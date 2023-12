Mannen (29) blånektet for det han var anklaget for, men så gjorde han en generaltabbe

BERGEN (Dagsavisen): 29-åringen er nå dømt for trusler og flere andre forhold i Hordaland tingrett.

En maidag i fjor satt en student og en kamerat i stuen og nøt en kopp kaffe da det plutselig banket på døren. Studenten gikk for å åpne og ble overrasket over å se den ukjente 29-åringen utenfor.

– Er det du som har fått 12.000 kroner? spurte 29-åringen, og henviste til en mann som han trodde hadde avlevert pengene på adressen.

Før studenten rakk å svare, trakk mannen en kniv opp av lommen og tok seg inn i boligen. På jakt etter penger saumfarte han flere områder i leiligheten, mens studenten og kameraten skrekkslagne fulgte ham fra rom til rom.

Innså tabbe

Til slutt konkluderte 29-åringen med at han hadde gått feil. Idet han forlot leiligheten ba han de to mennene om å ikke ringe politiet.

Men studenten fryktet for at 29-åringen nå ville gjenta samme øvelse hos naboene, og varslet politiet, går det frem av dommen.

29-åringen ble imidlertid ikke pågrepet, men en tid senere gjenkjente studenten ham på en buss. Han fikk tatt et bilde av mannen og sendte det til politiet.

I slutten av november møttes de to igjen i retten, da studenten skulle vitne om hendelsen. Fra vitneboksen fortalte han om det spesielle besøket, og bildet fra bussen ble vist frem i retten. 29-åringen vedgikk at det var han som var avbildet, men hevdet at studenten tok feil av ham og den virkelige gjerningsmannen.

At han skulle ha truet med kniv og tatt seg inn i leiligheten avviste han kategorisk, og hevdet at han «ikke hadde peiling» på hva det dreide seg om, og «aldri hadde gjort dette».

Rettet på

Men da studenten skulle gjengi hva knivmannen hadde spurt ham om i døråpningen, kom det en spontan kommentar fra tiltalebenken. For studenten uttalte navnet til pengemannen feil, og 29-åringen var rask med å korrigere vitnet. Den avslørende rettelsen overbeviste dommerne om at 29-åringen nok hadde mer «peiling» om hendelsen enn han ga uttrykk for.

Han ble derfor dømt for trusselepisoden, i tillegg til blant annet narkotikalovbrudd og hensynsløs atferd overfor et familiemedlem.

Den tidligere ustraffede mannen må nå sone to år og sju måneder i fengsel.

