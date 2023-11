Unge i Oslo har flere betalingsanmerkninger

I alle landets fylker har det vært en nedgang i antall personer med betalingsanmerkninger i løpet av de siste tolv månedene, med unntak av Oslo og Viken. Økningen er størst blant de yngste.

– Dette skiller seg ut fra resten av landet og aldersgrupper, der vi ser en nedgang sammenlignet med tidligere år, skriver Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian i en pressemelding.

Unge i Oslo

– Arbeidsmarkedet er ikke noe dårligere i Oslo enn i andre deler av landet, så det er sannsynligvis ikke fordi unge i Oslo har mistet jobben. Men byen har veldig høye boligpriser, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.

Det betyr at selv om lønnen ikke er lavere for unge arbeidstakere i Oslo enn i andre deler av landet, har de mer gjeld.

– Det gjør at de vil kunne slite mer når renten har kommet opp. Boliglånsrenten var cirka 2, nå er den langt over 5. Har man mye gjeld, gir det en kraftig reduksjon i kjøpekraften. Med høyere rente er det mindre igjen til andre ting, sier Dørum.

Unge mellom 17 og 34 år i Oslo har mer gjeld enn unge i andre fylker, og er derfor mer utsatte ved renteøkninger, forteller Dørum. Han påpeker videre at høy gjeld kan ha andre grunner enn betalingsanmerkninger.

54 prosent bekymrer seg nå for økte renteutgifter og stigende priser på mat, drivstoff og strøm – mot 47 prosent på samme tid i fjor.

Det har også blitt flere som er svært bekymret. I fjor sa 11 prosent at de var det, i år er antallet steget til 18 prosent, skriver NTB.

Også boliglånsrenten har skutt i været det siste året. Et lån på tre millioner kroner har blitt omtrent 2500 kroner dyrere i måneden, eller 30.000 kroner i året, for hvert prosentpoeng renten har steget. I desember er det ventet at Norges Bank skal sette opp styringsrenten enda et hakk.

Vi skylder mindre

Nasjonalt skylder nordmenn med betalingsanmerkninger nå 6,5 prosent mindre enn i utgangen av oktober 2022, fra 58,3 milliarder, til 54,5 milliarder.

– Oslo er det eneste fylket der totalbeløpet har økt det siste året. Ved utgangen av oktober hadde antallet økt med 0,4 prosent sammenlignet med oktober 2022, forteller Flyckt.

Det er fortsatt Troms og Finnmark som skylder mest regionalt i Norge. Medianen av hva folk skylder er over 41.000 kr, etterfulgt av Oslo med rundt 25.000. Det er altså langt høyere enn andreplassen.

Allikevel kommer Troms og Finnmark ifølge Veronica Flyckt positivt ut i oktober. I september hadde Troms og Finnmark størst nedgang, der 5,4 prosent færre skylder penger i år sammenlignet med i fjor, ifølge NTB.

Totalt har 232.127 nordmenn betalingsanmerkninger ved utgangen av oktober 2023.

