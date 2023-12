Disse varene har økt mest i pris

Den siste oversikten over prisveksten viser at nå har prisveksten skutt fart igjen. Fra juni til september vist prisveksten en fallende tendens, men de to siste måneden, oktober og november har prisveksten igjen økt.

Det ligger med andre ord an til i beste fall til å bli en svært svak reallønnsvekst i år. Regjeringens lønnsanslag i statsbudsjettet er en lønnsvekst på 4,9 prosent.

Hvis prisveksten blir den samme i desember som i november, vil de fleste arbeidstakere ikke få økt kjøpekraft.

De endelige tallene kommer med Teknisk beregningsutvalg i februar.

Grafikk. (Datawrapper)

Grafikk (Dtatawrapper)

