange her skal bli selgere?» Om det er 20 eller 100 i salen, er det maks 2–3 som rekker opp hånden. Så gjentar jeg spørsmålet … og det er kanskje et par til som begynner å forstå hva jeg vil fram til. For mitt mål er at etter mitt foredrag skal ALLE rekke opp hånden … de skal jo bli kompetanseselgere! Ordet «selger» gir pussig nok negative assosiasjoner hos mange. Dårlig erfaring med uproffe selgere kan være årsaken. For folk som lever av å selge over tid er jo både empatiske, smarte og ærlige …. og dønn seriøse. De har fornøyde kunder som gjerne kommer tilbake. Salg er et fag som kan læres og i bunn og grunn er vi alle selgere. Har du barn, kan du alt fra å «selge inn» valg av fargen på buksen for en tverr 4-åring før barnehagen til innsalg av ideer og løsninger på jobb.

Når de fleste jobbene fylles via nettverk, må folk både lære om hvordan man kartlegger nettverk, hvordan dette brukes effektivt i jobbsøkprosessen og ikke minst: hvilken del av kompetansen er salgbar akkurat NÅ. En systematisk kartlegging av både formell og uformell kompetanse er avgjørende start på prosessen. Uten en god metodikk for dette, går mange glipp av bevisstheten på verdifull kompetanse de innehar som resultat av ulike roller gjennom hele livet; ikke bare de egenskaper og kompetanser de brukte i den siste jobben. For det handler om mye mer enn å skrive en god CV.

Billedtekst: Profesjonell støtte i jobbsøkprosessen øker sjansen for ny jobb raskt. (Handout)

Forskning viser at det tar fra 28 til 250 dager å endre en vane. Derfor er profesjonell bistand og effektive metoder i prosessen med å gå fra jobbsøker til kompetanseselger en viktig suksessfaktor for raskt å komme i nytt arbeid. Slike program kalles ofte «outplacement» eller rett og slett karriereendringsprogram. Inkluderer du et slikt program i en sluttavtale og sørger for at vedkommende kan starte programmet i samme sekund hen får oppsigelsen, styrer du mot goodwill i stedet for mot badwill. Og du bidrar til at tiden mellom to jobber for den oppsagte blir så kort som mulig.

[ Må droppe mat og julegaver på grunn av dårlig økonomi ]

[ – Vi har valgt å stå på riktig side av historien ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen