NRK-meteorologen om den kalde vinteren: – Fremdeles rekordvarme globalt

Hvem: Bente Wahl (53)

Hva: Meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Aktuell: Programleder for værmeldingen på NRK.

Hei! Været i november var litt spesielt. Kan du forklare det?

– Det var jo veldig kaldt, nesten ekstremt kaldt vil jeg si, i store deler av Skandinavia. I Norge var det 3,5 grader under normalen. Det er veldig sjelden vi er mer enn 1–2 grader fra normalen, så det er kaldt. Likevel ble det varmt i Europa totalt, og det er fordi Skandinavia er en liten del av Europa.

– Når Norge nå har hatt kaldere enn normalt i både oktober og november, er det gjerne klimaskeptikere som sier: «hva med klimaendringene?». Da må man huske på at vi er en liten del av kloden, og kloden som helhet har hatt temperatur over normalen seks måneder på rad. November var også rekordvarm globalt sett.

Så de som spør etter klimaendringene kan merke seg det?

– Ja, klimaendringene har absolutt vist seg i år. Dette året ser ut til å bli det varmeste året vi har målt siden vi startet med målinger. Så klimaendringene er absolutt på trappene, men været fra uke til uke, måned til måned fra sted til sted vil alltid variere. Lavtrykk og høytrykk gjør at det blir forskjeller, – men klimaendringer er summen over tid på hele kloden.

Det har vært meget kaldt sør i landet. På Innlandet er over 30 minus registrert. (Gorm Kallestad/NPK)

Hvordan merker man klimaendringene nå fremover?

– Vanskelig å si. Nå har vi hatt en veldig kald oktober og november. Forrige gang det skjedde var i 2010, og vi vil ha kalde vintre fremover også. Men 100 år fram i tid vil det være mange færre enn de foregående 100 år. Det vil fortsatt være stor variasjon i været, men summen den neste 30-årsperioden, vil være varmere enn den foregående.

– Vi i Norge er ikke de som merker klimaendringene best. Det er en del andre steder i verden som får mye større konsekvenser. Har du 40 grader om sommeren, og får 43, så begynner det å bli veldig varmt. Her kan det være 20 og 23, det merker man jo ikke så mye. Men vi har våre utfordringer også, ekstremværet «Hans» og lignende episoder. Men vi er en del av verden, så klimaendringer andre steder det påvirker oss også.

I Nord-Norge var det klart og fint i oktober, og faktisk noen gode høstdager. Hvem var værvinneren i høst?

– Midt-Norge, Nordvestlandet og sørlige deler av Nordland vil jeg si. Det har det vært mye øst- og sørøstvind, og da får du fralandsvind. På Østlandet er det best når det kommer vind fra vest, for Vestlandet skjermer mye for oss. Vestavind gir bra vær på Østlandet, og østavind gir ofte bra vær på Nord-Vestlandet, Midt-Norge og sørlige deler av Nordland.

Hvordan blir været i desember?

– Det vet jeg ikke, foreløpig kan jeg si at det er mer snø på gang. Nå har det vært kaldt og stille værmessig, og dermed ikke så stor dramatikk. Det blir litt mildere fremover, som drar med seg mer nedbør. Lofoten og Vesterålen skal først få litt, så er det Sør- og Østlandet sin tur på fredag.

– Det blir mildere, vi har ligget under 30 minus i Innlandet på de kaldeste stedene. På Østlandet hittil i desember har vi ligget rundt 10 grader under normalen, og det er veldig, veldig kaldt. Oslo hadde sin kaldeste måling i desember siden 2010 tirsdag. Det er ikke så vanlig at det er så kaldt her, som det har vært i det siste. Men fremover blir det litt mer normalt, og dermed mer variasjon.

Du kan ikke love en hvit jul?

– Det er litt større sjans for at det kommer noe når vi nærmer oss jul.

Bente Wahl, som man kan se foran værkartet på Dagsrevyen, skeier ut med potetgull og sjokolade. (MAGNE VELLE)

Noen faste spørsmål. Hvem er din barndomshelt?

– Det må være Vegard Ulvang eller Bjørn Dæhlie. Jeg er veldig glad i sport. Jeg har aldri hatt noen sånn helt, så de gamle sportsheltene er det beste jeg kan komme på.

Favorittbok?

– Leser mye bøker, men husker ikke hvilken bøker jeg har lest. Men Dan Browns «Engler og demoner», den var veldig bra. Så at jeg husker tittelen på den er noe i seg selv. Jeg leser mye, men uten å legge merke til så godt forfatter og navn. Jeg er ikke så opptatt av hvem som har skrevet de.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser masse sjokolade og potetgull.

Hva kunne du gått i demonstrasjonstog for?

– Det må ha hatt noe med barn å gjøre. Jeg burde si klima, men det som rører meg mest er når det er noe med barn som lider av en eller annen grunn.

Hvem ville du stått fast i en heis med?

– Lars Monsen – han er jo praktisk anlagt, kan fikse ting sånn at vi kommer oss ut av det.

