Slik blir våren på Rogaland Teater

– Jeg tror det blir en veldig fin vår, sier teatersjef Glenn André Kaada.

Teatersjef ved Rogaland Teater, Glenn André Kaada. (Stig H Dirdal)

Vårens storsatsing er klassikeren «En sporvogn til begjær!» av Tennessee Williams. Regissør Maria Kjærgaard-Sunesen og scenograf Simon Holk Witzansky er hentet til Stavanger fra Danmark for å sette opp stykket. I 2019 laget samme duo «En midtsommernattsdrøm» på Rogaland Teater.

– Dette er en av de store amerikanske klassikerne. Det er et trekantdrama med store følelser i sving og folk som sliter med seg selv og hverandre. Det er fantastisk dramatikk og saftige roller for alle skuespillerne å bite i, sier Kaada.

Nina Ellen Ødegård spiller hovedrollen i "En sporvogn til begjær!" (Stig H Dirdal)

«Alle fantastiske ting!» settes opp for femte gang. Stykket spiller fra 9. januar til 21. mars.

– Jeg synes det er kjekt at det har et liv på femte året. Vi har fått veldig mye tilbakemelding fra publikummere om at det har hatt en direkte påvirkning på liv. Ingenting er bedre enn å se at det vi lagre, treffer folk.

Fra 1. februar til 30. mai spilles det småabsurde stykket «Tåkefall».

Teatersjefen beskriver stykket som en småabsurd tragikomedie med en del fortellervirkemidler som er litt annerledes enn en vanlig historie.

– En gledespakke

Det har vært kjent en stund at «Dracula» og «Matilda» står på vårprogrammet. Kaada er spesielt begeistret for at Rogaland Teater skal sette opp «Matilda».

– Å få gjøre Matilda har vært en drøm lenge. Det gleder jeg meg kjempemye til. Med den historien vi har med barne- og ungdomsteateret, er det ikke en annen plass denne musikalen passer bedre. Det blir sykt kjekt – en gledespakke!

I forbindelse med «Matilda» skal Solveig Kloppen ha en livepod-episode av podkasten hennes «Min barneoppdragelse» på Rogaland Teater. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) skal figurere som gjest.

– Når vi får inn henne med en lokal, og faglig relevant skikkelse, Kari Nessa Nordtun, blir det storveis, sier teatersjef Glenn André Kadaa.

