Så stor tropp ser Ulf for seg å ha i 2024

Sandnes — De lyseblå gjør som signalisert store endringer både i troppen og trenerteamet foran 2024. Noe handler om et lønnsbudsjett som må slankes. Noe bunner i et ønske om fornøyelse.

Hovedtrener Bjarne Berntsen har blitt pensjonist, assistent Bojan Zajic gir seg og keepertrener Jason Wyn-Jones er klar for en ny rolle i akademiet til Viking.

Klubbens nye trener Thomas Pereira gis ikke blankt lerret av daglig leder Øystein Elvestad, men det er likevel ganske så mye rom igjen til at han kan male Sandnes Ulf i sitt eget bilde.

– Vi har 16 spillere på kontrakt nå. Espen Hammer Berger var en signalspiller og viktig for oss å forlenge med. Tommy Høiland likeså. Gullbrandur Øregaard er også en mann vi har stor tro på, sier Elvestad til RA.

Trioen har signert nye avtaler nylig. Det ønsket klubben også å gjøre med Horneus Tadesse.

– Han var viktig, men ville opp et nivå.

20–21 spillere på avtale ønskelig

Ingvald Halgunset, Kristoffer Hay, Alexander Stølås og Aslak Falch er spillere Elvestad sier de nok hadde kunnet beholde – selv om lønnen kanskje måtte ned. At de alle nå er definitivt takket av handler mer om fornyelse.

– Slik jeg forsto det var de fleste interesserte i å bli. Folk har tro på prosjektet. Dette er et valg om fornyelse.

Spillerne har nå hatt fri siden 1. desember. Før den tid fikk Thomas Pereira studert sine nye elever i to uker. Samtidig pågår arbeidet med å bygge stallen for 2024 for fullt. Daglig leder Elvestad forteller at klubben ser for seg 20-21-spillere på kontrakt i A-stallen.

– Det gir rom for å ta inn ytterligere to-tre spillere på lån, sier Elvestad.

Ønskelisten i forhold til posisjon ser slik ut:

– Vi må ha inn en ny stopper, en ny venstreback, en sekser og en indreløper. Det er hovedlisten.

Elvestad er også tydelig på hvordan typebeskrivelsen må være.

– Vi jakter mer rutinerte spillere i aldersgruppen fra 22–25 år. De behøver ikke å ha vært toppscorere i OBOS-ligaen, men må være de rette typene. Spillere som liker å trene mye, kan trene mye og som har ambisjonene i orden.

Selv om ikke en eneste ny spiller er signert når vi skriver 13. desember håper klubben å få på plass en julegave til fansen. Om det ikke skjer lever de greit med det også. Sandnes Ulf skal ikke forhaste seg. Å treffe er langt viktigere.

– Vi håper å lande én eller to nysigneringer før jul og ønsker å bygge bakfra først.

Lokal duo ønsket

Før laget tok ferie var flere spillere inne for å vise seg fram. Det er også konkret interesse for et par navn som ikke har vært på prøvespill.

EIK-backen Jo Stornes Stålesen er fra Sandnes og ønsket.

– Vi har hatt dialog med Stålesen og vi snakker med agenten hans. Dette er en spiller vi kjenner godt. Han var i Sola som junior da Bengt Sæternes var trener. Jeg hadde ham så i Sola i to år. Neste stopp var Vard før han gikk til EIK. Han har tatt en omvei, men utviklet seg hvert år, sier Elvestad.

Vidars indreløper Jakob Segadal Hansen (18) har også lenge stått på ønskelisten. Klubben fikk ham ikke med på trening før ferien. I stedet dukket Hansen opp i Viking-tøy. Også her er det en interesse. Elvestad signaliserer likevel ytterligere framstøt.

– Så håper vi å få det til etter jul. Samtidig er han under kontrakt med Vidar til sommeren 2024.

Vidar-talentet Jakob Segadal Hansen er fortsatt ønsket i Sandnes Ulf. (Kristoffer Knutsen)

For sønnen til Frode Hansen handler det nok samtidig mye om spilletid og et steg opp. Skulle Viking bli aktuelt vil det gå automatikk en bedre kamparena, ettersom 2-laget spiller i 2. divisjon. En overgang til Sandnes Ulf vil kreve at han faktisk spiller seg inn på et lag på nivå to.

Selv skriver han følgende i en SMS til RA:

– Jeg er litt usikker og synes det er et vanskelig valg. Personlig vil jeg gjerne spille i Vidar fram til jeg er ferdig på videregående skole. Så eventuelt flytte på meg etter det.

Så spørs det om Ulf har tålmodighet til å vente på det.

– Men vi vurderer Jakob som en som kan spille i OBOS-ligaen nå. Målet må være å få ham inn i en startoppstilling. Er det noe tidspunkt han skal ta det steget bør det være nå, sier en offensiv Elvestad.

Elvestad understreker at Sandnes Ulf mener alvor med å fase opp og inn unge lokale spillere.

– Av de 16 vi har på kontrakt nå er ni egenutviklede. Vi brukte flest egenutviklede spillere under 21 år i OBOS-ligaen i år. Det er mye ungt å bygge på her. Så handler det samtidig om å treffe på miksen.

Elvestad forteller at klubben foreløpig ikke har gitt offisielle kontraktsforslag til eksterne spillere. Det er på et nivå hvor det er dialog flere steder.

---

FAKTA

Disse er borte hos Ulf: Horneus Tadesse, Ingvald Halgunset, Kristoffer Hay, Filip Delaveris (lån fra Brann avsluttet), Aslak Falch, Fredrik Torsteinbø (lagt opp), Mamadou Diaw (lån avsluttet), Edvin Austbø (lån fra Viking avsluttet), Alexander Stølås.

Slik blir Ulfs oppkjøring:

1. februar: Sandnes Ulf – Viking (Øster Hus Arena eller SR-Bank Arena)

10. februar: Sandnes Ulf – EIK (Øster Hus Arena)

17. februar: Sandnes Ulf – FK Haugesund (Øster Hus Arena)

18–28 februar: Treningsleir (motstandere uavklart)

12. mars: Sandnes Ulf – Vard Haugesund (Øster Hus Arena)

16. mars: IK Start – Sandnes Ulf (Sparebanken Sør Arena)

23. mars: Sandnes Ulf – Bryne (Øster Hus Arena)

1. april: Seriestart OBOS-ligaen

---