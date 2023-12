Er ladestasjonene ustabile i kulde? Nei, sier ladenettverket Recharge

– Vi opplever ikke at ladestasjoner oftere er ute av drift når det er kaldt, sier Stian Mathisen, kommunikasjonssjef i Recharge, til Dagsavisen.

– Noe som kan skje er at det kommer snø i ladepluggen, for eksempel hvis noen kaster den fra seg på bakken. Snø som har pakket seg innerst i pluggen kan være vanskelig å se, men det kan hindre at det oppstår tilstrekkelig kontakt mellom laderen og bilen. Da kommer aldri ladingen i gang, legger han til.

Stian Mathisen, kommunikasjonssjef i Recharge. (Privat)

Trege reparasjoner

Fra Norges største ladenettverk for elbil har kommunikasjonssjefen en klar oppfordring:

– Etter at det oppstår kontakt mellom bilen og laderen skal det gjennomføres noe som vi kaller «handshake», det er en kommunikasjon mellom laderen og bilen. Dette kan ta fra 20 til 60 sekunder, vi opplever at noen i denne tiden tror at ladingen har feilet og tar ut kabelen før handshaken er gjennomført.

– Det er ikke noe som har med kulda å gjøre, men det er flere som gjør dette og melder inn til oss at laderen ikke virker. Her handler det bare om å vente noen sekunder lenger, så vil ladingen starte, forklarer Mathisen i Recharge og legger til:

– Som nevnt opplever vi ingen økning i tekniske utfordringer vinterstid, sammenlignet med sommerstid. Det vi imidlertid ser er at ved snøfall har vi flere påkjørsler av ladere, samt flere tilfeller av at kunder er uheldige og legger ladekabelen over hengerfestet sitt i det de setter tilbake ladepluggen. Da drar de med seg laderen når de kjører.

Én av fire opplever at tregere lading om vinteren er et problem, viser Elbilforeningens undersøkelse. Illustrasjonsfoto: (Tomm Pentz Pedersen)

– Det er noen mindre utfordringer knyttet til lading og mange minusgrader, slik som frossen ladeluke og ikke-responderende skjerm på hurtigladeren. Men ladestasjoner ute av drift har ikke noe med kuldeperioden å gjøre, det skjer like ofte i sommerhalvåret, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. En sak er hun likevel tydelig på:

– Det er dessverre et problem at ødelagte ladere blir stående for lenge før de blir reparert. I vår spørreundersøkelse Elbilisten 2023, oppgir 10 prosent at de ofte eller alltid opplever at hurtigladeren ikke fungerer. Disse tallene gjelder året rundt og har ikke med kulde å gjøre. Vi i Elbilforeningen synes tallet er for høyt og har tett dialog med ladebransjen om problemet.

Stian Mathisen, kommunikasjonssjef i Recharge, mener selskapet jobber på flere måter for å sikre beste mulig oppetid uavhengig av sesong.

– Først og fremst har vi et omfattende program for forebyggende vedlikehold. Vi kjører selv elbil og vet hvor frustrerende det er når en ladestasjon er ute av drift. Sikre at laderne fungerer som de skal har høy prioritet hos oss, sier han.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. (Norsk elbilforening)

Kaldt batteri, tregere lading

Ifølge Elbilforeningens undersøkelse opplever én av fire at tregere lading om vinteren er et problem.

– Kulde fører til at elbiler lader saktere. Det skyldes at et varmt batteri lades raskere enn et kaldt, forklarer Mathisen i Recharge og legger til:

– Ladestasjonen står klar til å levere like mye effekt både i kulda og i varmen, men det er bilen som bestemmer hvor raskt det skal lades. Bilen vil alltid gjøre det den kan for å skåne batteriet, og ber derfor om lavere effekt fra ladestasjonen hvis batteriet er kaldt.

---

Elbilforeningens fem vinterråd:

Ikke lad med kaldt batteri. Ved å kjøre sikrer du at batteriet varmes opp. Det tar ofte flere timer på veien før batteriet har fått varme i seg. Det er derfor bedre å lade på slutten av turen enn neste dag.

Ved å kjøre sikrer du at batteriet varmes opp. Det tar ofte flere timer på veien før batteriet har fått varme i seg. Det er derfor bedre å lade på slutten av turen enn neste dag. Forvarm batteriet. Lad hjemme like før avreise og bruk bilens forvarming før hurtiglading underveis.

Lad hjemme like før avreise og bruk bilens forvarming før hurtiglading underveis. Forvarm kupeen mens du er tilkoblet lader. Mens du lader kan du også bruke energien fra laderen til å forvarme kupéen, så slipper bilen din å bruke energi på det når du kjører.

Mens du lader kan du også bruke energien fra laderen til å forvarme kupéen, så slipper bilen din å bruke energi på det når du kjører. Ta høyde for noe kortere rekkevidde. Elbiler har kortere rekkevidde på vinteren, så planlegg turen deretter.

Elbiler har kortere rekkevidde på vinteren, så planlegg turen deretter. Kjør forsiktig etter vær og føre. I tillegg til en tryggere tur, sparer du energi og får lengre rekkevidde.

– Vi får en del henvendelser fra medlemmer som opplever at lading om vinteren går saktere enn de forventer, men igjen så handler dette om bilen og ikke om hurtigladeren, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, og avslutter:

– Når det gjelder treg hurtiglading om vinteren, kan dette delvis løses ved planlegging og forvarming av batteriet. Vi i Norsk elbilforening ønsker å hjelpe elbilistene ved å informere og gi gode forbrukerråd.

