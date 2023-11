Da Dagsavisen ankom shoppingsenteret på Vestby fredag formiddag var det kø inn i parkeringshuset, men rolig i handlegatene.

Marie Strømstad Støttum, Eirin Dalby Bergstuen og Julie Kløvereid Schjøll fra Toten hadde vært tidlig ute for å sikre seg gode tilbud.

– Ja da, vi har forberedt oss til denne turen. Selvfølgelig har vi ventet på Black Friday, gliser jentetrioen med hendene fulle av bæreposer.

– Det ble litt handling. Absolutt verdt å vente på Black Friday-tilbudene, er de samstemte om på vei til bilen - og neste «shoppingmekka», Sverige og Svinesund.

Slutt på kaostilstander

NHO service og handel anslår at nordmenn vil julehandle i november og desember for 130,4 milliarder kroner. En økning på 1,4 prosent fra i fjor, men julegavene under treet vil likevel bli færre. I tillegg til å prioritere hva de kjøper, er forbrukerne nå svært prisbevisste.

– Forbrukerne vil nok begynne julehandelen tidlig for å kunne planlegge godt, og samtidig sikre seg gode tilbud. Derfor vil Black Week være ekstra viktig i år. For kundene, men også for handelen, sier bransjedirektør for handel i NHO, Linda Vist, i en pressemelding.

Lars Pedersen, senterleder hos Oslo Fashion Outlet i Vestby. (Tomm Pentz Pedersen)

Outlet-senteret på Vestby har tidligere blitt kjent for nærmest kaotiske tilstander når portene åpnes på Black Friday.

– Ikke nå. Vi ønsker rolige og trygge rammer for våre kunder. Derfor innførte vi Black Week. Noe som har blitt en ubetinget suksess, forteller Lars Pedersen, senterleder hos Oslo Fashion Outlet i Vestby.

Omsetningsrekorder

Senterlederen ønsker ikke å gå ut med ferske omsetningstall, men er overbevist om at det blir satt ny omsetningsrekord. Mange kunder er innom.

– I løpet av Black Week anslår jeg at vi får mellom 60 og 70.000 besøkende innenfor portene. I dag fredag ca. 15.000 kunder, sier Lars Pedersen og legger til:

– Selv om vi kjører tilbudskampanjer hele uka er det ikke tvil om at fredag blir den største omsetningsdagen, i tillegg forventer vi en god lørdag.

Senterleder Lars Pedersen tror mange planlegger Black Friday som en shoppingdag for hele familien.

– Butikkene skrur også tilbudene enda noen hakk. Det skaper selvfølgelig økt interesse, sier han.

Iben Borg i Gant Outlet Vestby har hatt travle timer fra butikken åpnet fredag morgen. – I dag er vi åtte personer på jobb her i butikken, i morgen tolv ansatte. Vi venter trøkk i salget, smiler hun. (Tomm Pentz Pedersen)

Omsetningen i de forskjellige varegruppene har stabilisert seg, forteller Pedersen.

– Under pandemien solgte vi enorme mengder med fritidstøy, da landet åpnet igjen skjøt salget av moteklær og pentøy fart. Nå ser vi at begge kategoriene øker like mye. Det kommer til å bli omsetningsrekord under Black Week, men 2023 kommer også til å bli et rekordår for oss, avslutter Lars Pedersen, senterleder hos Oslo Fashion Outlet i Vestby.

Tilbud i kø, men ikke kaos-tilstander blant kundene på Oslo Fashion Outlet i Vestby. (Tomm Pentz Pedersen)

