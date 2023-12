Er dette verdens vanskeligste basketball-kast?

Nylig kan verdenshistorie ha blitt skrevet i en hall i Harestua i Lunner kommune.

Roger Johnsen, en 53-årig lærer, fikk på film at han kastet en basketball fra 23 meter i kurven – baklengs.

To ganger på rad.

Aktiviteten kalles trick shots, og handler om å kaste ball, eller andre objekter, mot et mål på en finurlig måte.

Han forteller at hans kast er unikt.

– Uavhengig av hvordan man ser på det, så kan jeg si det er en av de vanskeligste prestasjonene i trick shot som er gjort. Det er det andre kastet som er det vanskeligste. Det er rett etterpå. De fleste som tar et sånt kast to ganger på rad, de begynner å tenke for mye. Jeg glemte av å tenke, det var noe av årsaken til at det gikk, sier han.

– Når du gjør et ekstremkast som dette to ganger på rad, nærmer du deg null i odds.

Stor interesse

Trick shot-miljøet på verdensbasis er enormt. På sosiale medier er det millioner av videoer der folk kaster baller på de mest utrolige måter. Aktiviteten har til og med sin egen dag, «World Trick Shot Day», som er 6. desember.

De største som driver med trick shots er aktørene «Dude Perfect», som per dags dato har 60 millioner abonnenter på YouTube, og 12 millioner følgere på Instagram.

Startet i 2016

Så Johnsen er i godt selskap når han forsøker på å gjøre sine kast.

Han startet med trick shots i 2016, da Harestua fikk en hall som var høy nok til å gjøre slike kast.

– Det var helt tilfeldig at jeg startet, sier han.

I 2018 greide han å gjøre to baklengskast fra 20,5 meter.

– Da ble det nesten tre på rad. Jeg gjorde tredje forsøk denne gangen også, men var 40 centimeter unna. Men jeg begynte å tenke, sier Johnsen, og sier fravær av tanker er noe av oppskriften for å lykkes.

Han sier at man bruker mange forskjellige baller og objekter til trick shots, men at basketball er en av de største ballene man kan holde på med – som gjør det til en ekstra utfordring.

Roger Johnsen driver mest med turn, men bruker trick shots som oppvarmingsøvelse. (Privat)

– Den dobbeltscoringen der er nok en av de vanskeligste trick shot-prestasjonene som er gjort, fordi det er to på rad. Det er enkelt-kast som er vanskeligere, men det gjøres en gang. Det er liksom greia, forklarer han.

Han bruker øvelsen som en form for oppvarming til turntrening, og når han så ballen gå inn for andre gang «skreik han så høyt som han aldri har gjort før».

– Da skjønte jeg det var noe historisk som skjedde. I 2018 skjønte jeg at jeg kom til å klare det. Men når du øker med 2,5 meter, da skjønner du at det er noe historisk. Det vil nok stå seg i mange år. Man vet ikke, men om flere tiår kan det stadig være noe av det beste som er gjort, sier han, og forklarer at det er dobbelt-kastet som gjør det til det vanskeligste han har gjort.

Han forklarer at han ikke kan få det inn i Guinness rekord-bok, siden han ikke hadde en representant til stede. Likevel er han glad for å ha klart bragden.

– Hva er planene videre i trick shots-karrieren?

– Nå skal jeg hvile litt på laurbærene. Jeg må nok ut av hallen hvis jeg skal få lengre avstand, for bjelken i taket gjør at jeg må kaste en spesiell kurve.

Og videoen? Den ser du her:

Roger Johnsen (Dagsavisen)

