Amnesty-rådgiver om Dubai: Bak den glamorøse fasaden er det en annen virkelighet

Hva slags land er egentlig Dubai? Et sted for shopping, fest og moro? Eller et autoritært regime?

Nyheten om den danske influenseren og realitystjernen Elvira Pitzner som ble fengslet i Dubai har gått viralt. Elvira Pitzner, som nå er løslatt, skal ha blitt anklaget for utroskap av sin tidligere kjæreste, noe som er ulovlig i emiratet. Tidligere har hun sagt hun stortrives i ørkenlandet, men nå har pipa fått en annen lyd.

Likevel, Dubai er blitt et populært reisemål for folk som ønsker å dra på luksusferie. Sosiale medier flommer over av bilder fra strandfester og luksushoteller der realitystjerner og influensere drar for å feste, shoppe og leve ut drømmen om jetsettlivet.

De forente arabiske emirater er et land bestående av sju emirater, hvorav Abu Dhabi er det mektigste og Dubai det mest kjente. Landet styres gjennom et føderalt system, hvor enkelte lover er nasjonale og andre vedtas lokalt.

Dubai Marina Beach - en tumleplass for de rike. (KARIM SAHIB/AFP)

– Landet styres av et autoritært regime hvor presidenten er fra Abu Dhabi, mens statsministeren kommer fra Dubai. Det er land som har tjent en formidabel formue på fossil energi, og som i de senere år har satset tungt på å styrke omdømmet sitt gjennom investeringer i, blant annet, turisme og idrett. De har også etablert seg som en viktig geopolitisk aktør på mange områder, og er for tiden vertskap for klimatoppmøtet COP28, sier Frank Conde Tangberg, politisk rådgiver i Amnesty International. Men legger til at bak den glamorøse fasaden er det en annen virkelighet.

– Der finner vi en stat styrt av svært autoritære myndigheter som forfølger og fengsler menneskerettsforkjempere, utnytter migrantarbeidere og diskriminerer kvinner og LHBTIQ+ personer, sier Frank Conde Tangberg.

Vellykket luksusnettverk

Influensere legger ut bikinibilder og festbilder fra Dubai på sosiale medier. Den norske influenseren Isabel Raad har tatt steget enda lenger og flyttet til Dubai permanent.

– Dubai har lykkes med å tiltrekke enorme antall turister, ofte gjennom betalte samarbeid med ulike aktører som samarbeider med influencere. Disse har bidratt til å vise fram Dubais glamorøse fasade, samtidig som de mindre attraktive aspektene ved emiratet har fått redusert oppmerksomhet. Inntrykket på sosiale medier vil, for mange, være at Dubai er langt mer liberalt enn hva det i realiteten er, sier Frank Conde Tangberg.

Men nylig ble altså danske Elvira Pitzner arrestert for påstander om utroskap. Det betyr at reglene for moral, spesielt for kvinner, er annerledes enn vi er vant med.

– De forente arabiske emirater har tilsluttet seg den internasjonale konvensjonen for å avskaffe diskriminering mot kvinner, men undergraver sine egne forpliktelser ved å reservere seg mot områder av konvensjonen som er i konflikt med Islamsk lov. Særlig gjelder det arv, overføring av statsborgerskap til barn, verdien av kvinners vitnesbyrd i rettssaker og muligheten til å inngå kontrakter, sier Frank Conde Tangberg.

– Når det gjelder ting som ekteskap, skilsmisse, arv og foreldrerett har utenlandske statsborgere kunnet operere under lovene i deres hjemland, mens emiratiske statsborgere som ikke er muslimer har kunnet følge egne religiøse lover.

Lovpriste Dubai

Norske Isabel Raad, som har nærmere en halv million følgere, har flyttet til Dubai. Hun satt nylig på TV i programmet «Girls of Oslo» og la ut om at «i Dubai er alt bare glitz og glam». Hun presiserte også hvor mye bedre det er å date menn i Dubai, uten å få ett eneste kritisk spørsmål. Den som våger å kritisere får raskt beskjed fra Raads følgere i sosiale medier om å slutte å være misunnelig.

Isabel Raad (til venstre) og Sophie Elise Isachsen har gjort lønnsomme virksomheter ut av påvirker-rollene sine, noe de får skryte hemningsløst av uten et eneste kritisk spørsmål. (Espen Solli/Prime Video)

– Vil du kalle det Isabel Raad sier for farlig feilinformasjon, siden det får stå uimotsagt i et TV-program for ungdom?

– Isabel Raad mener det er bedre å date menn i Dubai, og jeg kan ikke si noe om hvordan det er å date menn i Dubai, men det er en fare for at jeg ville blitt arrestert dersom jeg gjorde det, i og med at jeg er en mann, sier Frank Conde Tangberg. For, homofili er forbudt i emiratet.

– Hva slags rettigheter har egentlig kvinner i Dubai?

– Muslimske emiratiske kvinner er underkastet sin «ektemanns rett over sin hustru» og er blant annet forpliktet til å «passe på huset». Kvinner har ikke krav på finansiell støtte «hvis hun, uten grunnlag i Islamsk lov nekter sin ektemann sex». Dette kan åpne opp for ekteskapelig voldtekt. Kvinner må også ha godkjennelse fra mannlig verge for å kunne gifte seg. Og mens menn kan beslutte å skille seg fra kvinner, må kvinner søke retten for å skille seg, sier Frank Conde Tangberg.

Usømmelighet forbudt

Elvira Pitzners sak har fått mye oppmerksomhet her. Men det er grunn til å undre om fengslingen av en kvinne for utroskap ville fått såpass stor oppmerksomhet utenfor landet om det ikke hadde sammenfalt med klimatoppmøtet.

– Det er vanskelig å spekulere på årsaken til at Pitzners saker har fått mye oppmerksomhet, men hun er en kjent person med en stor følgerskare. Hvis klimatoppmøtet bidrar til å sette søkelyset på menneskerettighetssituasjonen i landet, så er det positivt, sier Frank Conde Tangberg.

– Hva sier landets lover om seksuell legning, seksuell omgang og ytringsfrihet?

– I 2021, gjeninnførte man i straffeloven en kriminalisering av samtykkende utenomekteskapelig sex, som hadde blitt droppet i 2020. Ugifte kvinner møter utfordringer i å få helsehjelp før fødsel og registrering av barn, sier Frank Conde Tangberg, og forklarer at straffeloven fra 2021 kriminaliserer «sodomi» med voksne menn, og åpner for å arrestere og straffe mennesker for vagt definerte handlinger som «offentlige uttrykk for hengivenhet», det som ansees som utradisjonelle kjønnsuttrykk og kampanjer for å fremme rettighetene til LHBTIQ+ personer.

– «Åpenbart usømmelige handlinger» er også forbudt, noe som kan bli brukt mot LHBTIQ+ personer. «Enhver mann som er forkledd i kvinneklær og som går inn, forkledd, i områder forbeholdt kvinner» kan straffeforfølges – noe som har blitt brukt til å straffeforfølge transpersoner, sier Frank Conde Tangberg til Dagsavisen.

