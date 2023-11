Høyres barnehagebudsjett: – En bjørnetjeneste

I sitt alternative statsbudsjett denne uken lover Høyre barnehageopptak for desemberbarna.

Dagens regelverk gjør at barn født i desember ikke har rett til å begynne i barnehagen samtidig som resten av kullet de senere skal gå i klasse med.

---

Dette skriver Høyre

Barn født i desember blir dermed stående utenfor det sosiale fellesskapet, og foreldre blir stående utenfor arbeidslivet. For noen foreldre kan dette medføre åtte måneder med ulønnet permisjon, på grunn av manglende barnehageplass. Høyre vil derfor utvide retten til barnehageplass, slik at barn født i desember får starte i barnehagen den måneden barnet fyller ett år.

---

[ Høyres privatisering kan bli dyrt for deg ]

Ikke nok penger

Å innføre barnehageopptak for desemberbarna vil ifølge Kunnskapsdepartementet koste 400 millioner kroner.

Høyre har bare satt av 200 millioner i det alternative budsjettet.

– Det er tomme løfter de kommer med, når ikke de følger opp med pengene det kreves, sier Elise Waagen (Ap) fra Utdannings- og forskningskomiteen.

– Den ønskede situasjonen er at man kunne ha hatt løpende opptak. Alle drømmer om at vi kommer dit en dag. Problemet er at de ikke har lagt inn nok penger. Under halvparten av barna som er født i desember får i realiteten plass i barnehage.

Elise Waagen fra Arbeiderpartiet. (Stortinget)

I tillegg anslår Kunnskapsdepartementet at det vil føre til et behov for ytterligere om lag 3.000 barnehageplasser.

Waagen mener det er et viktig poeng at mange som jobber i barnehagen forteller om en presset situasjon, der de ansatte opplever at det er krevende på jobb. Dagsavisen har tidligere skrevet om bemanningssituasjonen i barnehager.

– Man kan ikke foreslå økt opptak samtidig som at man ikke har tingene på plass, konstaterer hun.

Utdanningspolitisk talsperson i Høyre, Jan Tore Sanner sier til Utdanningsnytt at de 200 millionene er tilstrekkelig for å starte en innfasing av opptak for desemberbarna.

– Mange kommuner har dessuten allerede ordninger for fleksibelt barnehageopptak, sier Sanner.

[ Barn skal ikkje vekse opp i fattigdom ]

To store kutt

Høyre legger fram to store innsparinger, som i alt utgjør tre milliarder kroner.

Det ene er å videreføre en makspris på 3.000 i barnehagen. Dette har regjeringen kuttet til 2.000 kroner per måned fra august 2024.

Det andre er at flere gratis timer i SFO for 1. og 2. trinn skal droppes.

I stedet for å senke maksprisen på barnehage, vil Høyre øke barnetrygden for barn under seks år med litt over 1.000 kroner i måneden fra 1. august. Samtidig vil de øke inntektsgrensen for å få gratis kjernetid i barnehagen til 800.000 kroner.

13.500 flere barn får dermed gratis kjernetid, lyder det i budsjettet.

Gratis kjernetid betyr at 20 timer av oppholdet i barnehagen er gratis.

Disse grepene skal ifølge Høyre gjøre det lettere å betale barnehageregningen, særlig for dem som har minst.

Jan Tore Sanner fra Høyre. (Stortinget)

Å øke inntektsgrensen for å få gratis kjernetid har Høyre gjort flere ganger – økt prisen for de fleste og laget spesialordninger.

– Det er best å holde prisen lav for alle. Vi skal ikke betale folk for ikke å bruke barnehage eller SFO, sier Waagen.

– For det første vil flere lavinntektsfamilier få gratis kjernetid, og for det andre er det viktigere å satse på gode lærere, kvalitet og innhold i skolen enn å senke prisen i barnehagen for familier med vanlige og høye inntekter, sier Høyres Jan Tore Sanner til Utdanningsnytt.

[ Nytt barnehageforslag: – Som å sette reven i hønsegården ]

– Hårreisende

Waagen sier at økt makspris hever terskelen for å delta.

– Det er kjempeproblematisk og trist. Å være i barnehage er viktig for familiens økonomi og for barna.

Forrige regjeringen valgte å øke maksprisen, men nå er den nede på et historisk lavt nivå, forteller Waagen.

Høyre poengterer nettopp i budsjettet at barn født i desember blir stående utenfor det sosiale fellesskapet, og foreldre blir stående utenfor arbeidslivet.

Og at barn kan få barnehageplass når de trenger det, er noe Waagen sier det er politisk enighet om.

– Men dette blir en bjørnetjeneste når man ikke sender penger med i en allerede presset barnehage, sier hun.

I Sarpsborg får alle elever i 1. og 2. klasse tilbud om gratis skolefritidsordning (SFO). I enkelte områder i Sarpsborg, hvor dekningen på SFO var tidligere var lav, har dekningen nå økt til nærmere 100 prosent. Waagen frykter derfor at Høyre sin politikk vil føre tallet tilbake.

– Det er hårreisende at man velger å kutte i noe som man ser har klare og tydelige effekter for unge, sier hun.

[ Rapport avdekker «skjult barnehagekrise»: – I strid med lovverket ]

[ Fare for en ond spiral av pengebruk ]

[ – Man klarer ikke å få folk til å søke på et yrke som ikke har det bra ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen