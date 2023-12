Miljøvernforbundet vil ha svar om kvikkleire

MOSS (Dagsavisen): Norges Miljøvernforbund (NMF) har sendt et brev til Samferdselsdepartementet der de krever at departementet redegjør for det strafferettslige ansvaret ved et eventuelt kvikkleireskred under eller etter byggingen av den nye jernbanetraseen i Moss, som startet i 2019.

– Per i dag er det uklart for oss hvem som har ansvaret, dersom det går et skred, sier regionsansvarlig for Østlandet i Norges Miljøvernforbund til Dagsavisen.

Dobbeltsporet var opprinnelig planlagt ferdigstilt i 2024, men ble utsatt til 2026, og nylig ble det utsatt enda en gang, til 2030. Prosjektet ble stoppet i 2021 fordi det ble oppdaget mer kvikkleire i byggeområdet og Moss sentrum.

Det haster

I brevet skriver Miljøvernforbundet blant annet at «Arbeidet med betenkning må igangsettes snarest da byggearbeidene er godt i gang, bør være ferdig innen utgangen av januar 2024. Departementet må bruke hasteparagraf for å unngå utlysning av jobben. Det vises til nevnte anleggsarbeid som er godt kjent for Samferdselsdepartementet sine folk må vi kunne forutsette. NMF regner og med at dere er kjent med at det har vært kraftig kritikk av utbyggingen siden 2016–17 fram til dags dato og at skiftende statsråder har vært konfrontert med utbyggingen på forhold rundt sikkerhet og skredfare pga. kvikkleire.»

– En juridisk betenkning i denne sammenhengen, betyr at vi ber om at det utarbeides et notat, et mindre arbeid der jurister må forsøke å kartlegge og gjøre vurderinger i forhold til lover og forarbeid til lover, for å kunne si noe om hvem som har et ansvarsforhold etter straffeloven dersom noe går galt. Vi har paragrafer i loven i forhold til miljøkriminalitet, naturskade og for å sette menneskelige liv i fare, som er alvorlige, sier Holten.

Han vil vite om det er Bane NOR, Moss kommune, Samferdselsdepartementet eller Jernbanedirektoratet som har det strafferettslige ansvaret om noe går galt.

– Vi har satt en ambisiøs frist i januar 2024, og krever at de bruker hasteparagraf. Dette haster fordi det skulle vært gjort for lenge siden. Arbeidene er i gang igjen, og både fagfolk og innbyggere mener det er farlig.

Stor bekymring

Brevet ble sendt for litt over en uke siden, og saken er fordelt til en saksbehandler i departementet.

– De har ikke svart ut ennå, men jeg vil være ganske på her, for å få svar raskt, sier Holten, som selv bor i Moss.

– Jeg bor på Jeløya, på kanal-siden og kan se over til skråningen der arbeidene pågår. Der oppe er det rundt tusen boliger som har fått forbud mot å grave i hagen uten kommunens godkjenning. Da kan man spørre seg hvor trygt det er å bo der, eller bygge ut der, når innbyggerne selv ikke kan gjøre noe som endrer på jordmassene.

Dagsavisen har tidligere skrevet om det omstridte jernbaneprosjektet og hvordan innbyggere frykter for sine liv ettersom de ikke oppfatter sikkerheten er god nok med tanke på skredfare, som Karen (24) som sover med nødhjelp ved siden av senga.

Innbyggerne ved Kransen har sagt rett ut, at de er redde.

Prosjektet har blitt stanset flere ganger som følge av bekymringer rundt manglende sikkerhet, og det har vært en rettssak mellom innbyggerne og Bane NOR der nettopp sikkerhet og kartlegging av faregrad for kvikkleireskred var et avgjørende spørsmål.

