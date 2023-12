Fagforbund blokkerer søppelhenting hos Tesla

Det stormer rundt Tesla i Norden. I Sverige har de fagorganiserte vært i streik for å få tariffavtale siden slutten av oktober. Streiken har spredt seg til andre svenske fagforbund som sympatiaksjoner, blant annet til havner, postomdeling, renhold og reparasjon av ladestasjoner. Forrige uke spredte aksjonene seg til de andre nordiske landene hvor fagforbund i Danmark, Finland og Norge varslet at det kan komme sympatiaksjoner også her. Også den europeiske fagbevegelsen med 43 millioner medlemmer har stilt seg bak streiken.

Aksjon fra julaften

Og nå brer det om seg med sympatiaksjoner fra andre deler av den svenske fagbevegelsen. Onsdag varslet Transport, det svenske fagforbundet for transportarbeidere, at de fra 24. desember kommer til å blokkere henting av avfall fra Teslas verksteder i Sverige. Dette er helt ekstraordinært, sier Transports forbundsleder Tommy Wreth, ifølge nettstedet Arbetet.

– Slike sympatiaksjoner er veldig uvanlige. Nå går vi til dette skrittet for å forsvare tryggheten med tariffavtaler og den svenske arbeidslivsmodellen, sier Wreth.

Stanser avfallshenting

Og nå har også Nordens største fagforbund meldt seg på i kampen mot Tesla. Kommunal er fagforbundet for svenske kommuneansatte, og de har over 500.000 medlemmer. Nå varsler også Kommunal at det vil bli sympatiaksjoner mot Tesla om de ikke vil underskrive tariffavtalen. - De ansatte på Tesla har Kommunals støtte i ryggen, sier forbundsleder Malin Ragnegård. 2. januar stopper Kommunal henting av avfall fra Teslas virksomheter i Ørebro og Mølndal. Kommunal vil også blokkere slik at ingen andre kan utføre jobben heller.

– Uten tariffavtale får arbeidsgiver fritt spillerom til ensidig å diktere vilkårene – akkurat som Tesla er ute etter. Mens andre selskap konkurrerer med kunnskap og under like vilkår, vil Tesla kjøre i sin egen fil og skrive sine egne regler. Det kan de glemme. Slik fungerer ikke det svenske arbeidsmarkedet, sier Malin Ragnegård ifølge arbetet.se.

Ønsker tariffavtale i Norge

Fagforbundet Transport blokkerer allerede håndtering av Tesla-biler i svenske havner. For Kommunals del blir søppelblokaden den første sympatiaksjonen i Tesla-konflikten.

I Norge har Fellesforbundet varslet at også de ønsker tariffavtale med Tesla, men det er foreløpig for få medlemmer til at det er aktuelt helt ennå. Forbundsleder Jørn Eggum har uttalt til Arbetet at de må ha flere medlemmer på Tesla-verkstedene før det blir aktuelt å kreve tariffavtale for norske Tesla-ansatte.

