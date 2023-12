Avviser Tesla-sjefens påstander: – Vi får ikke tilgang til å informere de ansatte om fagbevegelsen

Mens streiken for tariffavtale på Teslas verksteder i Sverige fortsetter å vokse, møter elbilgiganten motstand også i Norge.

At norske Tesla-arbeidere organiserer seg i hemmelighet av frykt for jobben, har fått kraftige reaksjoner fra både politikere og fagbevegelsen.

Tesla Norge ble nylig kalt inn til hastemøte på Stortinget på grunn av det amerikanske selskapets holdninger til organisering i arbeidslivet.

Svaret fra Axel Tangen, administrerende direktør i Tesla Norge, er at alle deres ansatte «står fritt til å organisere seg» – og at det ikke vil få konsekvenser for deres arbeidsforhold.

Disse påstandene får flere norske fagforeningstopper til å reagere med vantro.

Blir kastet ut

– Vi får jo ikke tilgang til å informere de ansatte om fagbevegelsen, så vi sitter jo igjen med oppfattelsen av det stikk motsatte av hva han sier, sier Oskar Lindøe.

Han er avdelingsleder for Fellesforbundets avdeling 1, som blant annet organiserer i bilbransjen i Oslo og Akershus.

Lindøe har tidligere fortalt at han blir kastet ut hver gang han besøker Teslas verksteder på vegne av fagforeningen.

Avdelingslederen foreslår at Tesla burde ha nok tillit til sine ansatte slik at de kan gjøre opp sin egen mening om fagbevegelsen.

– Det må jo også sies at deres ansatte heller ikke virker å sitte igjen med det samme bildet han tegner, så Tesla burde kanskje informere sine ansatte om dette og ikke bare Stortinget.

– De ansatte sier vi må treffe dem i skjul og at vi må holde dem hemmelige, forklarer Richard Storevik. (Håvard Sæbø)

– Må treffes i skjul

Lederen for avdeling 5, Richard Storevik, har også medlemmer i Tesla i Bergensområdet. De holder avdelingen hemmelige for arbeidsgiver etter medlemmenes ønske.

– De ansatte sier vi må treffe dem i skjul og at vi må holde dem hemmelige. Alle disse tingene peker på at det han sier, ikke stemmer.

Hvis den norske Tesla-sjefens påstander om at deres ansatte står fritt til å organisere seg stemmer, lurer Storevik både på hvorfor de som fagforening får motsatt melding, og hvorfor det er streik i Sverige.

– Om det stemmer, ser jeg fram til samarbeidet og å få på plass en tariffavtale snarlig, avslutter Storevik.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum vil invitere Tesla Norge-sjefen til møte om tariffavtale. (Jan-Erik Østlie)

Fellesforbundet inviterer Tesla til møte

Jørn Eggum, leder for Fellesforbundet, skriver i en e-post at han registrerer at Tesla Norge er positive til fagorganisering og vil ta Axel Tangen på alvor.

– Vi vil invitere ham til et møte for å gjennomgå alle fordelene og muligheter en tariffavtale har både for ansatte og virksomheten, forteller Eggum.

Forbundslederen ønsker å spille på lag med Tesla, for at «de også skal være en del av det norske organiserte arbeidslivet og bidra til å utvikle den nordiske samarbeidsmodellen.»

Vil forfølge saken

Tesla vil ikke møte Ap på Stortinget, men har sendt et skriftlig svar til faglig-politisk sekretær Per Vidar Kjølmoen.

«I og med at det er frivillig om man vil organisere seg eller ikke, mener vi å oppfylle hovedpunktet i den norske modellen. Tesla har ingen form for global policy mot et organisert arbeidsliv,» avslutter den norske Tesla-sjefen med i sitt brev.

– Så gjenstår det å se om realiteten i deres organisasjon er det samme. Det er mange indikasjoner som forteller om det motsatte – at selskapet internasjonalt mener noe annet. Blant annet uttalelser fra Elon Musk og annen internasjonal ledelse, sier Kjølmoen.

Han lover å forfølge saken og ønsker fortsatt at Tesla Norge-sjefen skal komme til Stortinget for å møte dem ansikt til ansikt.

Kjølmoen ber også den administrerende direktøren om å ta kontakt med sine kolleger i Sverige, hvor det er en fastlåst konflikt.

Stadig flere sympatistreiker i Sverige

20. desember har Fellesforbundet varslet boikottaksjon mot transport av biler til det svenske markedet gjennom Norge, hvis ikke kravet til deres svenske søsterorganisasjon IF Metall – om tariffavtale ved svenske Tesla-verksteder – innfris.

Fellesforbundet har foreløpig ingen planer om aksjoner direkte mot Tesla Norge.

I Sverige er siste nytt at søppelhentere i fagforeningen Transport vil stanse all henting av avfall ved Tesla-verksteder, ifølge Sveriges Radio.

Søppelhenterne slår seg dermed sammen med blant andre byggarbeidere, renholdere, postbud, havnearbeidere og elektrikere i sympatistreik mot elbilgiganten.

De svenske Tesla-mekanikerne har vært i streik for tariffavtale siden 27. oktober.