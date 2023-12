Etterforsker mulig svindel - Nav-penger sendt til feil konto

BERGEN (Dagsavisen): Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding:

– Vest politidistrikt har i dag mottatt anmeldelse fra NAV Kontroll Øst vedrørende flere tilfeller av mulig identitetstyveri hos brukere med påfølgende endring av bankkonto for utbetaling av ytelser fra NAV. NAV Kontroll har så langt avdekket at det kan være snakk om at omkring 40 av deres brukere har fått endret bankkonto for utbetaling, slik at ytelser som pensjon og uføretrygd har blitt utbetalt til andre enn den berettigede brukeren. NAV Kontroll utreder saken videre, skriver politiet.

På bakgrunn av anmeldelsen og informasjon fra NAV Kontroll har Vest politidistrikt iverksatt etterforskning av mulig bedrageri. Saken er i en helt innledende fase, og politiet vil jobbe bredt og med flere hypoteser. Politiet har fokus på å få klarlagt hendelsesforløpet, avverge ytterligere tilfeller, samt forsøke å sikre midler som er utbetalt til feil mottaker.

Så langt har én person status som siktet i saken. Den siktede er norsk statsborger og har registrert adresse i Vest politidistrikt. Siktede befinner seg trolig i utlandet. Politiet kan ikke utelukke at flere personer kan være involvert.

Politiet har dialog med NAV Kontroll og ulike banker med tanke på å fryse midler og forhåpentligvis reversere feilaktige utbetalinger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen