Lyst til å spise middag med Donald Trump og få en bit av «mugshot»-dressen hans?

Den tidligere amerikanske presidenten ligger ikke på latsiden. Dette året har Donald Trump håvet inn flere millioner dollar på digitale samlekort. De illustrerte motivene er av han selv, og han poserer som blant annet rockestjerne, brannmann og superhelt.

I april ble det lagt ut 47.000 slike digitale samlekort, og bare timer senere var de utsolgt. Som Dagsavisen tidligere har skrevet om, vanker det en liten bonus til dem som kjøper 47 av disse kortene. Man kan nemlig få en middag med mannen selv, på hans eiendom Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

Nå frister eks-presidenten med enda en bonus:

Et fysisk bonuskort, med en bit av dressen han hadde på seg på det etter hvert så populære «mugshot»-bildet, tatt i forbindelse med at han 24. august i år ble arrestert for å ha forsøkt å velte valget i 2020. Det skriver Business Insider.

Det såkalte mugshot-bildet som ble tatt av tidligere president Donald Trump da han møtte i retten i delstaten Georgia 24. august. (Fulton County Sheriff’s Office/AFP)

Hvert digitale kort koster 99 dollar, så for den nette sum av 4,653 dollar, eller cirka 51000 kroner, ser det ut til at du kan få i både pose og sekk.

I hvert fall kanskje.

For ser man nærmere på nettbutikkens vilkår og betingelser, er det lagt inn flere forholdsregler. Dersom det er problemer med produksjon eller levering av bonuskortene, vil man ikke motta dem. Og dersom Trump ikke kan delta på middagen, kan den bli utsatt. Eller avlyst.

Plaster på det eventuelle såret? Et digitalt samlekort.

Les mer om Donald Trump

