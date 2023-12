Teslas norske sjef: – Ansatte står fritt til å organisere seg

Det stormer rundt Tesla i Norden. I Sverige har de fagorganiserte vært i streik for å få tariffavtale siden slutten av oktober. Streiken har spredt seg til andre svenske fagforbund som sympatiaksjoner, blant annet til havner, postomdeling, renhold og reparasjon av ladestasjoner. Forrige uke spredte aksjonene seg til de andre nordisk landene på den måten at fagforbund i Danmark, Finland og Norge varslet at det kan komme sympatiaksjoner også her. Også den europeiske fagbevegelsen med 43 millioner medlemmer har stilt seg bak streiken.

Som en følge av dette sendte Arbeiderpartiet før helgen et brev til Tesla Norge der de stilte noen spørsmål om hvordan norske Tesla forholder seg til fagforeninger. Tesla Norge takket nei til møte, men har sendt svar i brevs form. I brevet gir Teslas administrerende direktør i Norge, Axel Tangen, uttrykk for at Tesla siden etableringen i Norge har forholdt seg til norske lover og regler. Og at Tesla respekterer det organiserte arbeidslivet i Norge.

– Tesla er stolte over å kunne bidra til Norges overgang til bærekraftig energi, og vår prioritet vil alltid være våre kunder og ansatte, skriver administrerende direktør, Axel Tangen.

– Tesla har siden etableringen i Norge forholdt oss til norske lover og regler, inklusive de som regulerer arbeidslivet. Dette innebærer at alle våre medarbeidere i Norge står fritt til selv å velge om de ønsker å organisere seg eller ikke – uansett hva de velger vil det ikke få konsekvenser for deres arbeidsforhold, fortsetter han.

– I og med at det er frivillig om man vil organisere seg eller ikke, mener vi å oppfylle hovedpunktet i den norske modellen. Tesla har ingen form for global policy mot et organisert arbeidsliv, avslutter han brevet med.

– Gjenstår å se

Faglig-politisk kontakt for Arbeiderpartiet på Stortinget, Per Vidar Kjølmoen, synes det er bra at svaret kom så raskt.

– Men så gjenstår det å se om realiteten i deres organisasjon er det samme. Det er mange indikasjoner som forteller om det motsatte – at selskapet internasjonalt mener noe annet. Blant annet uttalelser fra Elon Musk og annen internasjonal ledelse, sier Per Vidar Kjølmoen til FriFagbevegelse.

Han lover å forfølge saken.

At Tesla Norge gir uttrykk for at det ikke får konsekvenser om ansatte velger å organisere seg, er en helt nødvendig avklaring.

Men avisoppslag sier noe annet. Mens Tesla-arbeidere i Sverige nå streiker for tariffavtale, forteller leder for Fellesforbundets avdeling 1, Oskar Lindøe, at Teslas motstand mot fagforeninger i Norge gjør det vanskelig for foreningen å vokse. Hans inntrykk er at norske Tesla-arbeidere må holde det hemmelig dersom de er medlemmer i Fellesforbundet. Det virker som om de frykter for jobbene sine, dersom arbeidsgiver finner ut at de er fagorganisert.

Ansikt til ansikt

At Tesla har svart på brevet som Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sendte sist fredag, ser Kjølmoen på som positivt.

– Det er fint at de har respondert, siden de er så vanskelig å få i tale. Vi ønsker fortsatt at administrerende direktør skal komme til Stortinget for å møte oss ansikt til ansikt, legger han til.

Han ber også administrerende direktør i Norge om å ta kontakt med sine kolleger i Sverige, hvor det er en fastlåst konflikt.

– Det vil være veldig lurt å finne en løsning i Sverige, mener Kjølmoen.

20. desember er det varslet boikottaksjon mot transport av biler til det svenske markedet hvis det ikke er løsning på den svenske streiken. Målet til aksjonen som Fellesforbundet står bak, er å støtte sin svenske søsterorganisasjon IF Metall sitt krav om tariffavtale ved svenske verksteder.

[ Dette gir Putin og hans Russland tro på 2024 ]