Har ventet i minusgrader i hele natt: – Ren viljestyrke

BERGEN (Dagsavisen): – Det går på ren viljestyrke, hutrer Markus Litleskare, mens han slurper fra en en boks med energidrikk på trappen utenfor Vinmonopolet i Bergen sentrum.

Ikledd en tjukk vinterjakke og flere lag med klær sitter han inntullet i et teppe. Her har han sittet siden klokken 18.30 dagen før, forteller han til Dagsavisen. Natten har vært lang og tung, og ikke minst kald der temperaturen var nede i to minusgrader. Men Litleskare bare skal ha den vinen han har blingset seg ut når polet åpner dørene klokken 10.00.

– Jeg vil ha en Chablis fra Burgund-distriktet, som det bare selges én flaske av her i Bergen, forklarer han.

Bordeaux og kultviner

Torsdag har Vinmonopolet årets siste spesialslipp av eksklusive viner. Denne gangen er det særlig fokus på 2020-årgangen av Bordeaux-viner, men også eldre årganger og kultviner fra andre distrikter. Den eldste er en 34 år gammel Chinon Clos de l’Olive fra Loire i Frankrike. Den mest kostbare er Chateau Haut Brion fra Bordeaux til 8654 kroner.

Så mye penger har ikke Litleskare tenkt å bruke.

– Nei, det tar jeg meg ikke råd til. Men jeg vil gjerne ha fatt i vin som ikke er så lett å få tak i, og du kan få noen av dem til under tusenlappen også, sier han.

Entusiastene sto klare på trappen i 08-tiden torsdag morgen. (Birthe Steen Hansen)

240 ulike vintyper slippes i Bergen torsdag. 13 av merkene selges det bare én flaske av, noe som selvsagt gjør dem svært ettertraktet. Rundt 20 vinentusiaster sto og trippet utenfor butikkdørene da Dagsavisen var innom to timer før åpningstid. Mange av dem hadde overnattet - skjønt noe særlig med søvn har det ikke blitt.

– Jeg fikk vel kanskje duppet av i ti minutter, før jeg ble vekket av noen hoiende folk som gikk forbi. Det har på ingen måte vært behagelig å sitte her i kulden, og jeg kjenner det godt i ryggen. Om det var verdt det, gjenstår å se. Forhåpentlig får jeg vinen jeg ønsker meg, sier Litleskare, som sikret seg sjetteplassen i køen.

Rett på lager

I morgentimene fikk han selskap av kjæresten Hanna Kringleland og kompisen Peder Lunde. Også de tenker å handle eksklusive edle dråper.

– Skal vinene dere får tak i drikkes eller lagres?

– De skal først og fremst samles på. Og kanskje drikkes på et tidspunkt, sier Lunde.

Litleskare kaller seg vinsamler og forteller at det ikke er aktuelt å sprette korken med det første.

– De må ligge et par år i kjelleren først. Eller, kjeller og kjeller - vinskapet, presiserer han.

Vente-veteran

Dette er sjuende gangen Litleskare har pint seg gjennom en natt på trappen foran Vinmonopolet i Valkendorfs gate. Nærmest for veteran å regne, selv om han selv mener han ikke fortjener den betegnelsen.

– Neida, andre her har gjort dette langt flere ganger enn meg. Jeg kjenner dem ikke, men jeg gjenkjenner jo mange av dem fra tidligere slipp.

Kjæresteparet og kompisen skjelver seg gjennom de siste timene før åpning. Deretter bærer det rett på jobb.

– Det blir en tung dag. Håper det er godt og varmt på kontoret i dag. Og masse kaffe, sier Litleskare lengselsfullt.

