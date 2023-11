«Hjemme Alene»-gjenforening

Hvem kan glemme filmen «Hjemme alene», som gjorde Macaulay Culkin til tidenes barnestjerne og siden har blitt en juletradisjon man må se igjen i tida før jul?

«Alene hjemme» spilte inn 3,4 milliarder kroner da den gikk på kino i 1990 og langt inn i 1991. Siden er familiekomedien blitt en moderne klassiker, og julefilmen som mange må få med seg på TV før jula setter inn.

Nå er det klart at Macaulay Culkin gjenforenes med «moren» sin. Altså Catherine O’Hara som spilte moren til Kevin, som ble glemt igjen hjemme. Anledningen er at Macaulay Culkin nå skal få sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame, melder blant andre Daily Mail.

Catherine O’Hara skal holde en tale under seremonien som foregår fredag 1. desember i Los Angeles. Mange kjenner henne kanskje også fra komiserien «Schitt’s Creek» som blant annet vant Emmy? Det samme gjorde Catherine O’Hara for beste kvinnelige skuespiller i rollen som Moira.

Catherine O'Hara Catherine O'Hara spilte moren til Kevin i «Hjemme alene». (VALERIE MACON/AFP)

I pressemeldingen heter det at Macaulay Culkin har vært en del av popkulturen i tiår.

– Han har en lang rekke med arbeid, men filmen «Hjemme alene» er en av de mest elskede julefilmene i verden noensinne, sier primus motor Ana Martinez i Hollywood Walk of Fame i pressemeldingen.

[ De har ikke solgt et eneste batteri, men tjent penger – til seg selv ]