Slaktes av Forbrukertilsynet: – Endelig

BERGEN (Dagsavisen): Etter en flom av klager på de populære tannblekingspennene, bestemte Forbrukertilsynet seg for å se nærmere på hva som foregikk.

I minst et år har reklamer med bilder av kritthvite tenner hanket inn kunder via TikTok, Instagram og Facebook. Det fortelles at WhiteBright er så effektivt at man vil se fargeforskjell bare etter noen få dager.

«Dokumentert effekt. Anbefalt av ekte tannleger. 100 prosent trygg for emaljen» heter det i reklamen, før kunder tilbys en gratis prøvepakke sendt hjem i postkassen.

Men mange har ikke fått med seg at ved å bestille gratisprøven inngår de samtidig et kostbart abonnement på jevnlige forsendelser av blekepennene. Som Dagsavisen har skrevet om flere ganger, har dette ført til rasende kunder som føler seg lurt, inkassosaker, søksmål og klager. Masse klager.

– Endelig

Til nå har Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet mottatt til sammen 857 henvendelser fra misfornøyde kunder. Og etter en undersøkelse sier Forbrukertilsynet seg enig med mange av dem. 1. desember ble et brev sendt til selskapet Diamond Dental, som står bak blekemiddelet.

Der går det fram at tilsynet har gransket flere sider av markedsføringen, og stiller seg svært kritisk til salgsmetodene. Blant tingene som får stryk er bruken av ordet «gratis», at opplysninger om abonnementet står i liten og utydelig skrift, og angivelige brudd på regelverket for angrerett.

– Endelig skjer det noe, er den umiddelbare responsen fra Joachim Andersen.

Joachim Andersen har lenge håpet på inngripen fra myndighetene. (Privat)

Han er moderator for en Facebook-gruppe der misfornøyde kunder har rast mot Diamond Dental (tidligere Confluent).

– Vi i gruppen har i flere måneder etterlyst at statlige organer engasjerer deg i større grad. Dette er jo et samfunnsproblem at bedrifter kan opptre akkurat som de vil og tjene millioner av kroner før de stanses.

Ulike omtaler

Gruppemedlemmene har gjennom flere måneder sendt Forbrukertilsynet tips og dokumentasjon på det de mener er ulovligheter. Blant annet har de ment at noe ikke stemmer med kundeomtalene på WhiteBrights hjemmeside.

Der får blekepennene nesten utelukkende positive omtaler fra det som skal være verifiserte kunder. Gjennomsnittlig karakter er der på 4,82 av fem stjerner. Men på forbrukernettstedet TrustPilot får WhiteBright det glatte lag i kundeanmeldelsene og har et gjennomsnitt på 1,5 av fem stjerner.

I brevet går Forbrukertilsynet langt i å antyde at de mistenker at anmeldelsene på hjemmesiden ikke er reelle, og viser til at bildene som de verifiserte kundene skal ha lagt inn ser ut til å være hentet fra andre nettsider.

Kundeomtaler på WhiteBrights hjemmeside. Under sladden ligger norske navn, men ved hjelp av omvendt bildesøk kan bildene finnes igjen på utenlandske nettsider for andre tannblekeprodukter fra flere år tilbake. (Skjermbilde)

Det bes også om dokumentasjon på påstander om at blekemiddelet har «dokumentert effekt» og er «anbefalt av tannleger».

«Dersom dere ikke kan dokumentere påstanden vil markedsføringen gi et uriktig inntrykk av produktet. Markedsføringen vil dermed være villedende og forbudt.» påpekes det i brevet, som gir flere pålegg om endringer med frist til 2. januar.

Samme som Netflix

Men før den tid kan Diamond Dental-eierne Tim og Victoria Fosse klage på påleggene. Det skal allerede være gjort, og ifølge advokat Carl Bore ble det tatt sikte på å gi en grundig redegjørelse.

– Generelt følger Diamond Dentals markedsføring og informasjon på nettet Forbrukerrådets veileder for salg av abonnementsavtaler, samt alle relevante lover. Det er ingen hemmelighet at Whitebright leveres som en abonnementsordning med en gratis prøvetid. Dette, samt abonnementskostnader og andre viktige vilkår, kommuniseres tydelig til kunden blant annet i tekst rett ved bestillingsknappen på nettet, skriver Bore i en e-post til Dagsavisen.

Advokat Carl Bore representerer Diamond Dental og eierne Tim og Victoria Fosse. (Arkivfoto) (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Han sammenligner abonnementet med andre ordninger med gratis prøveperiode, som strømmetjenester eller trening.

– Hvis Whitebrights markedsføring ikke er i henhold til retningslinjer, markedsfører i så fall også veldig mange andre aktører i Norge regelstridig.

Avviser trakassering

Samtidig har nye purringer og varsler om rettslig inndrivelse blitt sendt ut til kunder som nekter å betale. Diamond Dental har også sendt et erstatningskrav på 400.000 kroner til Nina Karlsen, administrator i Facebook-gruppen, grunnet det de mener er ærekrenkelser og trakassering. Det trekkes blant annet fram de mange tipsene til Forbrukertilsynet.

Joachim Andersen, som også fungerer som Karlsens prosessfullmektig, mener de med tilsynets undersøkelse nå har et ess i ermet.

– Selskapet har i tidligere varslet søksmål påberopt seg at gruppen driver med «ærekrenkende påstander om straffbare forhold», og i den siste tiden hevder de i e-poster til kunder og i media at vi driver en svertekampanje mot dem og er en trakasseringsgruppe. Dette brevet fra Forbrukertilsynet motbeviser jo dette i stor grad, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen