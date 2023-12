LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

– Vi lurer på om Tonje Brenna har tatt innover seg hvordan folk har det nå. Slagordet til Arbeiderpartiet var at det er vanlige folks tur. Det skal jo ikke være vanlige folks tur til å stå i kø for å få mat, sier Beckham, som er leder i LOs tredje største forbund, Handel og Kontor.

HK-lederen reagerer sterkt på at Brenna setter spørsmål ved om matkøene skyldes reell nød.

Han har akkurat avsluttet årets siste møte i Handel og Kontors forbundsstyre, og forteller at styremedlemmene er i harnisk over uttalelsene.

Uttalelsen til arbeidsministeren

«Står du i matkø fordi du kan, eller står du i matkø fordi du må», spør Tonje Brenna (Ap) i Vårt Land.

«Det er ulike grunner til at folk bruker frivillighetens matsentraler. Noen tar imot mat for å bruke penger på andre ting, som er naturlig for folk å gjøre. Hvis alternativet er å gå sulten, så er det et større problem», sier arbeidsministeren til avisa.

Brenna avviser Rødts forslag om å gi julekrisepakker fra Nav til folk som sliter med å få endene til å møtes.

Hun mener det ikke er riktig virkemiddel mot matkøene. I stedet forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp».

[ Thorbjørn Berntsen blir fysisk syk av å se matkøene vokse ]

Penger til andre ting?

Fafo har undersøkt omfanget av og årsakene til at folk står i matkø.

«Noen har ikke nok å spise, noen har ikke råd til et ernæringsmessig forsvarlig kosthold, og noen må spare inn på matbudsjettet for å frigjøre penger til andre ting», står det i oppsummeringen av undersøkelsen.

– Brenna spør hva folk bruker pengene på? Vi er sjokkert over at arbeidsministeren stiller dette spørsmålet. Folk har fått store strømregninger, høye boliglånsrenter eller husleie. Det er dyrtid – alt har blitt dyrere. Brenna viser lite respekt for de som har det vanskelig, tordner han.

[ Brenna liker slagordet om at det skal lønne seg å jobbe. Hun er i dårlig selskap ]

Skambelagt

HK-lederen mener at folk som ikke er tvunget til det, ikke stiller seg i matkøer – det skambelagt å stå i matkø.

– Det siste folk i matkø trenger er folk som kommer med pekefingeren og spør om hvorfor de egentlig står der, sier Beckham.

– Jeg er veldig skuffet og synes Brenna burde si unnskyld til de som står i matkø. Dette er veldig stigmatiserende, og jeg blir lei meg på deres vegne, sier HK-lederen.

Han tror mange nå gruer seg til jul fordi de ikke har råd til å feire slik de er vant til.

Rapporten fra Fafo viser at de fleste matutdelingene merker et økende behov for mathjelp.

[ Jeg skulle ønske politikerne brukte litt mer tid på å tenke over hvordan de prater om trygdesøkere ]

Matkø vs. Nav

Til Vårt Land sier Tonje Brenna at Fafo-rapporten viser at matkøene ikke skyldes at ytelsene er for lave, men at flere må i jobb, særlig flyktninger.

Hun mener at folk som har det vanskelig kan be Nav om hjelp. Altfor mange med krav på hjelp, henvender seg aldri til Nav, hevder arbeidsministeren. Men det er ikke så enkelt, mener Beckham.

– Noen går rett fra Nav-kontoret og inn i matkø. Andre kan ha arbeid, men for høy inntekt til å få sosialstøtte – det er mange årsaker til dette.

Fafo-rapporten peker også på flere forklaringer på hvorfor folk heller står i matkø enn å oppsøke Nav.

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan Brennas uttalelser om folk i matkø være en av forklaringene, sier HK-leder Christopher Beckham. (Lene Svenning / LO Media)

Christopher Beckham vil ikke avvise Rødt forslag om julekrisepakker til de som har det verst nå.

– Det kan være fornuftig. Vi må sette Nav i stand til å hjelpe folk litt ekstra for de som trenger det før jul, sier han.

Forbundslederen er enig med Brenna i ambisjonen om å få flest mulig ut i arbeid. Men:

– De som er uføre eller går på arbeidsavklaringspenger skal ikke føle at storsamfunnet har forventninger til at de må presse seg ut i arbeid når de ikke har helse til det. Arbeidslinja er sånn: Du skal yte etter evne, og så skal velferdssamfunnet ta seg av deg når du har behov for det. Nå er det en del som har et ekstra behov for velferdssamfunnet. Da må vi være der, og ikke ha matkøer.

[ Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd ]

Dårlig ut fra hoppkanten

I det siste har Brenna uttalt seg om flere saker som har fått Beckham til å reagere.

I en debatt på NRK radio om størrelsen på trygdene, sa hun i oktober:

«Deler av venstresiden har gått seg veldig fast i en debatt som handler om nivået på ytelser, og for lite om hvordan vi får folk av ytelser og inn i arbeid».

Brenna får heller ikke godord fra HK-lederen etter at hun går inn for å gradvis øke pensjonsalderen, uten å ha en løsning for de som ikke klarer å stå i arbeid lengre enn i dag.

– Jeg synes kanskje Tonje har kommet litt dårlig ut fra hoppkanten. Jeg hadde veldig store forventninger da hun ble arbeidsminister – det har jeg fortsatt. Men dette måtte jeg adressere, sier han.

– Ap må gå tilbake til røttene sine. Bakgrunnen for at partiet ble stiftet var at man skulle få arbeiderklassen ut av fattigdom. Nå lever vi i en dyrtid, mange står i matkø for å få mat på bordet, sier han.

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene.

Arbeidsministeren svarer

HK-Nytt har bedt Tonje Brenna om å svare på kritikken fra Beckham. Arbeidsministerens rådgiver har sendt oss den samme teksten som er publisert på Brennas Facebook-side.

Der heter det blant annet:

«Ingen skal gå sultne med Arbeiderpartiet i regjering. Ingen skal være nødt til å benytte seg av matutdeling, og dersom du trenger hjelp bør du gå til Nav.

Det er utvilsomt krevende tider nå. Mange har fått trangere økonomi, og flere sliter. Det tar jeg, og regjering, på dypeste alvor. Det aller viktigste for folk, er en anstendig inntekt å leve av. Det gir deg trygghet i hverdagen. Derfor har vi vært opptatt av å bidra til at så mange som mulig kan være i jobb, og at økonomien til både folk og samfunnet går godt. Samtidig skal vi ha en helhet av velferdstjenester som gir deg trygghet, fra billigere barnehage til en solid strømstøtteordning. Det gir folk bedre økonomi.

Nå som julen nærmer seg, i en tid med økte priser, er det spesielt viktig at disse velferdsordningene er der for deg, meg og alle som trenger det. Nav skal derfor bruke skjønn, og gi ekstra støtte til de som trenger det for å feire høytider eller gi en god oppvekst til barna sine.»

[ Brenna får kritikk for matkø-budskap: – Minner om Ebenezer Scrooge ]