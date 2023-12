Får ikke en krone ekstra før til sommeren

– De øker altså ikke minstesatsene før 1. juli 2024. Det betyr at de menneskene som nå har fått 6000 ekstra i året uføretrygd og 5000 i arbeidsavklaringspenger (AAP), de får ikke en krone av dette før andre halvår i 2024, sier Rødts sosialpolitiske talsperson Mímir Kristjánsson til Dagsavisen. Han mener det haster med hjelp nå før jul.

– «Jul» og «juli» høres ganske likt ut, men det er stor forskjell. Vi står midt oppe i en krise som for ganske mange nordmenn er helt akutt. De sliter med å betale de mest grunnleggende regningene og kjøpe de mest livsnødvendige varene. Da trengs det akutte tiltak, mener han.

Ingen tusenlapp

Etter forhandlingene med SV om statsbudsjettet fikk regjeringen på plass 539 millioner i økte ytelser til uføre og de som mottar AAP. Det ble opptil 6000 ekstra kroner for uføre og 5000 kroner mer i året for de som mottar AAP, noe som kan utgjøre rundt en 500-lapp i måneden. Men ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) kommer altså ikke de ekstra pengene på konto før fra 1. juli 2024.

Tidligere i høst avviste statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortingets spørretime at det ikke blir noen ekstra tusenlapp før jul til de som har minst.

– Vi går nå inn i en periode med kulde og skyhøye strømpriser. Mange har makset ut kredittkortene sine og brukt opp det de hadde av buffere og ekstra midler. Da trengs det akutte tiltak, mener Kristjánsson.

– Somlete og treige

Han syns regjeringen er «somlete og treige», selv om de har kommet mer og mer på banen i fattigdomspolitikken det siste året.

– Man kan si om regjeringen at jo da, det skjer jo noe her, men man er jo somlete og treige hele tiden. Nå er man nok en gang det, framfor å spa opp disse pengene så fort som mulig. I fjor klarte de i alle fall å utbetale et engangsbeløp til uføre innen 1. februar. Det tok et par måneder, men det fikk man jo til. Men i år klarer man altså ikke det, sier Rødt-politikeren.

– Situasjonen med at det er et behov for øke ytelsene har jo nå vart i flere år. Det må da være mulig å lage et system som gjør det mulig for politikerne å øke noen ytelser uten at det skal ta et halvår. Staten kan ikke være så lite fleksibel, mener han.

– En rask løsning

Kristjánsson peker også på at de tiltakene regjeringen kommer med for å flere i jobb eller utdanning, er vel og bra, men at det er langsiktige tiltak som kan ta år å gjennomføre.

– Innimellom der har vi ganske trygge tall på at mange i Norge sliter med de mest basale tingene; mat, strøm, hus, klær. En rask løsning på dette, er å øke ytelsene, og å gjøre det nå. Rett og slett løse de akutte fattigdomsproblemene for veldig mange nå før jul, sier Rødts sosialpolitiske talsperson.

Han gir kred regjeringens foretrukne budsjettpartner SV, som fikk økt ytelsene i statsbudsjettet i forhandlingene med regjeringen.

– Det har jo blitt slik hvert år, at SV må krangle til seg noe ekstra kroner til de fattige, sier han.

– Har forståelse

Arbeidsminister Tonje Brennas (Ap) statssekretær Ellen Bakken er gjort kjent med Kristjánsson synspunkter, og gir uttrykk for at hun skjønner at folk syns det er lenge å vente til 1. juli 2024 før de får de ekstra pengene.

– Jeg har forståelse for at 1. juli kan virke lenge til for noen, men det tar tid å implementere endringer i ordningene, sier Bakken i en e-post til Dagsavisen.

– De som trenger det, skal få hjelp. Derfor er regjeringen opptatt av å sikre folk gode velferdstjenester hele året, ikke bare rett før jul. Har du behov for hjelp må du oppsøke NAV, presiserer hun.

