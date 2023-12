FHI-ansatte får beholde jobben: – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Nedbemanningsprosessen i Folkehelseinstituttet (FHI) førte til at flere ble oppsagt.

Sju av de ansatte klaget på oppsigelsesvedtaket, og alle har nå fått beskjed om at klagen er tatt til følge og at de får beholde jobben.

Blant dem var det NTL-medlemmer, og Camilla Lysa Fredlund er en av dem.

Hun fortalte i sommer hvordan hun hadde blitt sagt opp mens hun var hjemme i foreldrepermisjon med datteren sin.

Nå er hun veldig lettet over å få beholde jobben hun har hatt i 13 år.

– Jeg kunne ikke vært mer fornøyd. At ting ble rettferdig til slutt gjør at jeg kan ta jul med senkede skuldre, sier hun.

Camilla Lysa Fredlund beholder jobben i FHI, etter å ha blitt oppsagt mens hun var i foreldrepermisjon. (Arkivfoto) (Anders Hauge-Eltvik/FriFagbevegelse)

Lysa Fredlund synes det er godt at ting blir riktig, og gleder seg å komme tilbake på jobb.

– Det er godt å se at systemene fungerer, og det viser viktigheten av at man er organisert. Og at det nytter å stå opp når ting ikke er helt rettferdig, konstaterer hun.

Sliten og takknemlig

Et annet medlem som har fått beholde jobben etter klagen, forteller om åtte-ni vanskelige måneder etter at prosessen startet.

– Endelig fikk vi en gladmelding, og dette var en god nyhet. Men jeg er veldig sliten nå, og har fortsatt en uro i meg etter denne lange kampen, forteller medlemmet, som vil være anonym.

Vedkommende har lang fartstid i FHI, og synes det var tungt å bli utpekt til å miste jobben.

– Det har vært en forferdelig kamp. Men jeg takker hjertelig de som har hjulpet meg og de andre som har fått beholde jobben, sier medlemmet.

Hen trekker fram tillitsvalgt Marc Gayorfar ved FHI, forbundssekretærene Dag Ratama og Lisa Granlund i NTL og LO-advokat Anne-Lise Rolland.

[ Flere blir uføre hvis pensjonsalderen økes, advarer lege ]

– Store konsekvenser

Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i NTL Folkehelseinstituttet har hele tiden vært imot at FHI skulle nedbemanne på grunn av at de mistet de midlertidige bevilgningene de fikk som følge av koronapandemien.

– Jeg mener det var feil å gå til oppsigelse av de som sto på under pandemien, og at kostnadene ved en slik nedbemanning i form av tapt kompetanse og påfølgende dårlig arbeidsmiljø er undervurdert, sier han.

FHI tok sikte på å fjerne 226 årsverk i denne prosessen.

Sluttpakker og naturlig avgang har vært mye brukt, men til slutt sto det igjen 32 ansatte som var overtallige. Det er sju av disse som har klaget til departementet, og de fikk alle medhold i klagen.

Det følger ikke med noen begrunnelse i vedtakene, men Gayorfar synes det ser ut som at alle sakene har en felles svakhet, enten ved prosessen eller at grunnlaget for oppsigelser ikke var til stede.

– At oppsigelsene blir omgjort er veldig gledelig for dem det gjelder, men ikke for de som har sagt opp etter forlik eller sluttpakker. Det er ikke tvil om at mange ville fått medhold på linje med disse om de hadde stått i det, sier han.

Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar for NTL i Folkehelseinstituttet har flere medlemmer som fikk omgjort oppsigelsene sine etter klager. (Sissel M. Rasmussen/FriFagbevegelse)

[ Disse yrkene har mest helseplager: – Umulig å jobbe til pensjonsalder ]

Krevende budsjettsituasjon

Budsjettsituasjonen i FHI er fremdeles krevende. De har ifølge Gayorfar et innsparingsbehov på mellom 50 og 80 millioner kroner neste år.

– 2024 blir et tøft år. Men disse utfordringene må løses gjennom bedre budsjettstyring og strengere rekrutteringskontroll.

Han forteller at selv om FHI har hatt ansettelsesstopp i halvannet år, har det likevel blitt gjort nærmere 100 ansettelser.

Med en naturlig avgang på rundt 40 personer i året, betyr det ifølge Gayorfar at FHI heller oppbemanner.

Et mer skånsomt virkemiddel som frivillige sluttpakker har de ulempene at de koster mye og at det ifølge ham gjør at man mister de beste.

Han tror ikke FHI vil komme med flere oppsigelser.

– Jeg tror ikke det er realistisk lenger, etter at de oppsagte i disse sakene fikk medhold. Det viser at oppsigelser i staten ikke er så enkelt som noen tror. Oppsigelser er en uting. Etter min mening er stillingsstopp eller streng stillingskontroll det beste virkemiddelet en virksomhet har for å balansere antall hoder mot budsjettet.

Les flere saker om arbeidsliv her

[ Birgitte (60) har ikke helse til å jobbe mer: – Jeg har mye smerter ]

[ Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen